Святой покровитель по имени и дате рождения: как выбрать икону заступника

Со слов автора. Я, как церковный служитель, уверен, что заступник появляется у человека с момента его рождения. И при этом совершенно не важно, крещеный он или нет. Разумеется, я не отрицаю того факта, что крещеный человек является более защищенным. Однако я также не могу сказать, что Господь оставляет своих неверующих детей. Даже их он защищает, поэтому с первым ударом сердца у них появляется могущественный покровитель. Назначается святой покровитель по имени и дате рождения. И сегодня я расскажу, как правильно найти икону своего покровителя.

СВЯЩЕННЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ: НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ

С древности люди верили в существование сверхъестественных сил. Существовало множество культов, богов. Им поклонялись и их боялись. Считалось, что человек, принеся жертву, может попросить заступничества у божественного существа. Поэтому в те времена наблюдался настоящий расцвет оккультизма.

В особом почете были жрецы и колдуны. Их считали очень могущественными, поскольку только они могли общаться с богами. Жрецам поклонялись и старались следовать их указаниям, которые порой были жестокими. Поскольку считалось, что, ослушавшись, человек навлекал на себя гнев небес.

Но как только появилась православная церковь, все эти традиции были признаны бесовскими.

Церковь обвиняла людей, поклоняющихся странным богам и приносящих жертвоприношения в язычестве. Их преследовали и жестоко наказывали. Постепенно церковь смогла наставить людей на путь истины.

Поначалу священники проповедовали лишь идею существования ангелов-хранителей. Отчасти по этой причине возникло много предрассудков вокруг имени человека, поскольку церковь настаивала на том, что выбирать имя необходимо обдуманно. Ведь именно от этого зависит то, какая судьба постигнет человека и какой ангел будет его опекать.

Но в IV веке церковнослужители впервые заговорили о том, что в православии существуют не только ангелы, но и покровители. Считалось, что святые защищали тех, кто был назван в их честь. Поэтому в то время практически все имена выбирались строго по рекомендациям священников.

Однако позже традиция была несколько изменена. Ведь родители более не могли выбирать самостоятельно покровителя для ребенка. Священники пришли к выводу, что покровитель тоже появляется у ребенка с его первым вздохом. Следовательно, необходимо давать ему только то имя, которое подходит по дате рождения.

КАК УЗНАТЬ СВОЕГО ПОКРОВИТЕЛЯ?

Широко известен тот факт, что православные люди очень трепетно относятся к таинству крещения. После этого священного ритуала человек становится ближе к Богу. Поскольку у него появляется не только ангел-хранитель, но и божественный покровитель, который тоже защищает его и помогает находить выход даже из самых сложных жизненных ситуаций.

Именно на крестинах ребенок получает небесного покровителя, который следует за ним на протяжении всей жизни, оберегает и помогает в трудных ситуациях. Обычно при крестинах ребенку дают имя того святого, которого в этот день почитают, и вручают именные иконы его родителям, чтобы они передали их, когда ребенок подрастет.

Иными словами, в большинстве случаев священники склонны рекомендовать родителям нарекать младенца в честь того святого, которого в день крестин почитают. Однако довольно часто случается так, что в один день будет праздник сразу нескольких святых. В таком случае разрешается:

выбрать то имя, которое созвучно с любым из этих имен святых. Стоит отметить, что для большинства родителей это является оптимальным вариантом. В особенности если речь идет о современных родителях, которые стремятся выбрать для своего чада необычное имя. Ведь именно по этой причине они не соглашаются нарекать сына или дочь теми именами, которые сейчас уже вышли из моды;

предоставить право выбора священнику, который проводит церемонию крещения. Определиться в вопросе выбора подходящего имени действительно бывает непросто. И поэтому иногда случается так, что право выбора отец и мать предоставляют священнику. Считается, что божий человек не может совершить ошибку. Ведь сам Господь подсказывает ему, какое именно имя необходимо дать ребенку;

ознакомиться с историей святых и выбрать наиболее подходящее имя. Даже священнослужители не рекомендуют спешить в этом вопросе. Поскольку родственники должны как можно более тщательно изучить истории жизни святых, чтобы понять, какое имя следует дать ребенку.

В настоящее время имя, данное при крещении, и то, которое было получено при рождении, совпадают. Однако в более древние времена существовало одно поверье. Считалось, что любой колдун или злой человек может навести порчу, сглаз только в том случае, если знает имя ребенка.

По этой причине в старину родители старались как можно дольше хранить имя в тайне и даже прибегали к помощи священников. Те, в свою очередь, советовали, как обмануть злые силы. Чтобы сделать это, было достаточно дать малышу два имени. Предполагалось, что первое имя будут знать абсолютно все, а второе только родители и те, кто участвовал в обряде крещения — священник и крестные родители.

Люди верили, что колдуны не смогут навредить человеку, имеющему два имени. В особенности если у него есть икона заступница, о которой никто из них не догадывается. Поскольку в данном случае важно знать имя заступника и имя, которое было получено после крещения. Именно оно и служило защитой.

