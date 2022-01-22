Какие подарки дарили святые

Подарок от святого становится частью жизни того, кому посчастливилось его получить. Он преображает его, лечит, вдохновляет. В нашей обыденной жизни мы привыкли к тому, что подарок — всего лишь средство порадовать своих близких. Но дар святого всегда больше, чем просто радость. Это именно то, «чего мне так сильно не хватало». О таких подарках в этой статье.

От кого: Святитель Николай Чудотворец

Кому: разорившийся отец

Подарок: деньги

Святитель Николай (ок. 270–345) на Западе стал символом и олицетворением рождественского дара. Каждый год под праздничной елкой лежит подарок, уютно завёрнутый в нарядную упаковку. Родители таинственным шепотом сообщают загадочное имя «Санта Клаус» — это он принес подарок, и маленький человек проворно начинает разрывать красивую упаковку.

Без сомнения, святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем мире. Многих верующих, которые обращались к нему с молитвами, он одаривал своей помощью в сложных жизненных обстоятельствах. И при жизни святитель всегда приходил на выручку.

Так, однажды в городе Патар (территория современной Турции), где провел свое детство и юность Николай, жил знатный и богатый человек. У него было трое красивых дочерей. Однако неблагоприятное стечение обстоятельств привело семейство к разорению.

От кого: Мученица Дорофея

Кому: философ Феофил

Подарок: райские цветы

Отец хотел выдать своих дочерей замуж, но не мог — не было приданого. Все женихи, до этого «кружившие» вокруг его дома, разбежались. Отчаявшийся отец задумал пожертвовать честью девушек, чтобы скопить им на приданоеУзнав об этом, святитель Николай, который унаследовал тогда внушительное семейное состояние, решил уберечь несчастных от позора и духовной гибели. Будучи человеком скромным и деликатным, он пожелал остаться неизвестным. Ночью святой подошел к их дому и, закинув через окно мешочек с золотом, поспешно удалился. Утром отец обнаружил неожиданный подарок и не поверил своему счастью. Он использовал эти деньги для приданого своей первой дочери. Через некоторое время святитель Николай таким же образом принес еще один мешочек с золотом— и вторая дочь вышла замуж. Тогда отец решил все-таки узнать, кто же этот таинственный благодетель. Когда святитель Николай в третий раз бросил свой дар в окно, родитель, который в это время бодрствовал, выскочил на улицу, догнал святого, упал перед ним и стал благодарить. Николай строго запретил ему рассказывать кому бы то ни было о случившемся.Интересно, что европейская традиция «подарочных носков», по преданию, восходит именно к этому сюжету из жизни святого. Так, по одной из версий святитель Николай приносил золото не в обычных мешочках, а в чулках.



Ее подарок отличался особенной, не земной красотой. Не каждый может похвастаться такой «весточкой» из райского сада.

Святая мученица Дорофея (ок. 288–300) родилась в Кесарии Каппадокийской (территория современной Турции). Юная и прекрасная девушка удивляла всех своей мудростью и рассудительностью. Когда по приказу правителя Саприкия на родине Дорофеи начались гонения на христиан, ее схватили, мучили, но безуспешно. Святая от Христа не отреклась. Тогда мучители решили пойти на хитрость. Они бросили святую в камеру и подослали к ней двух женщин, которые, испугавшись пыток, отреклись от Христа. Они надеялись, что Дорофея под их воздействием смягчится в своем упорстве. Но все произошло ровно наоборот: женщины после разговора со святой раскаялись и вновь заявили о своем желании пострадать за Христа.

Пытки продолжились, а за ними последовал смертный приговор. Когда Дорофею вели к месту казни, один философ по имени Феофил ехидно крикнул ей: «Невеста Христова, пошли мне из сада Жениха Твоего розовых цветов и яблок». Она посмотрела на него и молча кивнула. Перед смертью святая долго молилась…

***

Когда казнь совершилась, в толпе к Феофилу подошел незнакомец и передал ему некий сверток. Развернув его, философ увидел на чистом полотне три яблока и три розовых цветка. Их чудесное благоухание и удивительная красота наполнили его таким спокойствием и радостью, что воля и сердце его изменились. Феофил публично назвал себя христианином и через несколько дней, вслед за Дорофеей, пополнил число христианских мучеников.

