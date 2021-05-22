Почему СССР был передовым государством. А у России это не получается

Советский Союз – одна из величайших держав в истории человечества. Несмотря на множество недостатков плановой экономики и коммунистической идеологии, люди продолжают гордиться советским прошлым.

Так почему СССР удалось стать передовым государством мира с довольными и счастливыми советскими гражданами, а Россия со своим еще более мощным энергетическим потенциалом пробуксовывает.

Вот семь главных, на мой взгляд, причин.

Передовая наука и высшее образование

Со второй половины XX века СССР признавался ведущей научной державой в мире. Страна занимала 6-е место по количеству Нобелевских лауреатов и содержала 25% всех научных работников на планете.

Советский Союз опережал страны Запада в космонавтике, ядерной энергетике, авиационной промышленности, добился значительных успехов в естественнонаучных и гуманитарных дисциплинах. Отставали отечественные ученые, пожалуй, лишь в разработках электроники и вычислительной техники.

В 80-х года Советский Союз так и не смог наладить выпуск достаточного количества ЭВМ и бытовых компьютеров.

Развал СССР привел к утрате 2/3 научного потенциала и массовой миграции ученых за границу. Даже сейчас – до периода пандемии – из страны каждый год уезжало от 100 тысяч до миллиона россиян, большинство из которых имеет как минимум высшее образование.

В итоге Россию по научной производительности уже догнали Бразилия, Иран и Турция. О технологическом соперничестве с Китаем и США даже говорить бесполезно.

Отсутствие русского и регионального национализма

Коммунистическая идеология подразумевала интернационализм – дружбу наций. Вопрос национальности попросту не стоял, важнее были идеологические убеждения.

Неприязнь некоторых народов друг к другу, конечно, существовала. Однако все националистические движения жестко подавлялись, а их вдохновителей ждал арест. При этом только в 1974 году в паспортах советских граждан появилась графа «национальность». И, скорее всего, это было ошибкой, усилив трения между разными народами в стране.

Право на труд и зарплату

Государство гарантировало каждому человеку рабочее место, стабильную зарплату, бесплатное жилье, место в детском саду, санатории и пенсию.

«Хрущёвки» стали символом советской жизни: дома строились за несколько месяцев и затем выдавались в пользование семьям

Выпускники образовательных учреждений обязательно получали работу по профессии. При этом труд был не просто правом, а обязанностью. Если человек уклонялся от работы, то он подвергался уголовному преследованию. В СССР официально не было безработицы.

Промышленность

В 80-е годы СССР занимал второе место по уровню промышленного производства, был лидером по выращиванию зерновых культур и овощей и поголовью мелкого и крупного рогатого скота.

Парадоксально, но даже при этом населению не хватало еды: страна ежегодно закупала за границей десятки миллионов тонн зерна.

Космос

Советскому человеку было чем гордиться. У нас была национальная идея - космос.

СССР прославился запуском первого в истории спутника, выходом человека в космос, посадкой беспилотников на Луну, Марс и Венеру и другими достижениями. По факту, российская космонавтика до сих пор полностью базируется на советской.

Политическое влияние

Советский Союз был сверхдержавой и имел политическое влияние по всему миру. В 1979 году страны, провозгласившие курс на коммунизм, составляли половину планеты.

Коммунистическая идеология объединяла людей со всех уголков страны. Долгое время правительство придерживалось курса на построение коммунизма и пыталось построить справедливое общество.

Равенство перед законом

В Советском Союзе все люди были равны перед законом. На скамье подсудимых мог оказаться любой человек: от простого рабочего до чиновника и эстрадной звезды.

Советская судебная система была жестокой и часто даже несправедливой, но перед ней все были равны. Избежать наказания с помощью связей, денег или собственного влияния было очень трудно.

Сейчас, как мне кажется, ситуация в этом направлении меняется к лучшему. Вспомним только недавнюю веерную посадку губернаторов во главе с самим Министром! Улюкаевым. А были ведь еще и футболисты, и артисты во главе с «Дядей Мишей», как теперь величают Ефремова…

Сможет ли Россия вспомнить и развить успех во всех этих направлениях, сделавших СССР в свое время передовой державой мира?..

Источник : https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43454342042/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В первую очередь хотелось бы спросить у автора этой амбициозной и явно пропагандисткой статьи, который одновременно является ведущим коммунистического лживого сайта «Абсолютный рейтинг»,рассчитанного на облапошенных и доверчивых россиян, которые до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете!

Дорогой ты мой, хватит разводить этих бедных людей как лохов и ,гордо рея в облаках как буревестник, настойчиво требовать ,когда сильнее грянет буря, призвать их к очередной кровавой революции! Этим этот идейный коммуняка опять призывает отобрать имущество у богатых и раздать бедным, чтобы опять узаконить лозунг «Лучше пусть в государстве все будут нищими голодранцами,чем кто-то разбогатеет»!

Неужели подобным «мечтателям светлого будущего» не хватит одного октябрьского переворота, когда большевистские дармоеды отняли у богатых, раздав бедным,но все это, подло присвоив и съев на халяву,бедные все равно не стали богатыми и сегодня многие из них, живя в богатейшей ресурсами стране, все еще живут как нищие бомжи?!

Стыдно, товарищ коммуняка,поскольку сегодня, когда весь мир мечтает о светлом будущем, только вы, потомки кровожадных большевиков,опять хотите поживиться чужим добром, отобравшим у богатых!Кроме того,надо наконец-то опомниться и понять, что СССР давно развалился и нельзя из-за своей некомпетентности и бездарности запрещать выражать свое мнение людям, обоснованным комментариям которых все вы ничего не можете противопоставить и поэтому, чтобы продолжить обманывать и разводить своих бедных читателей, ввели меня в черный список на своем сайте, на который мне,честно говоря, наплевать !

Теперь,что касается самой статьи! Дорогой ты мой ,если советская власть была такая продвинутая, демократичная и заботливая, то почему после стольких лет существования у этой власти было столько противников и недоброжелателей и почему этот утопический строй рухнул как карточный домик ?

Необходимо наконец-то понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее. Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, геноцида собственного народа, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д..Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул бы как карточный домик.

Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ. На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был по своей сути утопическим и рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей, которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. В первую очередь большевики во главе с Лениным и Сталиным парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации.

Порой трудно понять, как так получилось, что кровожадные большевики так просто согнул в три погибели великую нацию? Почему русский народ так легко превратился в духовных рабов, а в среде этих рабов Ленин и Сталин стали Богами? К сожалению, до сих пор Россия после этого коммунистического эксперимента так и не пришла в себя и россияне, имея богатейшей природные ресурсы и огромную территории, все еще живут бедно, с ностальгией вспоминая виртуальный социализм!

А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде „К познанию России“,всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, утверждал, что к 2000 году население России будет 600 миллионов человек!

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. .Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!

Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию ! Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны.

Один раз такое «идеальное» общество уже построили кровожадные большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Немаловажно, что теперь в России не социализм, не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени, чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм, минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету.

Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории! Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так, как подобает людям, населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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