Почему дочь Менделеева была несчастна в браке с Блоком?

«Она была похожа на бегемота, поднявшегося на задние лапы», - именно такую нелестную характеристику внешности давала Анна Ахматова, когда речь заходила о Любови Менделеевой. Как несложно догадаться, она была дочерью знаменитого русского учёного, создателя периодической системы химических элементов.

Но со знаменитой поэтессой сложно согласиться. На сохранившихся фотокарточках Менделеевой запечатлена симпатичная женщина с запоминающимися и своеобразными чертами лица. К сожалению, о Любови Дмитриевне мы чаще всего узнаём лишь из биографии её отца или супруга, поэта Александра Блока. Но я предлагаю вам познакомиться с судьбой этой женщины. Почему её жизнь сложно назвать счастливой?

Счастливое детство

Любовь Дмитриевна родилась в декабре 1881 года. Её родителями были Дмитрий Иванович Менделеев, выдающийся русский учёный, и его вторая супруга, художница Анна Попова. Помимо маленькой Любы, пара воспитывала дочь Марию и сыновей Ивана и Василия. Любовь Дмитриевна вспоминала о своём детстве как о самой счастливой поре жизни.

И хотя у её отца был весьма крутой нрав, да и вообще детей в этой семье не баловали, девочка чувствовала себя свободно и легко. Ранние годы были связаны с чаепитиями в саду, игрой в домашнем театре, «менделеевскими средами», когда в дом Дмитрия Ивановича приходили известные художники, писатели и учёные.

Имение Боблово, где проживали Менделеевы, располагалось неподалёку от Шахматова, где известный биолог Бекетов воспитывал внука Сашу. Несомненно, Люба Менделеева знала Александра Блока ещё с детства, но, как полагают биографы, первое чувство зародилось лишь в 16 лет. Во время игры в домашнем спектакле Любовь выбрала образ Офелии, а вот юный Блок - Гамлета. Я думаю, именно тогда Александр заметил, насколько очаровательна его соседка. После того знакового спектакля Блок всё чаще стал навещать Менделеевых.

Люба Менделеева (справа) с подругой в гимназии

Странная «любовь»

Очень скоро Блок начал писать «Стихи о Прекрасной Даме». Многие из них он посвящал Любови, ведь считал, что встреча с ней была послана самой судьбой. Вот только слова и стихи Александра казались девушке слишком высокопарными, а сама Люба мечтала о светлой, но вполне «земной» любви. Они несколько раз расставались, но Менделеева всё равно не сумела разлюбить Блока.

В августе 1903 года состоялось их венчание. Семейная жизнь для женщины оказалась совершенным разочарованием. Блок продолжал рассказывать о высокой духовности, заявлял, что физическая близость совершенно не нужна любящим сердцам, «назначал» Любовь воплощением той самой Прекрасной Дамы. Всё это было чуждо супруге, которая мечтала о семейном счастье и гармонии. В своих дневниках Менделеева признавалась:

“Мне стыдно вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами…”

А вот в обществе поэтов-символистов Любовь Дмитриевну едва ли не боготворили, считая воплощением абсолютной женственности и красоты. Быть может, Ахматова из ревности называла Менделееву «бегемотом» - уж слишком той восхищались в литературных кругах.

Любовь Менделеева в роли Офелии

Трагедии Любови Менделеевой

Спасением для Любови Дмитриевны было искусство. Она была весьма неплохой актрисой. Некоторое время женщина работала в театрах В.Ф.Комиссаржевской, Л.Б.Яворской, выступала на провинциальных подмостках. «Высокие чувства» мужа в сочетании с его абсолютной холодностью вскоре толкнули Менделееву в объятия поклонника. Как говорили, именно от одного из почитателей её таланта она родила сына Дмитрия, названного в честь знаменитого отца Любови. К сожалению, мальчик умер в раннем возрасте.

Смерть ребёнка, которого Блок предпочитал считать своим, стала для поэта страшным ударом. Он много путешествовал, заводил романы с другими женщинами. Любовь просила о разводе, но супруг отказывал ей. Точку в этих «кругах ада» поставила болезнь Блока. Буквально за несколько суток он «сгорел» от лихорадки.

После смерти Александра Любовь написала книгу воспоминаний о нём. Она работала в хореографическом кружке, издала ряд работ, посвящённых балетной технике. Она не переставала вспоминать Блока, причём после его кончины более не заводила романы с актёрами и поклонниками. До конца своих дней она хранила в памяти образ «своего Сашеньки», которого и любила, и ненавидела одновременно.

Любовь Менделеева умерла в 1939 году. Рассказывали, что в последние часы своей жизни она перебирала архивы мужа. Последним её словом было имя Блока. И если он был прав, то после смерти они действительно встретились на небесах, где есть место лишь самым возвышенным чувствам. Увы, на земле дочери великого учёного и жене талантливого поэта так и не суждено было познать простое женское счастье.

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