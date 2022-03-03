Азиатская фонарница: Дипломат от мира насекомых. Даёт хищникам «взятки» и переманивает их на свою сторону

Дипломатия — наука тонкая и сложная в освоении. Но те, кто освоит её, научатся договариваться с окружающими без особых усилий. Захотите поднабраться мудрости в искусстве переговоров — обращайтесь к азиатским фонарницам. Они профессионалы по части отпугивания врагов и привлечения друзей.
Азиатская фонарница — это небольшое насекомое, обитающее на территории Юго-Восточной Азии. Согласно древней легенде, кончики их «носов» светятся по ночам и освещают лес для миниатюрных лесных жителей. Красивая история, жаль, что неправда. Фонарницы (вместе с клопами) относятся к полужесткокрылым насекомым и отродясь не светились собственным светом.
На первый взгляд фонарницы выглядят ну очень ленивыми насекомыми. Они могут неподвижно сидеть на деревьях, часами глядя в одну точку. Но на самом деле, в этот момент животина проводит бурильные работы. Тонкий, но прочный ротовой аппарат в силах пробить несколько сантиметров прочной древесины и добраться до богатой сладким соком проводящей ткани.
Такой способ пропитания очень экономен, но связан с некоторыми трудностями. Главная из них — сокодобытчик вынужден подолгу торчать на открытом месте. Это не может не привлекать хищников. Чтобы выжить, мастерам переговоров пришлось разработать сразу 3 убедительных аргумента.
Диалог «Хищник — добыча» начинается с угрозы. Яркая предупреждающая окраска жертвы как бы кричит: «Не ешь, подумай! Траванёшься же, дурачок!». Если угроза не работает, наш герой прибегает к блефу — он расправляет крылья. Необременённые интеллектом мясоеды принимают многочисленные белые пятна за глаза злобного и крупного охотника, поэтому предпочитают сваливать куда подальше.
Ну а особенно упорные хищники получают взятку! Фонарницы потребляют больше углеводов, чем способны усвоить, а излишки покидают их тело естественным путём. На брюшке насекомого всегда весит парочка капель густого и очень сладкого нектара. Для животных, страдающих от недостатка калорий, это просто манна небесная — надёжный и бесплатный источник пищи. Так зачем убивать того, кто тебя кормит?
На дереве, захваченном фонарницами, всегда торчит несколько гекконов. Насекомоядные ящерки не спешат кушать толстеньких насекомых, они ждут очередную капельку нектара. Периодически рядом появляются и другие персонажи — тараканы, улитки, бабочки. Все они жаждут воспользоваться халявным предложением. А фонарница с удовольствием покормит их всех. Она знает — любые знакомства полезны.
Такая популярность и правда играет им на руку: чем больше у тебя друзей, тем меньше шансов, что залётный хищник захочет скушать именно тебя. Тактика работает просто великолепно: насекомые не только не собираются вымирать, но и расширяют свой ареал.
Благодаря вмешательству человека фонарницы уже выбрались за пределы своих границ и атакуют древесные плантации Тайваня. Местные толком ничего не могут сделать: подходящие инсектициды ещё не изобретены, а хищники, которые должны были съесть иноземцев, оказались подкуплены в кратчайшие сроки.
Моя оценка азиатской фонарнице: 8 взяток из 10. Ушлые ребятки воспользовались моментом, купили всех и стремительно расширяют ареал.
С вами была Книга животных!
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