Зачем раньше брали канареек на подводную лодку и как эти птицы помогали морякам

Прохождение военной службы на подводной лодке - одно из самых тяжелых испытаний, особенно для молодого человека. В первую очередь, это испытание собственной психики на прочность, ведь находиться длительное время на глубине и в замкнутом пространстве под силу далеко не каждому. Если кто-то из сейчас читающих эту статью служил на подводной лодке, то напишите, каково это ?

Для прохождение службы на подводной лодке людей отбирают длительно и запросто могут снять после небольших несуразиц:

Люди подбираются годами. Мелкие недоразумения были, но чтобы случился конфликт… Моментально человек будет изолирован и списан, там таких не держат.

Из воспоминаний старшего мичмана, ветерана ВМФ России Николая Локтионова

В второй половине прошлого века подводные людки еще не были оснащены столь передовым оборудованием, как сейчас, и поэтому морякам приходилось идти на разные хитрости и использовать, в прямом смысле слова, подручные средства для обеспечения собственной безопасности на глубине в несколько сотен метров. Моряки на подводной лодке Моряки на подводной лодке Иногда морякам приходилось для обеспечения собственной безопасности обращаться даже к силам природы, как бы мифически и мистически это ни звучало, но это было на самом деле так. Подводное лодки старого поколения часто не были обеспечены системой распознавания утечки газа, что ставило под угрозу жизнь всего экипажа. Но выход из такой ситуации был найден - на подводную людку стали брать птичку канарейку. Как бы это ни звучало, но канарейка служила морякам вместо системы определения утечки газа. Дело в том, что канарейки очень чувствительны метану и совсем небольшой его процент в воздухе, который никак не отследить человеку, канарейки чувствуют прекрасно и, к сожалению, от этого погибают. Экипаж подводной лодки Метод с использованием канареек практиковался во всех развитых странах, в том числе и в США, и что интересно, последнее использование этих птиц на подводных лодках для определения метана в воздухе было относительно недавно - в 1995 году