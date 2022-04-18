Откуда берутся жемчуг, куриные яйца и еще 7 удивительных ответов на вопрос «Как это появилось?»

Как пчелы делают мёд

Как известно, у пчел существует четкая иерархия — добытчики добывают нектар, а приемщики его обрабатывают и делают мёд.

Процесс получения состоит из двух ключевых процессов: первый — это испарение влаги, а второй — разложение сахарозы на более простые фруктозу и глюкозу.

Влага выходит благодаря специально созданной вентиляции, затем происходит процесс расщепления сахарозы и насыщения нектара специальными ферментами. Для этого пчелы хоботком набирают нектар, смешивают его со слюной и выплевывают обратно. Затем мёд собирают в ячейки и накрывают восковой крышечкой.

Как формируется яйцо в курице

Ключевым органом у кур, который отвечает за формирование яиц, является левый яичник. Он похож на гроздь и содержит в себе все будущие яйца. Яичник формируется у курицы еще в эмбриональном состоянии и может насчитывать от 600 до 3 600 яйцеклеток.

Там и формируется желток, который затем попадает в воронку яйцевода, состоящую из пяти отделов, каждый из которых отвечает за образование определенной части яйца. Здесь образуется слой белка.

Затем в перешейке начинается образование подскорлупных оболочек — клейкого нитевидного вещества, а потом яйцо попадает в матку, где в течение нескольких часов происходит формирование оболочки из кальция — скорлупы.

Как образуется молоко

Коровье вымя разделено на доли, бывает даже так, что молоко из разных долей различается по вкусу. В самом вымени находятся альвеолы — пузырьки, которые и вырабатывают молоко. Они, кстати, узкоспециализированные: одни вырабатывают жир, а другие — молоко без жира.

Альвеолы имеют выходные протоки, которые, соединяясь вместе, образуют молочные каналы. Там и смешивается молоко с жиром. А сам процесс получения молока выглядит примерно так: клетки молочных желез поглощают из крови определенные вещества, при помощи которых и синтезируется молоко.

Откуда берется амбра

Амбра — это вещество, добываемое из кишечника кашалота, которое очень ценится в парфюмерии. Оценивается амбра в рамках 70–300 долларов за килограмм. А в кашалотах находят куски от пару десятков грамм до 400 килограмм.

Изначально амбра имеет мягкую консистенцию и мерзко воняет. Но если ее высушить, то она приобретает сладковато-мускусный аромат. Самая дорогая амбра — белая, это та, которая пролежала на морском дне, а значит, вымочена в соленой воде.

Что такое спермацет

Название появилось из-за того, что раньше считали, что это сперма кашалота. Но на самом деле спермацет — это воскоподобное вещество, которое используют при изготовлении различных кремов. Получают его при охлаждении жира кашалота, который служит ему звукопроводником для эхолокации.

Как растут перья

Перья, как и ногти, чешуя или волосы, являются производыми кожи и получаются из-за роста клеток, которые вырабатывают кератин. То есть перо — это легкая и прочная конструкция, состоящая из кератина. И только у пингвинов перья растут равномерно.

Перо растет из перьевой сумки и состоит из стержня, по обе стороны которого растут бородки, а из них в свою очередь бородочки. Часть бородочков имеет крючки, которые сцепляют их с другими бородочками, чтобы минимально пропускать воздух и влагу.

Как образуется жемчуг

Формирование жемчужины — это своеобразный защитный механизм моллюска. Любые объекты, которые попадают внутрь раковины, могут повредить нежное тело беспозвоночного. Потому моллюски собирают этот мусор в одном месте, обволакивая перламутром. Растут жемчужины долго, всего около 0,38 мм в год.

Как растут кораллы

Следует учесть, что кораллы — это животные, низшие кишечнополостные многоклеточные организмы. Они похожи на твердые цилиндры, у которых есть рот, щупальца, чтобы добывать пищу, и кишечник, с которым они соединяются.

Для размножения они выбрасывают свои половые клетки в воду, где те, соединяясь, образуют новый коралл. Хотя некоторые размножаются почкованием. Из материнского организма вытягивается отросток, который образует новое существо.

Как крабы меняют панцирь

На самом деле в мире еще полным-полно интересных животных, явлений и процессов, и, чтобы описать все, не хватит человеческой жизни. Но как получаются даже такие банальные вещи, как молоко и мёд, скорее всего, большинство не знало. Так что если ты заинтересовался — вперед, Интернет дает неограниченный доступ к любой информации, никогда не знаешь, что будет интересным и удивительным.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2459468766425122898/

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