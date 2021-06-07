Марина Мнишек: за что жена Лжедмитрия прокляла род Романовых

Судьба династии Романовых полна трагизма и странных совпадений. Первый царь Михаил Федорович был призван на царство в Ипатьевском монастыре, а последний — был убит в Ипатьевском доме. Почти никому из дома Романовых не удалось дожить до преклонных лет. Возможной причиной трагической судьбы царской династии некоторые считают проклятие, произнесенное Мариной Мнишек.

Гибель «воренка»

Холодным днем начала октября 1614 года в Москве свершилась невиданная казнь: при большом стечении народа был повешен трехлетний мальчик.

Законодательство государства Московского, сколь бы суровым оно ни было, не предусматривало смертной казни для детей. Но для этого малыша было сделано исключение. Дело в том, что мальчик был сыном венчанной русской царицы Марины Мнишек и некоего человека, который вошел в историю, как Лжедмитрий II. Правда, Лжедмитрием II его стали называть значительно позже.

При жизни он почитался многими, как сын Ивана Грозного, Дмитрий, счастливо спасшийся дважды: сначала от бояр-заговорщиков, желавших извести маленького царевича, а затем и от стрельцов, как известно, взбунтовавшихся против Лжедмитрия I в 1606 году. Самозванец тогда был убит и обезображенный труп его был выставлен на всеобщее обозрение.

Но в смерть его, тем не менее поверили не все, тем проще было полякам назначить на русский трон нового проходимца. Марина Мнишек, которая после свержения и гибели законного супруга намеревалась вернуться в Польшу, вдруг изменила решение, и, прибыв в Тушино, где устроил свой лагерь второй самозванец, признала в этом человеке своего «чудесно спасшегося» супруга.

В 1610 году Марина родила мальчика, которого нарекли Иваном. Для одних он был Иваном Дмитриевичем, сыном законного государя Дмитрия Ивановича и внуком Ивана Грозного, для других Ивашкой-воренком, пащенком Тушинского вора – так прозвали Лжедмитирия II его противники.

Авантюра второго самозванца, как известно, завершилась столь же неудачно, как и царствование его предшественника. «Тушинский вор» был убит собственными приближенными, а Марине пришлось бежать. Вместе с любовником, казачьим атаманом Заруцким (есть основания полагать, что «воренок» был его сыном), она устремилась сначала в Астрахань, затем на Яик. Заруцкий мечтал вернуть своей подруге царский престол, а маленького Ивана сделать наследником. Однако, и этот проект завершился крахом. Стрельцы схватили и доставили в Москву Заруцкого, Марину и ее сына.

К тому времени Россия уже обрела нового царя – юного Мишу Романова, венчанного на царство в 1613 году. Однако, на пути к безмятежному правлению стоял маленький мальчик, «воренок», отпрыск законно царствовавшей четы, которого политические противники Романовых вполне могли сделать своим орудием. От него следовало избавиться. И так, чтобы раз и навсегда пресечь разговоры о «счастливом избавлении».

Мальчика забрали у Марины обманом, говоря, что царь-де, ребенка не обидит. Палач вынес его, спящего, на помост, и, вытряхнув из теплого тулупа, повесил. Однако, по преданию, веревка оказалась слишком толстой для шейки малыша, и петля никак не затягивалась. Страдания ребенка длились несколько часов.

Проклятие Марины Мнишек

Несчастная мать, узнав о страшной смерти своего ребенка, пришла в исступление. Она металась по своей камере, пыталась разбить голову о каменные стены, и произнесла страшное проклятие на весь род Романовых. По преданию, она прокричала такие слова: «Вы начали свое правление со смерти невинного ребенка, смертью детей вы его и завершите!». Впрочем, есть версии, что Марина наговорила и много чего еще, в том числе, предрекла всем мужчинам нового царствующего дома насильственную смерть.

Как бы то ни было, а последующие события заставили многих современников вспомнить о несчастном повешенном малыше. Михаил Федорович умер молодым, сын его Алексей с детства был слабеньким и хворым, так что лекари даже боялись, что он не доживет до зрелых лет. Алексею Михайловичу с сыновьями тоже не повезло: старший, Алексей умер в 15 лет, Федор дожил до 20, Иван был очень больным и едва ли не слабоумным. Лишь Петр вырос крепким и здоровым. Но Петру Алексеевичу тоже не особенно везло с сыновьями. Царевича Алексея казнили по его приказу, другие сыновья умерли во младенчестве. Есть легенда, что из восточного похода в Санкт-Петербург как-то привезли слепого прорицателя. Когда царь призвал его к себе и пожелал узнать, что за рок тяготеет над его родом, старик произнес: «За тобой тень повешенного маленького мальчика».

Как известно, род Романовых по мужской линии пресекся на Петре II, внуке Петра Великого. Но и все отпрыски по женской линии были столь же несчастливы. Царей из рода Романовых свергали, убивали, сажали в крепость… Если этого удавалось избежать, государи умирали от болезней в совсем не старческом возрасте.

Конец дома Романовых известен. Все случилось именно так, как предрекла несчастная Марина Мнишек: династия прекратила свое существование с расстрелом невинного мальчика и его сестер.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/159820

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