Вот так и попадаются женщины на крючок домашней тирании!

6 типов домашних тиранов, от которых женщине лучше держаться подальше

Тип №1. Скрытый садист

Такой партнер всеми силами будет стараться свести женщину с ума (в плохом смысле этого слова!). Он будет играть на нервах и при этом настаивать, что женщине все кажется и это она во всем виновата.

Этот мужчина прекрасно знает, на какие психологические рычаги давить, чтобы довести партнершу буквально до безумия. А потом с наглостью заявляет, что ей не помешало бы обратиться к психиатру!

Тип №2. Задира

Это тиран абсолютно не сдерживает свои негативные эмоции. Он чрезмерно эмоционален и позволяет себе швыряться вещами, стучать кулаком по столу, а то и поколачивать свою партнершу!

Такой мужчина очень опасен тем, что в порыве агрессии он способен нанести существенный вред здоровью женщины.

Тип №3. Критик-контролер

Такой тиран будет критиковать каждый шаг своей партнерши. Более того, он делает это целенаправленно и получает от этого истинное удовольствие!

Его цель: опустить самооценку женщины ниже нуля. Зачем? Чтобы партнерша уверилась в том, что кроме него она никому не нужна!

Тип №4. Султан

По мнению этого тирана, все женщины мира рождены лишь для того, чтобы обслуживать его любимого.

Он ни за что не станет помогать своей жене в домашних делах, поскольку искренне убежден, что цель ее существования - удовлетворять его желания. Берегитесь!

Тип №5. Ненасытный маньяк

Этому тирану плевать на потребности женщины. У него и в мыслях нет удовлетворить свою партнершу, поскольку для него в интимных отношениях важнее всего само ощущение власти. Более того, он может брать женщину силой, если она решит отказать.

Держитесь как можно дальше от таких мужчин!

Тип №6. Тюремщик

Такой домашний тиран может превратить жизнь партнерши в настоящую пытку, незаметно изолируя ее от знакомых и близких. Он будет проверять все ее звонки и SMS, бесконечно названивать на работу (если, конечно, позволит ей туда ходить!) или вообще запрет в четырех стенах.

Его цель: разрушить привычный мир женщины, зациклив ее исключительно на себе. Это очень страшно!

Хотя эти 6 типов домашних тиранов абсолютно разные, все они одинаково опасны для женщин. Милые дамы, старайтесь выбирать партнера не только сердцем, но и умом. Лучше сразу отказаться от неправильного варианта, чем потом всю жизнь жалеть!

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