От кого: святитель Павлин Ноланский

Кому: несчастная вдова

Подарок: свобода сына



Человеколюбие и сострадание — вокруг этих добродетелей была выстроена его жизнь. «Милостивым» его назвали именно за неустанное желание дарить приходящим к нему людям материальную или духовную помощь. Но главным его подарком стал он сам.

Святой Павлин (ок. 353–431) родился в Бурдигале (сейчас город Бордо во Франции) в семье римского сенатора. Образование позволило ему стать губернатором области Кампания в Испании. В возрасте 25 лет он вместе с супругой обратился в христианство. Будучи бездетными, они решили взять на воспитание детей-сирот. В 393 году Павлин стал священником, а затем и епископом в итальянском городе Нола. Здесь вместе с женой они основали монастырь. Святой чутко откликался на все проблемы своей паствы, окормляя нищих, помогая вдовствующим. Когда на итальянские земли напали вандалы, многие люди были взяты в плен и проданы в рабство. Павлин стал использовать церковное имущество для выкупа пленных.

Однажды к епископу пришла бедная вдова и с плачем умоляла дать ей денег для выкупа сына. Святой поискал у себя, надеясь найти хоть что-то, но безуспешно. Тогда он предложил несчастной самого себя продать в рабство или обменять на ее сына. Вдова поначалу не поверила ему, думая, что епископ смеется над ней. Но святой убедил ее в необходимости и даже уместности такого «подарка», сказав, чтобы она не беспокоилась о его судьбе. Так Павлин стал невольником у вандальского князя взамен освобожденного единственного сына вдовы, он работал садовником. Но через некоторое время князь узнал его тайну. Убоявшись держать у себя в неволе «служителя Божия» и восхитившись высотой его жертвы, он захотел освободить его. Но святитель Павлин отказался уходить в одиночестве и просил князя отпустить вместе с ним и всех плененных христиан…

Через некоторое время епископ вместе со своей паствой вернулся на кораблях домой.

Так, подарив себя, святитель Павлин подарил свободу другим.

От кого: Пресвятая Богородица

Кому: преподобный Роман Сладкопевец

Подарок: поэтический дар



Святой-поэт, создатель целого ряда удивительных по своей красоте богослужебных гимнов, стал Сладкопевцем благодаря особому рождественскому подарку от Пресвятой Богородицы.

Родился Роман в V веке на территории современной Сирии. Повзрослев, юноша оказался в Константинополе, где стал пономарем (младший по чину служитель в церкви) в Софийском Соборе. Каждый день он безропотно переносил постоянные оскорбления и насмешки со стороны других клириков храма. Они издевались над отсутствием у него голоса и слуха. Однажды, накануне Рождества Христова, озлобленная братия заставила юношу петь в присутствии патриарха и императора. Сильное смущение и стыд сковали и так слабый голос святого. В страшном расстройстве, опозоренный, он вернулся домой и со слезами изливал скорбь Пресвятой Богородице. Наконец он крепко заснул, и во сне ему явилась Пресвятая Дева. Она попросила его съесть символический свиток (подобное случилось с Иезекиилем, когда он получил пророческий дар, см. Иез 3:1–3). Роман принял его из Ее рук и съел. Когда он проснулся, то почувствовал невероятный подъем духа. В поэтическом порыве святой написал рождественский кондак (особое песнопение, раскрывающее смысл праздника): «Дева днесь, Пресущественного раждает, и земля вертеп Неприступному приносит…» В тот же день на торжественном богослужении он перед всеми исполнил свое произведение, растрогав верующих невероятной красотой своего голоса.

Талант святого вскоре стал настолько известен в столице, что многие приходили к нему и брали уроки пения. Духовные «дары» Романа, которые он оставил Церкви, — кондаки для многих праздников, различные песнопения и гимны, любимы многими поколениями христиан. Один из самых известных — акафист Благовещению Пресвятой Богородицы, который до сих пор читается каждый год в субботу пятой недели Великого поста.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2397375051802872127/

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