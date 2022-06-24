Миф об отказе Сталина от мировой революции

Хотелось бы коснуться распространенного мифа о Сталине, что он якобы был против мировой революции и был приверженцем победы социализма в одной взятой стране. Дескать, Сталин вел непримиримую борьбу по этому вопросу с Троцким. Это такой же абсурд , как считать октябрьский переворот революцией! Просто в отличие от троцкистов, Сталин не бросал звонких фраз о «мировом революционном пожаре», а терпеливо претворял в жизнь утопическую стратегию победы мировой революции. Как не парадоксально, но призыв к народу разжечь пожар мировой революции большевики зафиксировали даже в самом тексте «Интернационала», служившим с 1922 года официальным гимном СССР :

«Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим,

Кто был ничем, тот станет всем»

Скажу больше, сам Ленин 26 сентября 1922 года называл СССР «Союзом республик Европы и Азии»!

Разве не Сталин потратил огромные средства на поддержку коммунистического движения в Китае, в результате чего к власти там пришел Мао – китайский аналог Сталина. Разве не Англия в 1927 г. разорвала дипломатические отношения с СССР, считая, что большевики не просто готовятся к «мировой революции», но и непосредственно готовятся к вторжению и покорению Великобритании!

Любопытно, что, поскольку британцев вплоть до второй половины 1930-х гг. рассматривали в качестве наиболее вероятного противника, то на учебных стрелковых мишенях советской армии были изображены солдаты в полевой форме Великобритании !

Разве не Советы в 1920-1921 гг. стремились экспортировать мировую революцию на Восток, вероломно вторгшись в Северный Иран, провозгласив Персидскую Советскую Республику. Однако тогда , измотанные продолжительными боями и сокрушительным поражением Тухачевского в советско-польской войне, когда большевикам не удалось провести оккупацию и советизацию Польши , Советы были вынуждены позорно оставить Иран!

Впрочем , в разгар Великой Отечественной войны, несмотря на катастрофическое положение на фронтах , в августе 1941 года Сталин вместе с британскими войсками вероломно вторглись в Иран, поделив его, и объединив Иранский и Советский Азербайджан, провозгласил Демократическую Республику Азербайджан. Однако на Потсдамской конференции было решено, что иностранные войска должны быть выведены из Ирана. Как ни странно, Великобритания сразу же подчинилась этому указу, а вот Советский Союз не собирался уходить. Это вызвало жёсткую реакцию на Западе, а США тогда даже пригрозили сбросить атомную бомбу на Баку, если СССР немедленно не уберётся из Ирана. В результате Сталин был вынужден спешно и позорно вывести войска из оккупированного Ирана !

А может напомнить одурманенным лживой советской пропагандой сталинистам как Сталин в 1929 году отправил в Афганистан отряд Красной армии в 2,4 тыс. человек, переодетых в афганскую форму для поддержки афганского короля Аманулла-хана , который обещал красному диктатору построение социализма в Афганистане.Правда эта попытка очередной мировой революции опять потерпела неудачу, поскольку короля Аманулла-хана , которого прозвали «афганским Петром I»,не удалось вновь воцарить на престол из-завзбунтовавшегося афганского народа!

Кстати, аналогичную ошибку совершил и кровожадный вождь мирового пролетариата Ленин,когда первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, развел его как обыкновенного лоха, пообещав ему за экономическую и военную помощь стать социалистическим государством, а после укрепления своей власти утопил в море всех облапошенных советской лживой пропагандой турецких коммуняк!

Мало кто знает, что именно Сталин активно содействовал приходу Гитлера к власти, поскольку главным своим противником в европейских странах он считал не фашистов, а социал-демократов, которые своими прогрессивными социальными программами выбивали почву из-под ног европейских коммунистов, что делало невозможным осуществление мировой революции в Германии! Фашистская же диктатура рассматривалась Сталиным как последняя стадия загнивания буржуазной демократии, после которой неизбежна пролетарская революция и поэтому он сделал все возможное , чтобы к власти пришел Гитлер! Вот к чему привела его бредовая тактика разжигания мировой революции в Европе, которая стоила советскому народу миллионы жизней !

