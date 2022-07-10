Почему римляне не носили штанов?

Кстати, Николай Мирликийский – это знаменитый Николай Чудотворец, он же Никола Угодник, он же Никола зимний, он же Санта-Клаус. День его поминовения – 19 декабря, незадолго до Рождества, вот два праздника и "слились": св. Николай Мирликийский стал рождественским атрибутом. А так-то он жил в Ликии (юг современной Турции) и ни снега, ни ёлочки ни разу не видел...

Область Ликия на карте. Между Кипром и Родосом. Вот такой "зимний святой"!

Но мы отвлеклись от картины. Чтобы не повторяться, возьмём другой, менее известный, её вариант:

На обеих картинах молодой осуждённый слева одет как будто в женское платье. (Здесь в белое, а на предыдущей – вообще в розовое.) На самом деле, это туни́ка.

Одежда римлян не отличалась особым разнообразием: тога (на рисунке слева) – классика, одежда для важных персон и торжественных случаев, вроде нашего костюма, и туника (на рисунке справа) – демократичный вариант на каждый день.

О штанах римляне сначала и не подозревали, что такое бывает. Они впервые увидели штаны на варварах, с которыми большую часть своей истории воевали. Так что это была одежда не только чужеземца, но и врага! Надеть штаны в Риме – это как в нашей стране вырядиться в эсэсовский мундир!

Кстати, римляне называли эту вражескую одежду "бракас". Отсюда произошли французские "брэ", английские "бричиз", и наши "брюки".

К концу III века моральный дух Империи основательно поник. Граждане не стремились служить в армии, зато в неё с охотой шли вчерашние варвары, – они получали гражданство и заражали Рим своими верованиями, своими обычаями и своими бракас. Дошло до того, что в IV веке император Феодосий был вынужден издать следующий указ:

"В городе Риме никто не должен носить штаны. Если человек после того, как услышит этот закон, упорствует в ношении штанов, он должен быть лишён всех гражданских прав и изгнан из города Рима".

Император Феодосий Великий (347–395 гг. н.э.) "Будь мужиком! Ходи как я!"

Помогло это? Видимо нет. Империя распалась, Феодосий был последним императором единой Римской Империи...

Ну, а теперь прямой ответ на вопрос заголовка: римляне штанов не носили, потому что ни сами они, ни их предки не были кочевниками. Вот так просто, да. Штаны – одежда тех, кто проводит много времени верхом на лошади, кочуя за стадами и табунами. Распространялась эта одежда по Евразийскому континенту "вслед за лошадью" – с востока на запад, и римляне были "последними в очереди".

Мало кто знает, что родиной лошадей как биологического вида является Северная Америка (где они впоследствии вымерли); потом лошади появились на востоке нашего континента (в то время, когда он ещё был соединён с американским) и постепенно распространялись на запад.

Древние греки "подсмотрели" лошадь у персов, однако она не вошла ни в их быт, ни в быт римлян. В армии Александра Македонского (самое известное изображение которого – верхом на лошади) и в римской армии кавалерия имела вспомогательное значение.

Александр Македонский (356–323 до н.э.). Мозаика из Помпей (I век н.э.)

Стоп, а как же варвары? Как же "одежда врага"? Ведь кельты и германцы –жители покрытой лесом Европы, откуда ж у них штаны?

Германский совет. Фрагмент барельефа колонны Марка Аврелия в Риме

Да, кельты и германцы не были всадниками-кочевниками, и были слишком отдаленными потомками таковых (т.е. индоевропейцев, населявших северное Причерноморье), чтобы сохранить традицию ношения подобной одежды.

Вообще, вопрос, как штаны проникли в Европу, очень интересный. Да, письменные источники подтверждают, что кельты носили штаны, но при этом не ясно, существовал ли этот обычай у всех племен или только у некоторых. Во всяком случае, шотландцы (прямые и непосредственные потомки кельтов) без штанов прекрасно обходились (ну, правда, это было гораздо позже, в XVII веке). Во времена историка Диодора (I век до н.э.) штаны в Европе явно были новинкой, до того времени они были известны лишь на востоке, у "всадников" – в Персии и у скифов.

Выходит всё-таки, что штаны – это не "для тепла". Штаны – это "чтобы не натирало". А от холода – вы не поверите – "юбка" защищает не хуже!

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А вы знали об этом?

Павел I был очень дружен с Людовиком XVI и его супругой Марией-Антуанеттой. В тот момент, когда российский император узнал о казни монарших друзей, он был напуган.Тогда запретил круглые шляпки, парики и бакенбарды. Также под запрет попали слова, которые звучали революционно - "гражданин" заменили на "обыватель", а "Отечество" на "государство".

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