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6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше

6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше

Семейную жизнь с домашним тираном волшебной сказкой не назовешь. Более того, она просто опасна! Как же распознать агрессора еще до того, как он проявит себя во всей красе?

Обратите внимание на важный признак: как правило, в начале отношений с таким мужчиной женщина чувствует себя, как за каменной стеной: невероятно любимой, защищенной и оберегаемой. И только со временем деспот начинает постепенно проявлять себя.

Вот так и попадаются женщины на крючок домашней тирании!

6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше

6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше

Тип №1. Скрытый садист

6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше

Такой партнер всеми силами будет стараться свести женщину с ума (в плохом смысле этого слова!). Он будет играть на нервах и при этом настаивать, что женщине все кажется и это она во всем виновата.

Этот мужчина прекрасно знает, на какие психологические рычаги давить, чтобы довести партнершу буквально до безумия. А потом с наглостью заявляет, что ей не помешало бы обратиться к психиатру!

Тип №2. Задира

6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше

Это тиран абсолютно не сдерживает свои негативные эмоции. Он чрезмерно эмоционален и позволяет себе швыряться вещами, стучать кулаком по столу, а то и поколачивать свою партнершу!

Такой мужчина очень опасен тем, что в порыве агрессии он способен нанести существенный вред здоровью женщины.

Тип №3. Критик-контролер

6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше

Такой тиран будет критиковать каждый шаг своей партнерши. Более того, он делает это целенаправленно и получает от этого истинное удовольствие!

Его цель: опустить самооценку женщины ниже нуля. Зачем? Чтобы партнерша уверилась в том, что кроме него она никому не нужна!

Тип №4. Султан

По мнению этого тирана, все женщины мира рождены лишь для того, чтобы обслуживать его любимого.

Он ни за что не станет помогать своей жене в домашних делах, поскольку искренне убежден, что цель ее существования - удовлетворять его желания. Берегитесь!

Тип №5. Ненасытный маньяк

6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше

Этому тирану плевать на потребности женщины. У него и в мыслях нет удовлетворить свою партнершу, поскольку для него в интимных отношениях важнее всего само ощущение власти. Более того, он может брать женщину силой, если она решит отказать.

Держитесь как можно дальше от таких мужчин!

Тип №6. Тюремщик

6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше

Такой домашний тиран может превратить жизнь партнерши в настоящую пытку, незаметно изолируя ее от знакомых и близких. Он будет проверять все ее звонки и SMS, бесконечно названивать на работу (если, конечно, позволит ей туда ходить!) или вообще запрет в четырех стенах.

Его цель: разрушить привычный мир женщины, зациклив ее исключительно на себе. Это очень страшно!

6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше

Хотя эти 6 типов домашних тиранов абсолютно разные, все они одинаково опасны для женщин. Милые дамы, старайтесь выбирать партнера не только сердцем, но и умом. Лучше сразу отказаться от неправильного варианта, чем потом всю жизнь жалеть!

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А вы знали об  этом?

Согласно библейским текстам, Царь Соломон был невероятно богат. Вот как об этом написано в Третьей Книге Царств:«в золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых...»Судя по разнообразию драгоценных камней и металлов, царь Соломон получал свои богатства из различных уголков земли. О несметных богатствах Соломона рассказывают и египетские барельефы, на которых изображены сокровища, доставшиеся фараону Тутмосу III после смерти царицы Савской.Огромную ценность в те времена имели медь и бронза, которые добывались в пустыне Негев. Недавно при раскопках в этой местности была найдена египетская табличка времен все того же Тутмоса III. А называли такие места копи. Поэтому вполне логично предположить, что эти копи принадлежали Соломону.

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