А может напомнить сторонникам «миролюбивого вождя» его активную поддержку Коминтерну (известному всему миру как «штаб мировой революции»), основной задачей которого была агитация трудящихся всего мира, из-за чего союзники в 1943 году согласились открыть Второй фронт только после того, как Сталин согласился закрыть эту враждебную для Запада организацию? Однако и это не остановило пламенного борца мировой революции и уже в 1947 году для разжигания мировой революции он опять создает аналогичный Коминтерну новый «штаб мировой революции» — международную организацию Комиинформ!

Мало того, когда этот лживый авнтюрист понял, что идеи мирового пролетариата не работают, то он решил после войны создать в Европе славянскую СССР. Предприимчивый Коба отлично понимал ,что национальные формации сложно победить. Это не партии, которые могут быть распущены или ликвидированы. Патриотизм в крови. Его невозможно запретить. Как только предприимчивый Коба понял, что это действует, он начал вливать в такие организации средства. Что же касается президиума Всеславянского комитета, там кого только не было: начиная с писателей и заканчивая митрополитами. От комитетов хотели перейти к союзу славянских государств. Однако помешал амбициозный Тито. Он отказался сотрудничать со Сталиным. Югославия встала на дыбы и выдвинула всем сразу претензии. Дошло до того, что ближе к 50-м панславизм угас. Как и многие другие попытки изменить действительность!

Как ни странно, но сегодня распространено мнение о том, что якобы Советский Союз стал прямым «наследником» Российской империи, а его вожди подхватили и приумножили достижения русских царей. Однако сторонники этой ложной национал-патриотической концепции забывают, что в «стране победившего пролетариата» даже русский язык не был государственным. Характерна, например, позиция известного большевика Карла Радек. Будучи уроженцем Австро-Венгрии, Радек открыто радовался тому, что в названии Союза Советских Социалистических Республик вообще не упоминается Россия. Ожидалось, что в результате мировой революции к союзу со временем будут присоединяться всё новые советские республики, поэтому объявление русского языка государственным могло лишь отпугнуть пролетариат европейских стран, на который большевики возлагали надежды. Кроме того, согласно бредовой и утопической марксистской теории, государство после революции вообще должно было постепенно «отмирать» вместе со всеми своими атрибутами. Именно поэтому из Конституции РСФСР 1918 года понятие «государственного языка» исчезло!

Разве после всего вышесказанного можно сомневаться в великодержавной и гегемонистской политике величайшего авантюриста и злодея современности Сталина и не верить в то, что ради торжества мировой революции он стремился покорить практически весь мир , навязав ему виртуальный и утопический советский социализм. Именно ради этого он не жалел собственный народ, целенаправленно истребляя его! А чтобы хоть как-то оправдать зловещие преступления Сталина , его облапошенные сторонники с гордостью и патриотизмом любят произносить «крылатую» фразу «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой»

Правда, приписываемая Уинстону Черчиллю эта фраза , на самом деле принадлежит английскому троцкисту И.Дойчеру. То, что Сталин принял страну с сохой это , действительно, верно, поскольку после октябрьского переворота большевики во главе с Лениным на самом деле довели процветающую Российскую империю до «сохи»! Ведь Россия в 1913 году по совокупному объему промышленного производства стояла на пятом месте в мире, а по доходу на душу населения находилась на четвёртом месте.

