Уникальная советская спецоперация в Ливане

30 сентября 1985-го Бейрут отметился небывалым для тех времен событием: были похищены четверо советских дипломатов из ливанского посольства. Резидентов КГБ схватили прямо на улице, один был ранен и впоследствии убит. Дерзкий теракт переполошил все спецслужбы Советского Союза.

Бескровное освобождение заложников возложили на КГБ. О том, как агенты месяц «уговаривали» террористов отпустить заложников и какой довод подействовал безотказно – в нашем материале.

Похищение советских дипломатов

Убитый террористами Аркадий Катков (справа).

К осени 1985-го в ближневосточном регионе сложилась непростая обстановка. Ливан десятый год утопал в Гражданской войне. В сентябре в северной части страны развернулись бои между ливанскими мусульманами и сирийскими группировками при участии палестинских отрядов. Положение последних оказалось крайне тяжелым, буквально безнадежным. СССР оказался втянут в конфликт неожиданно. Благодаря оказываемой арабским странам помощи все были уверены во взаимном уважении. Захват заложников стал ушатом ледяной воды. 30 сентября 1985-го среди бела дня был схвачен секретарь консульства Аркадий Катков, представитель торгпредства Валерий Мыриков, атташе Олег Спирин и врач посольства Николай Свирский.

Бандиты подрезали автомобили и под дулами автоматов увезли пленников. Причем попытавшийся бежать Катков был серьезно ранен в ногу. Вскоре у него началась гангрена, и террористы расстреляли заложника, не желая возиться с медицинской помощью.

Первой версией КГБ после сообщения о пропаже резидентов рассматривалось банальное ограбление. Угоны советских авто из дипломатических учреждений случались и раньше. Но очень скоро в Москве поняли: в отношении советских граждан совершен теракт. Вся столица стояла на ушах. Первостепенной задачей ставилось оперативное освобождение заложников. Но и оставить такие неслыханные перегибы без ответа было нельзя. Бездействие могло развязать руки террористам и спровоцировать повторение терактов. Закрутились шестеренки всех ветвей советской власти. ЦК пытался использовать свои возможности, дипломаты - свои. Подключились военные, разведрезидентура из других стран. Обращения к иностранных лидерам не давали четких результатов.

Угрозы и требования террористов

Террорист Имад Мугния «Гиена».

Сотрудникам советских спецслужб удалось выяснить, что за похищением стоят палестинцы. Вскоре ответственность за теракт взяли на себя члены группировки под предводительством Имада Мугния, известного в террористических кругах как «Гиена». Заказчиком же нападения на советскую дипмиссию выступали шиитские радикалы из «Хезболлы». Телефонная беседа советского посла с Ясиром Арафатом намеренно протекала на повышенных тонах. Представитель Москвы в приказном порядке потребовал освободить дипломатов.

Из дальнейшего перехвата бесед Арафата спецслужбы узнали, что после контакта с послом тот запретил своим пособникам освобождать заложников и приказал заблокировать здание посольства, пока сирийцы не уйдут с ливанского севера. Стало понятно, что рассчитывать на результативные переговоры с террористами было бесполезно и без жестких мер не обойтись. По причине такой несговорчивости руководство СССР было вынуждено принимать смелые и экстраординарные решения.

Интеллектуальный советский спецназ из разведки КГБ

Спецназ «Вымпел» в Ливане.

Освобождать дипломатов-заложников было поручено только созданному из внешней разведки КГБ спецподразделению «Вымпел». При этом Москва изобразила выполнение требований Гиены, уговорив сирийцев приостановить наступление на север Ливана. Лично Горбачев попросил об этом сирийского президента. Один из участников операции, достоверность слов которого не проверена, позже рассказывал, что в те дни был найден убитым брат Гиены. И, якобы, кэгэбисты намекнули, что подобная участь будет ожидать остальных членов семьи террориста, пока сотрудники посольства остаются в плену.

В 2001-м свидетельствовал о том эпизоде и полковник в отставке Ю. Перфильев. Правда, он утверждал, что палестинец просто погиб в очередной перестрелке. Тогда в Бейруте вооруженные стычки происходили регулярно. Имад Мугния решил, что КГБ начал мстить похитителям, а советская сторона попросту не стала отрицать такие догадки.

Спецоперация «по-тихому» и победа без боя

Юрий Перфильев, Бейрут, 1985.

Почти месяц в Ливане велась операция по освобождению резидентов с задействованием специфических методов: подключилась агентура ливанских спецслужб и тех организаций, которые потенциально имели отношение к похищению. Удалось выйти на ливанского шейха Мухаммада Фадлаллу – одного из лидеров "Хезболлы", заказавшей захват. Вооруженные люди без приглашения прибыли к нему в пригород, очень рискуя своим благополучием. Фадлалла сделал недоумевающий вид и иронично пообещал агентам поминать заложников в своих молитвах. Агентуре уже было известно место содержания советских граждан. Но штурм здания, скорее всего, обернулся бы трагедией. Пока силовики пробирались бы к цели через тройку колец до зубов вооруженных бородачей, пленников успели бы уничтожить.

Решили наведаться к шейху повторно, но уже более настойчиво. На вторую встречу отправился полковник Перфильев, применивший дерзкий прием. Он заявил Фадлалле, что великая советская держава продемонстрировала максимально терпение, которое вот-вот лопнет. И может случиться так, что при ближайших учебных стрельбах одна из ракет случайно отклонится от траектории и шумно приземлится в любом месте. К примеру, в городе Кум - иранском центре поклонения. Метод сработал, шейх крепко задумался. А советский силовик добавил, что рассчитывает на возвращение заложников к большому празднику 7 ноября, тем самым обозначив крайний срок. Когда переговорщики выходили из покоев Фадлаллы, помощник последнего шепотом заметил, что с шейхом так разговаривать не принято.

Спустя двое суток из долины Бекаа в Бейрут привезли троих оставшихся в живых заложников. Их выбросили из машины, предварительно развязав глаза и руки. Они сориентировались на местности и сами пришли к посольству. Их вид был настолько удручающим, что охранявшие здание пограничники далеко не сразу узнали в ободранных истощенных лицах сотрудников советского посольства.

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