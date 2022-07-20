Семейную жизнь с домашним тираном волшебной сказкой не назовешь. Более того, она просто опасна! Как же распознать агрессора еще до того, как он проявит себя во всей красе?
Обратите внимание на важный признак: как правило, в начале отношений с таким мужчиной женщина чувствует себя, как за каменной стеной: невероятно любимой, защищенной и оберегаемой. И только со временем деспот начинает постепенно проявлять себя.
Вот так и попадаются женщины на крючок домашней тирании!
6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше
Тип №1. Скрытый садист
Такой партнер всеми силами будет стараться свести женщину с ума (в плохом смысле этого слова!). Он будет играть на нервах и при этом настаивать, что женщине все кажется и это она во всем виновата.
Этот мужчина прекрасно знает, на какие психологические рычаги давить, чтобы довести партнершу буквально до безумия. А потом с наглостью заявляет, что ей не помешало бы обратиться к психиатру!
Тип №2. Задира
Это тиран абсолютно не сдерживает свои негативные эмоции. Он чрезмерно эмоционален и позволяет себе швыряться вещами, стучать кулаком по столу, а то и поколачивать свою партнершу!
Такой мужчина очень опасен тем, что в порыве агрессии он способен нанести существенный вред здоровью женщины.
Тип №3. Критик-контролер
Такой тиран будет критиковать каждый шаг своей партнерши. Более того, он делает это целенаправленно и получает от этого истинное удовольствие!
Его цель: опустить самооценку женщины ниже нуля. Зачем? Чтобы партнерша уверилась в том, что кроме него она никому не нужна!
Тип №4. Султан
По мнению этого тирана, все женщины мира рождены лишь для того, чтобы обслуживать его любимого.
Он ни за что не станет помогать своей жене в домашних делах, поскольку искренне убежден, что цель ее существования - удовлетворять его желания. Берегитесь!
Тип №5. Ненасытный маньяк
Этому тирану плевать на потребности женщины. У него и в мыслях нет удовлетворить свою партнершу, поскольку для него в интимных отношениях важнее всего само ощущение власти. Более того, он может брать женщину силой, если она решит отказать.
Держитесь как можно дальше от таких мужчин!
Тип №6. Тюремщик
Такой домашний тиран может превратить жизнь партнерши в настоящую пытку, незаметно изолируя ее от знакомых и близких. Он будет проверять все ее звонки и SMS, бесконечно названивать на работу (если, конечно, позволит ей туда ходить!) или вообще запрет в четырех стенах.
Его цель: разрушить привычный мир женщины, зациклив ее исключительно на себе. Это очень страшно!
Хотя эти 6 типов домашних тиранов абсолютно разные, все они одинаково опасны для женщин. Милые дамы, старайтесь выбирать партнера не только сердцем, но и умом. Лучше сразу отказаться от неправильного варианта, чем потом всю жизнь жалеть!
А вы знали об этом?
Согласно библейским текстам, Царь Соломон был невероятно богат. Вот как об этом написано в Третьей Книге Царств:«в золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых...»Судя по разнообразию драгоценных камней и металлов, царь Соломон получал свои богатства из различных уголков земли. О несметных богатствах Соломона рассказывают и египетские барельефы, на которых изображены сокровища, доставшиеся фараону Тутмосу III после смерти царицы Савской.Огромную ценность в те времена имели медь и бронза, которые добывались в пустыне Негев. Недавно при раскопках в этой местности была найдена египетская табличка времен все того же Тутмоса III. А называли такие места копи. Поэтому вполне логично предположить, что эти копи принадлежали Соломону.
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