Мало того, что палач народов Сталин хотел закаболить народы мира, так он стравливал между собой народы СССР! Разве не Сталин придерживался древней колониальной тактики «разделяй и властвуй», когда он стравливал народы, передавая часть, оккупированной большевиками территории страны, во владение соседней – якобы дружественной «союзной республики»? Именно так , например, Грузия потеряла часть своих исконных территорий! Или, что еще хуже , нарушая целостность некоторых союзных республик, создавал во многих из них автономии, которые были минами замедленного действия и причиной возникновения ненависти и кровопролития между народами различных национальностей! Например, несмотря на требования осетинского народа , советское руководство во главе со Сталиным отказалось от создания единой Осетинской Республики, которая включала бы Южную и Северную Осетию в составе РСФСР. Одновременно с этим Сталин фактически разъединил осетинский народ , создав почему-то автономную область Южной Осетии в составе Грузии, даже не спросив мнения ни у грузинского, ни у осетинского населения ! Именно из-за этой «мудрой» национально-колониальной политики Сталина на границе Грузии и Южной Осетии до сих пор льется кровь!

Когда же Сталин убедился, что мировую революцию не поддержали рабочие капиталистических стран, он готовился распространить утопический социализм военным путем по всему миру и поэтому, придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска. Ведь не секрет , что в то время в массовом сознании советских людей господствовали представления о войне мирового масштаба как неизбежно приближающейся реальности! Важно отметить, что в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Безусловно, Сталин допустил непростительный пpосчет, когда , готовясь к наступательной войне , pазместил войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР ! Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха , причем, развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома!

В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых деятелей, которые и сегодня считают, что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма. Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический социализм! Единственной же европейской страной, которую после выполнения своей освободительной миссии в сентябре 1945 г. покинули и не оккупировали советские войска была Норвегия, в которой из-за этого до сих пор бережно относятся к памятникам павших советских воинов!



А может напомнить некоторым «забывчивым» деятелям мучения и страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки. После вторжения Советов европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям! Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)! В этом отношении поучителен так называемый «Мармеладный бунт» , возникший в 1953 г. в Германии, когда из-за бездарной и неэффективной советской экономики, возникли проблемы снабжения населения мармеладом – основным настольным продуктом немцев.

Исходя из всего вышесказанного, необходимо считать полнейшим абсурдом якобы отказ Сталина от мировой революции!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Литвинов был ,пожалуй, единственным представителем «ленинской гвардии» , которого палач народов Сталин не уничтожил в ходе «Большого террора» и даже боялся настолько, что не реагировал на злобную критику в его адрес западным руководителям!Литвинов был единственным человеком в окружении Сталина, на которого всесильный диктатор никогда не повысил голоса. Максим Литвинов не был затронут даже делом Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), по которому было репрессировано несколько сот евреев из советской элиты? Почему же Сталин, зная о критических заявлениях Литвинова в его адрес , боялся трогать его?А все очень просто , поскольку важнейшей стороной международных вояжей Литвинова стало размещение за границей золотовалютных активов большевицкой партии. 22 марта 1920 года Ленин назначил Литвинова за границей «уполномоченным для решения всех вопросов, связанных с предстоящим возобновлением торговых сношений…, в том числе — с правом… производить все без исключения коммерческие, банковские, финансовые и валютные операции».сам всегда уважительно выслушивал его мнение? По подсчётам историка Александра Мосякина, Литвинов, в содружестве со своим старым товарищем Красиным, организовал переправку из советской России и размещение в иностранных банках 375,7 тонн золота из золотого запаса бывшей Российской империи на общую сумму 485,8 млн. царских золотых рублей. Так было положено начало созданию зарубежных запасов «золота партии», предназначенного в основном для существования лидеров большевиков в случае свержения их власти в России и вынужденной эмиграции.Одним словом это был воровской "большевистский общак"! Репрессирование же Литвинова неминуемо повлекло бы конфискацию «золота партии» иностранными банками. Именно поэтому Литвинов однозначно принадлежал к более высокому уровню в негласной большевицкой иерархии, нежели сам Сталин, и палач народов не трогал основного представителя «ленинской гвардии»!Вот она воровская и бандитская сущность большевистских нехристей!, которые из-за этого золота устроили геноцид своему народу и развели своей лживой пропагандой народ как лохов!

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