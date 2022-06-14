Забрал невесту у сына

«Белее фарфора, с глазами голубыми, как небо», - абазинский князь взахлёб расписывал шехзаде красоту своей дочери. В 1899 году султан решил женить своего четвёртого сына, Мехмеда. Невесту далеко не искали – ею стала двоюродная сестра одной из жён падишаха. Когда Бехидже прибыла во дворец Йылдыз, её участь решилась в один миг. Но совсем не так, как планировал ее отец.

Султан был доволен красавицей Сазкар. Утончённая, прекрасно образованная, великолепная музыкантша (она играла на трех музыкальных инструментах), с 1890 года она стала главным украшением гарема падишаха. В одном Сазкар проигрывала другим жёнам – ей удалось произвести на свет только одну дочь. Но ум и ловкость султанши позволяли ей занимать более выгодное положение во дворце. К тому же, с помощью хитроумнейших интриг она добилась, чтобы её родственники получили разные посты при Дворе. И когда Сазкар узнала, что Абдул-Хамид II подыскивает невесту для шехзаде Мехмеда, не колеблясь предложила кандидатуру своей кузины.

Бехидже родилась на девять лет позже Сазкар, и была необычайно красива.

«Из всех, кого я видела в жизни, самой аристократичной, самой красивой… была она. – Признавалась впоследствии придворная дама Лейла Ачба.

– Высокого роста, с голубыми глазами… необыкновенно красивая женщина».

В июне 1899 года, в тени великолепного парка, в так называемом Мальтийском павильоне, между султаном Абдул-Хамидом II и князем Мааном состоялся важный разговор. Падишах сообщил, что готов принять во дворце Бехидже. Но для начала предлагает обсудить этот вопрос с шехзаде, и выяснить его мнение… Неудивительно, что абазинский князь потратил всё свое красноречие, чтобы расписать дочь в самом выгодном свете. Он даже принес фотографии, которые были сделаны незадолго до этого. И Мехмед был впечатлён. Албуз Маан ликовал: он станет тестем шехзаде! А потом, вполне возможно, тестем султана!

Княжну привезли в экипаже, закутанную в легкое покрывало. Она была одета на европейский манер, ведь в конце девятнадцатого века многие женщины и девушки Стамбула уже вовсю носили платья, неотличимые от нарядов француженок или итальянок. Бехидже вошла во дворец своей легкой изящной походкой, и, в сопровождении отца, отправилась в большой зал, где ее ожидали султан и шехзаде. Сазкар ждала на пороге, широко улыбаясь. Она взяла кузину за руку и пожелала ей удачи.

Позже Бехидже не могла вспомнить, что говорил ее отец, и что отвечала она сама на вопросы султана. Она видела перед собой только горящий взгляд Абдул-Хамида, и почти не заметила шехзаде, скромно стоявшего в стороне. Эта ознакомительная беседа длилась не больше получаса, а когда Бехидже приказали выйти и отправиться в сад, где ее дожидалась сестра, девушка почувствовала, что всё пошло не совсем так. И она была права.

Абдул-Хамид, старше Бехидже на сорок лет, сообщил князю, что… сам женится на его дочери. Албуз Маан едва не лишился чувств. Его самые смелые мечты сбывались – он станет тестем султана. Этим решением, принятым летом 1899 года, падишах забрал невесту у сына. Мехмед не произнес ни слова: сыновей падишаха учат, что они не смеют возражать отцу.

Хотя во дворце султана всё было решено, Бехидже повторяла отцу, что не пойдет замуж за султана. Ей восемнадцать, ему – почти шестьдесят! Но противиться воле владыки империи, и она была не в силах. Свадьба состоялась в 1900 году. Через год судьба вознесла новоявленную султаншу к самым вершинам: она стала матерью близнецов-сыновей, Бедреддина и Нуреддина. Теперь Бехидже значила больше, чем ее кузина Сазкар.

И она развернулась вовсю! Вместо скромной восемнадцатилетней девушки Двор узнал властную, умную, сильную и решительную женщину. Которая имела огромное влияние на падишаха! Когда Абдул-Хамид рассердился на абазинского князя (тот не уставал хвастаться, что является тестем султана), именно любимая Бехидже отогнала бурю. Она окружала себя невероятной роскошью, по приказу Абдул-Хамида лучшие художники написали несколько ее портретов…

Но в 1909 году султана свергли. Абдул-Хамид отправился в Салоники, вместе с жёнами. Но если Сазкар без всяких сомнений собрала вещи, то Бехидже наотрез отказалась покидать Стамбул. «Мой сын учится здесь, - заявила она, - и я не оставлю его». Увы, только один сын. Один из близнецов умер в двухлетнем возрасте.

Лишь один раз султанша навестила своего мужа – провела возле него три месяца, и затем вернулась назад. Она поселилась на вилле Маслак, и в 1918 году именно там получила известие, что Абдул-Хамида не стало. Когда-то он забрал невесту у сына, а теперь его забрали небеса.

Позже говорили, что все еще молодая и красивая Бехидже вышла замуж во второй раз, за коменданта военной школы. Но это оказалось обычным слухом. А в 1924 году ее, как и всех Османов, попросили покинуть Турцию. Она поселилась в Неаполе, а ее сын с молодой женой уехал в Париж. Некогда блистательная Бехидже теперь жила в скромной квартирке, часто впроголодь – у нее не было собственных средств, и она могла тратить лишь то, что присылал ей сын, или удавалось выпросить у турецкого правительства.

Только в 1969 году Бехидже-султан вернулась в Стамбул - родственники по отцу привезли ее и поселили у племянницы. Там она и осталась, на свои семь последних месяцев. Жена Абдул-Хамида упокоилась при обители Яхьи-эфенди, совсем не там, где падишах. Который однажды забрал невесту у своего сына, и изменил, таким образом, судьбу одной красивой девушки.

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А вы знали об этом?

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