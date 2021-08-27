Любопытные факты о моржах

Неторопливо, без суеты живет обитатель арктических морей морж. Куда торопиться? Срок жизни нормальный, аж 30 лет. Когда ты весишь почти 2 тонны, не посуетишься, не порезвишься, знаешь ли. Хотя вся его внешняя неповоротливость – это обман зрения.

Тело моржа полностью покрыто буро-желтыми волосками. У особей предпенсионного возраста и дальше оно бесстыдно лысое и розоватое. Зато морда – с усами по типу кошачьих. Называются они вибриссы, и их до 700 шт. (ученые подсчитали). Хвост в зачаточном состоянии, вроде есть, а вроде и нет. Ласты крепкие и мозолистые. По суше, в отличие от тюленя, морж может ходить. Глаза маленькие, уши отсутствуют как таковые.

Если моржиха начинает упрекать моржа в толстокожести, то он соглашается, потому что так оно и есть. На отдельных участках тела, в районе загривка, толщина кожи составляет до 10 см. Под ней еще 12 см жирового слоя.

Отличительной особенностью животных являются бивни. Каждый зубик может вырасти до 1 м длиной и весить больше пяти килограмм. Мужики в драках меряются своими бивнями. Паханом бригады становится тот, у кого зубы больше.



Всего насчитывается 3 подвида моржей: Тихоокеанский, Атлантический и Лаптевский. Причем, последний из них, ходит под подозрением.

Ученые спорят выносить его в отдельный подвид или нет. Пусть спорят, а морж тем временем разляжется на солнышке и лежит, розовеет. Это расширяются кровеносные сосуды в коже.



Общительные и дружелюбные животины. Подраться могут исключительно из-за женщины. Победитель предстанет перед дамой, наобещает ей всего, а обещанного 3 года ждут. Вот и рожают самки 1 раз в 3 года по одному ребенку. Правда, отцы во всем помогают, защищают и приглядывают за детьми. Бывает и устают, скажут, что в командировку, а сами отплывут подальше и уснут прямо в воде. Благодаря воздушному мешку вокруг шеи утонуть они не утонут, зато выспятся. Причем, такой надувной механизм есть только у самцов. Отплыл, мешок надул, и став поплавком спи-посыпай.



Питаются моржи иногда рыбой, а в основном всякими беспозвоночными и другими моллюсками. По причине отсутствия зубов добычу не жуют, а обсасывают.

Детенышей матери до года кормят молоком, постепенно вводя прикорм с 6-ти месяцев.



Злейшие враги моржей это белый медведь на суше, касатки в воде и чукча в чуме. Самый ярый из всей троицы, это чукча, однако. Ему от моржа нужно все!

Мясо сушится и вялится.



Ласты зашивают в мясные рулеты (название не то что не выговорить, даже не написать) и квасятся. Наверно это очень вкусно. Сало перетапливают и используют в своих светильниках. Шкура идет на веревки и на обшивку байдар. Кишечник и желудок уносит шаман на бубен. Кости и клыки идут на игрушки, инструменты, всяческие поделки. Сколько всего из одного моржа! Поэтому, моржи, ложась отдыхать, помнят о чукчах и выставляют часового. Как только какой-нибудь шайтан-шаман появится на горизонте, патрульный начинает орать дурниной. Вся группа мобилизируется и выдвигается подальше. Моржи знают не только о том, что они в Красной книге, но и о том, что коренному населению в виде чукчей охотиться на них официально разрешили. Видите ли, у них традиции, промысел.



В случае опасности на суше морж может нырнуть и задержать дыхание на 30 минут. Сами задают частоту сердечного ритма. В холодной воде могут его замедлить.



Моржей с удовольствием закупают для цирков. Двухтонное животное может запросто, встав во весь рост попрыгать на задних ластах или почесать ими себе затылок.

Прославились как основатели движения «моржевание».

Источник : https://sreda.temadnya.com/2288660756768491893/

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