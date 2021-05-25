Почему на самом деле русские на свадьбе кричат «горько»

Какой русский человек не любит что-нибудь отметить. При этом широко и весело, ведь гулять, так гулять. Именно поэтому наши праздники имеют свой колорит, свою романтику и определенно отличаются от европейских «застолий». Но если некоторые постепенно теряют свою самобытность, то свадьба точно все еще сохраняет многие старинные обычаи.

Несладко

Если сейчас многие уже отказываются от выкупа и кражи туфельки невесты, то крики «горько», заставляющие молодоженов целоваться, по-прежнему звучат на большинстве торжеств. Это стало практически культурным феноменом России. Конечно, дело не в том, что гостям не нравится меню, но в чем же? Откуда взялась эта интересная традиция?

Свадебные испытания

Возникновение подобного застольного развлечения объясняют по-разному: и со стороны культурологических особенностей, и со стороны лингвистического строя языка.

Так, например, одна из самых распространенных версий гласит, что изначально кричали совсем другое слово просто похожее фонетически. На Руси принято было играть свадьбу по окончании сельскохозяйственных работ. Заканчивался сезон урожая примерно в ноябре.

Для молодоженов строилась специальная ледяная горка, капризная погода этому способствовала. На вершине возвышенности стояла невеста.

Горький — значит горячий

По крику гостей «горка» жених должен был взбежать к своей возлюбленной, что было довольно непростой задачей. Но именно так, считалось, он доказывал свои чувства и готовность бороться за будущую жену. Однако многие филологи не согласны с этой версией. Традиция заставлять молодоженов целоваться существует и в молдавской культуре, но кричат молдаване «омар». А к слову «горка» оно не имеет никакого отношения.

А вот по мнению российского лингвиста Юрий Откупщикова, слово «горький» происходит от праславянского goriti, что означало «гореть». То есть горько — значит горячо, обжигающе. Видимо, так характеризовали поцелуй молодоженов.

Особенности патриархата

Другое объяснение такому феномену учёные находят в особенностях построения семьи на Руси. По законам патриархального общества мужчина был главой семьи, ему полностью подчинялась жена и от него зависела. Чтобы брак был крепким, невесте запрещалось видеться с родителями в течение полугода. Девушки просто переходили жить в новую семью, порой без какого-либо желания. Кроме того, в XVIII веке «в моду» входят неравные браки. Именно это сформировало отчасти русский фольклор: в нем довольно много плачей и грустной лирики, посвящённой вроде бы радостному событию. В последнюю ночь невеста наряжалась в белый, который считался не только символом чистоты, но и цветом траура, и пела печальные песни о своей нелёгкой доле, прощаясь со свободой, семьей, подругами и прежней жизнью. На самой свадьбе будущая жена и ее мать криком «Горько» жаловались на тяжелую участь.

И только спустя несколько веков, когда брак стал обязательно добровольным с обеих сторон союзом, такой крик стал выражать радость.Бытует мнение, что помимо «горько» на свадьбах кричали «сладко». Такой обычай был на Кубани. Эти слова определяли порочность или непорочность невесты.

Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/159375

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