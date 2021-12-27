Почему вам не нужен умный, красивый и богатый мужчина

Если вы все еще одиноки, то, скорее всего, ваше самооправдание звучит так: «В России нет достойных мужчин!» Наш эксперт Наталья Толстая утверждает, что встреча с идеалом вряд ли сделает вас счастливой.

Каждая женщина надеется, что в ее мужчине будет собрано все лучшее сразу. Но обычно она выбирает одну характеристику, на которую опирается в поисках.

Красивый

Представьте, однажды судьба ошиблась адресом и доставила красавца-мужчину не какой-нибудь длинноногой модели, а вам, обычной женщине. Вы, конечно, вцепитесь в него, но когда развернете подарочную упаковку, то обнаружите под ней человека, зацикленного на себе. Он считает себя произведением искусства и требует соответствующего отношения — восхищений и фотографий на его фоне, а еще чистых рубашек, здоровой пищи и крема для лица. Допустим, это не карикатурный вариант бодибилдера, который питается добавками, запивает их специальными коктейлями, а во время занятий сексом может внезапно перейти на упражнения для пресса. У вас просто мужчина, которому повезло с генетикой и который в курсе, что при удачном освещении и со спины он похож на Дэвида Бекхэма. Он не только изведет вас рассказами о мнимых и реальных домогательствах со стороны коллег, но и вызовет у вас тревожность.

Вы будете постоянно думать о том, не найдет ли он вам замену с грудью побольше или с волосами погуще.

Альтернатива: решите, какую часть мужского тела вы считаете самой привлекательной: глаза, руки, губы, уши — и сделайте ее главным критерием. Так вы найдете мужчину, который будет прекрасен на ваш вкус, сам об этом не подозревая.

Сексуальный

Тут стоит уточнить, что сексуальность в глазах мужчин и женщин — это две разные вещи. Вам хочется, чтобы он испытывал к вам желание и нашел все ваши эрогенные точки. А ему надо получить удовлетворение. Поэтому есть риск, что ваш заказ исполнится дословно: мужчина будет заниматься с вами сексом по утрам, вечерам и вместо обеда, а вы не почувствуете ничего.

Альтернатива: ищите внимательного, ласкового, заботливого и со стойкой эрекцией. Тогда вы получите и регулярную интимную жизнь, и понимание ваших головных болей, и массаж, и подарки, и разговоры.

Умный

Бойтесь своих желаний, иначе вам достанется мужчина, который говорит на семи языках, причем шесть из них мертвые, и наизусть помнит поэзию Серебряного века, включая неизданные произведения. Сначала вам будет интересно выяснить, какая звезда светит вам в окно, но потом обнаружится, что даже разговор о погоде он умело превращает в лекцию по истории метеонаблюдений, а покупка продуктов больше походит на затянувшийся урок химии и ботаники. Этот мужчина считает, что вы его воспитанница, с которой надо говорить медленно и поучительным тоном. Но это еще ничего по сравнению с ежедневными экзаменами, когда он внезапно заставит вас перечислить фильмографию Акиры Куросавы или назвать столицу Уганды. Определитесь, что вы хотите от таких отношений? Повысить образовательный уровень дешевле на курсах. А если вы считаете, будто вам нужен равный, то такой мужчина в три хода разобьет вашу завышенную самооценку. Не делайте ставку на всезнайку, потому что зачастую это слабо адаптированный, инфантильный или предпочитающий одиночество человек.

Альтернатива: выберите мужчину, который отлично разбирается в одной-двух сферах. Учитесь вместе с ним, а не у него.

Веселый

На какой-нибудь вечеринке вы обязательно столкнетесь с полупьяным и вечно счастливым мужчиной, который заставит вас рассмеяться, даже если вы только что пережили третий развод и пятое увольнение. Чтобы добавить в жизнь праздника, вы заберете его домой, отмоете, накормите и приголубите. Он останется с вами и поначалу будет вас развлекать. Но через время окажется, что репертуар его шуток ограничен. Или они неуместны. Или он на каждом шагу переигрывает и не умеет вести серьезные беседы. К тому же он часто ходит по друзьям, которые подливают алкоголь в его остроумие. Так что постепенно человек, которого вы приняли за антидепрессант, окажется дополнительным источником стресса.

Альтернатива: обратите внимание на мужчину, который смеется над тем же, что и вы. Пусть он не человек-оркестр, но вам с ним будет легко и приятно.

Богатый

Пусть все произойдет, как в фильме или книге: он случайно обдаст вас грязью на перекрестке, выйдет из дорогого автомобиля, чтобы извиниться и заодно купить вам новое пальто. Или вы придете на собеседование в его компанию, он вам откажет, а потом бросится за вами в лифт, чтобы осыпать поцелуями. А дальше он прилетит за вами на голубом вертолете и увезет слушать оперу в какую-нибудь заморскую страну. По возвращении… в реальность вы поймете, что между вами установились товарно-денежные отношения: он заказывает мелодию, а вы под нее танцуете. Ни одна сумочка от Valentino не будет подарена напрасно. За нее вам придется ложиться под нож пластического хирурга, терпеть измены, сидеть взаперти в особняке. И даже если ситуация не дойдет до патологии, вы вряд ли дождетесь от такого мужчины любви и ласки: вся его энергия растрачивается в офисе, а от вас он будет откупаться.

Альтернатива: определите не только верхнюю, но и нижнюю границу заработка вашего потенциального возлюбленного, чтобы не отметать тех, у кого золотая цепь на шее тоньше вашего мизинца.

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