Долгое время этот обряд проводили, желая защитить ребенка. Однако постепенно традиция ушла в небытие. Сейчас о ней помнят лишь бабушки и дедушки, которые когда-то присутствовали при таком обряде и знали, что истинное имя дается во время крещения. Но поскольку современные люди в большинстве своем попросту не верят во всякие предрассудки, эти традиция утратила актуальность.

Хотя просьба крестить ребенка другим именем вряд ли удивит священника и сейчас. Поскольку они с ней не только хорошо знакомы, но и считают серьезным упущением тот факт, что от нее попросту отказались.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ВЫБИРАЯ ПОКРОВИТЕЛЯ?

К вопросу о выборе покровителя необходимо подходить с максимальной серьезностью. Православные знают, что это очень важный шаг. Однако люди, далекие от веры, зачастую совершают ошибку. Они называют свое чадо первым понравившимся именем. Это совершенно недопустимо и неправильно, поскольку в дальнейшем будут выбираться иконы по дате рождения и имени.

Прежде чем окончательно определиться с выбором подходящего имени, необходимо внимательно изучить литературу, в которой рассказывается о жизни будущего покровителя. Особое внимание следует обратить на те подвиги, которые им были совершены при жизни. Разумеется, необходимо узнать и то, за какие именно деяния он был причислен к лику святых. Необходимо запомнить, что существует несколько видов святых.

Разделение в религии возникло из-за того, что каждый святой при жизни прославился определенными деяниями. К примеру, праведные святые всю жизнь прожили по законам Бога и не поддались греху. Именно за это церковь и причислила их к лику святых.

Хотя великомученики особенно почитаемы в религии, называть в их честь детей не рекомендуется, поскольку они могут в дальнейшем испытывать серьезные трудности в жизни. Иными словами, велика вероятность того, что они повторят судьбу мучеников.

Лучше задуматься о том, чтобы дать ребенку имя святителя. Возможно, в будущем он сможет стать великим просветителем, который будет посвящать людей в веру. Не нужно опасаться и того, чтобы называть ребенка в честь юродивого. Ведь это будет символизировать то, что человек воспитывает в себе высшую меру жертвенности. В будущем он сможет без особого труда сопротивляться всякого рода соблазнам, что очень важно. Ведь грешники не попадают в рай и не могут рассчитывать по божью помощь в трудной ситуации.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЗНАТЬ СВОЕГО ПОКРОВИТЕЛЯ?

От людей, которые далеки от веры, часто можно услышать вопрос касательно того, для чего именно нужно знать имя своего святого покровителя. Кроме того, они не понимают, для чего нужно ставить иконы по датам рождения людей, живущих в доме. Действительно, подобные вопросы в последнее время не являются редкостью. Поскольку с каждым годом все большее количество людей отказывается от истинной веры. Они по-разному объясняют этот поступок, но при этом продолжают считать, что поступают правильно.

Однако со временем все неверующие все же обращаются к Господу. И в момент прозрения они начинают осознавать, какую серьезную ошибку совершили в прошлом, отказавшись от Бога и веры. В такой ситуации им и помогает заступничество святого. Если человек совершил какое-либо прегрешение или нуждается в помощи Всевышнего, ему необходимо сперва обратиться к покровителю. Именно он может помочь в трудный момент или передать просьбу Богу. Чтобы обратиться к нему, необходимо точно знать, кто именно является покровителем.

Молиться в таком случае лучше перед иконой покровителя. Однако если по какой-либо причине не удалось точно узнать, кто из святых является покровителем, или приобрести его икону, это не означает, что нужно опускать руки. В такой ситуации на помощь придет Богородица. Она является могущественной заступницей всех слабых и страждущих. Именно ей и можно вознести молитву. Но молиться при этом следует как можно более искренне, поскольку человек и так грешен перед Богом. Если его помыслы будут нечисты, то и молитва не будет услышана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не все просящие получают помощь. Они забывают, что обмануть Всевышнего невозможно. Он смотрит прямо в душу и видит, насколько искренен с ним человек, который молится. Всегда нужно помнить о том, что молитва – это разговор с Богом. И в момент вознесения молитвы человек должен искренне покаяться, чтобы получить милость. Кроме того, если человек грешен, он должен задуматься и о том, как замолить совершенные грехи. Ведь нельзя надеяться на заступничество высших сил и при этом нарушать все те заповеди, по которым Бог велел жить.

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А вы знали об этом?

Утверждается, что Клеопатра со своим любовником Марком Антонием были похоронены вместе, после их смерти в 30 году до н.э. Плутарх писал, что гробница находилась недалеко от храма египетской богини Исиды. Гробница была памятником, содержащим сокровища из серебра, изумрудов, золота, чёрного дерева, жемчуга и слоновой кости.Местонахождение гробницы так и остаётся загадкой. В 2010 году Захи Хавасс, экс-министр по делам древностей Египта, провёл под Александрией раскопки. Это место называется Тапосирис Магна, где есть ряд гробниц, относящихся к эпохе Клеопатры.Хоть и было сделано множество интересных археологических открытий, гробницы Клеопатры не оказалось среди них. Скорее всего, по мнению археологов, если гробница и сохранилась до наших дней, то её скорее всего уже сильно разграбили и идентификация невозможна.

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