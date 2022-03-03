Азиатская фонарница: Дипломат от мира насекомых. Даёт хищникам «взятки» и переманивает их на свою сторону

Дипломатия — наука тонкая и сложная в освоении. Но те, кто освоит её, научатся договариваться с окружающими без особых усилий. Захотите поднабраться мудрости в искусстве переговоров — обращайтесь к азиатским фонарницам. Они профессионалы по части отпугивания врагов и привлечения друзей.

Записываемся на мастер-класс!

Азиатская фонарница — это небольшое насекомое, обитающее на территории Юго-Восточной Азии. Согласно древней легенде, кончики их «носов» светятся по ночам и освещают лес для миниатюрных лесных жителей. Красивая история, жаль, что неправда. Фонарницы (вместе с клопами) относятся к полужесткокрылым насекомым и отродясь не светились собственным светом.

Если верить гипотезе, такой длинный носик вводит хищников в заблуждение. Животные принимают его за хвост.

На первый взгляд фонарницы выглядят ну очень ленивыми насекомыми. Они могут неподвижно сидеть на деревьях, часами глядя в одну точку. Но на самом деле, в этот момент животина проводит бурильные работы. Тонкий, но прочный ротовой аппарат в силах пробить несколько сантиметров прочной древесины и добраться до богатой сладким соком проводящей ткани.

Автономная буровая платформа готовится к посадке!

Такой способ пропитания очень экономен, но связан с некоторыми трудностями. Главная из них — сокодобытчик вынужден подолгу торчать на открытом месте. Это не может не привлекать хищников. Чтобы выжить, мастерам переговоров пришлось разработать сразу 3 убедительных аргумента.

Дурак, ты куда сел? Нас же теперь ещё лучше видно!

Диалог «Хищник — добыча» начинается с угрозы. Яркая предупреждающая окраска жертвы как бы кричит: «Не ешь, подумай! Траванёшься же, дурачок!». Если угроза не работает, наш герой прибегает к блефу — он расправляет крылья. Необременённые интеллектом мясоеды принимают многочисленные белые пятна за глаза злобного и крупного охотника, поэтому предпочитают сваливать куда подальше.

Сваливай! Я жуткий многоглазый зверь!

Ну а особенно упорные хищники получают взятку! Фонарницы потребляют больше углеводов, чем способны усвоить, а излишки покидают их тело естественным путём. На брюшке насекомого всегда весит парочка капель густого и очень сладкого нектара. Для животных, страдающих от недостатка калорий, это просто манна небесная — надёжный и бесплатный источник пищи. Так зачем убивать того, кто тебя кормит?

Гекконы-пастухи вместе со своими домашними животными.

На дереве, захваченном фонарницами, всегда торчит несколько гекконов. Насекомоядные ящерки не спешат кушать толстеньких насекомых, они ждут очередную капельку нектара. Периодически рядом появляются и другие персонажи — тараканы, улитки, бабочки. Все они жаждут воспользоваться халявным предложением. А фонарница с удовольствием покормит их всех. Она знает — любые знакомства полезны.

Привет, ребят, есть вкусняшки?

Такая популярность и правда играет им на руку: чем больше у тебя друзей, тем меньше шансов, что залётный хищник захочет скушать именно тебя. Тактика работает просто великолепно: насекомые не только не собираются вымирать, но и расширяют свой ареал.

Дерево с плантации. Каждая красная стрелочка указывает на личинку фонарницы.

Благодаря вмешательству человека фонарницы уже выбрались за пределы своих границ и атакуют древесные плантации Тайваня. Местные толком ничего не могут сделать: подходящие инсектициды ещё не изобретены, а хищники, которые должны были съесть иноземцев, оказались подкуплены в кратчайшие сроки.

Моя оценка азиатской фонарнице: 8 взяток из 10. Ушлые ребятки воспользовались моментом, купили всех и стремительно расширяют ареал.

С вами была Книга животных!

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