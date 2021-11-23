Иногда приходится слышать жалобы женщин, которые говорят: «Жалею, что вышла замуж». Причин для такого отчаяния может быть множество, поскольку вступлению в брак предшествуют разные обстоятельства. Некоторые девушки выходят замуж по причине большой и светлой любви, которая со временем проходит. Другие представительницы прекрасного пола заведомо вступают в отношения в надежде, что все «стерпится-слюбится».
Но что делать после того, как сам факт женитьбы уже произошел, а желанное облегчение так и не наступило? Как справиться со своими чувствами и продолжать радоваться жизни? В этих вопросах попробовали разобраться опытные психологи.
Причины вступления в брак без любви
После отчаянных слов «жалею, что вышла замуж», нужно вспомнить, при каких обстоятельствах это произошло. Наверняка, были причины, которые на тот момент казались объективными для принятия такого решения. Не стоит сбрасывать их со счетов, поскольку, разобравшись в источнике проблемы, можно легко понять, как ее решить. Причин замужества без любви может быть множество:
- девушка решила, что положительный характер парня является приоритетным мотивом для вступления с ним в брак;
- привлекла финансовая независимость партнера;
- совпали взгляды и приоритеты относительно супружеских отношений и воспитания детей;
- выйти замуж заставили родители;
- женщина предпочла повторное замужество ради того, чтобы в жизни ребенка присутствовал отец;
- страх перед одиночеством оказался сильнее перспективы жизни без любви;
- девушка вышла замуж из-за мести своему бывшему возлюбленному;
- представительница прекрасного пола просто перепутала, приняв мимолетное увлечение или обычную симпатию за настоящую любовь.
Преимущества брака без любви
Многие люди удивятся: зачем выходить замуж, если априори отсутствует любовь? Ответ будет однозначным: у этого брака есть свои весомые преимущества. Первым плюсом является то, что партнеры не дорожат друг другом, им не страшны расставания и разлука навсегда. У таких супругов не бывает кризисов в семейных отношениях, они не нервничают по пустякам и не испытывают нездорового напряжения. Жизнь протекает относительно ровно, поскольку у каждого из партнеров присутствует своя личная территория.
На вопрос, зачем выходить замуж, если нет чувств, есть еще один положительный аргумент. Этот союз будет самым счастливым на свете, поскольку у мужа и жены полностью отсутствует чувство ревности. Это не значит, что люди не испытывают друг к другу никаких чувств. Между ними присутствует уважение, забота, взаимовыручка и множество других положительных аспектов, которые являются основой для гармоничной совместной жизни. При этом каждый из партнеров имеет право на свою личную жизнь, не отчитывается о своем местонахождении и не описывает свою поминутную ежедневную занятость.
Признаки охлаждения
Если девушке в голову приходит мысль «начинаю жалеть о том, что вышла замуж» - это является серьезным звоночком. Возможно, начало этих сомнений приведет к более серьезным последствиям. Чтобы окончательно удостовериться в том, что в отношениях что-то не так, нужно вспомнить некоторые моменты:
- Сомнения. Все чаще женщина начинает сомневаться в любви к своему мужу.
- Раздражение. Муж постоянно раздражает своим поведением, нервирует даже то, на что раньше не обращала внимания.
- Стыд. Девушка старается скрыть на людях то, что они муж и жена, ей постоянно стыдно за его присутствие.
- Отсутствие в планах. Когда девушка думает о своем будущем, ее партнера уже нет рядом с ней.
- Пропал интерес. Мужчина больше не восхищает женщину, ей не интересны ни его взлеты, ни его падения. Совместное времяпрепровождение также лишено эмоций с ее стороны.
- Желание отдохнуть от партнера. Девушка ищет любой повод, чтобы не оставаться с парнем наедине, она предпочитает взять повышенную нагрузку на работе или уехать к родственникам.
- Отсутствие интимной близости. Женщине становятся безразличны ласки партнера, она старается избегать его прикосновений, перестает заниматься с ним сексом.
Если большая часть описанных ситуаций соответствует реальности – значит, девушка не зря начинает бить тревогу по поводу отсутствия любви с ее стороны.
Проверка для себя: люблю или не люблю?
Если возникают мысли подобного рода: «Жалею, что вышла замуж, что делать?», необходимо быть с собой максимально откровенной. Не стоит себя обманывать и надеяться на то, что все само по себе изменится к лучшему. Психологи рекомендуют задать себе конкретные вопросы, ответы на которые помогут лучше разобраться в себе. Список выглядит следующим образом:
- Есть ли в моих планах совместное будущее с мужем?
- Уважаю ли я мужа как мужчину?
- Получаю ли я удовольствие от интимной жизни с супругом, какие ощущения вызывают во мне его прикосновения?
- Есть ли у нас с мужем совместные увлечения?
- За что я должна быть благодарна мужу, что именно подтверждает его любовь ко мне?
- Какие черты характера и поступки супруга меня раздражают?
- Какие черты характера и поступки мужа вызывают во мне восторг и восхищение?
- Остались ли обиды, за которые я не могу простить своего супруга?
- Кто инициирует ссоры в семье, как часто возникают конфликты и недомолвки?
- Обрадует ли меня совместный отдых или романтическое путешествие?
Кризис семейных отношений
Проанализировав свои ответы, можно понять, на самом ли деле женщина разлюбила, или просто заел быт. Что делать с этой ситуацией, и так ли она безнадежна? Возможно, это просто кризис отношений, который нужно пережить. Ведь в мыслях женщины всегда присутствует призрачная альтернатива. Представительница прекрасного пола тяготится сомнениями следующего порядка: если бы она не повстречала своего мужа, к ней бы посватался более перспективный парень. Не стоит тяготить себя подобными сравнениями, поскольку не каждой дано завоевать сердце успешного мужчины, а с простыми парнями тоже можно жить не хуже. Ведь за что-то же она полюбила своего мужа и прожила с ним счастливо определенное время.
Возможно, семейные хлопоты и проблемы добавили последнюю каплю в море усталости. Но не следует забывать, что далеко не каждая дама готова постоянно стоять у плиты, некоторые просто отказываются это делать. И это не является показателем того, что они не любят своих мужей. Поэтому не стоит паниковать и делать поспешные выводы и ломать голову от того, почему любовь прошла. Скорее всего, она никуда не делась, а девушка просто устала. Если она осознает, что просто не хочет заниматься домашним хозяйством – это значит, что речь идет о банальном кризисе отношений. Если дама ничего не хочет делать для конкретного мужчины – глубина ее чувств остается под вопросом.
Вопросы, которые необходимо себе задать
Прежде чем отправляться к психологу, необходимо постараться самой разобраться в себе. А для этого необходимо опять задать вопросы, которые окончательно помогут принять правильное решение. Формулировка «жалею, что вышла замуж» должна остаться позади. Нужно попытаться понять, стоит ли дальше сохранять брак, или есть смысл прервать отношения. Необходимо поразмыслить над следующими ситуациями:
- Представить себя счастливой с партнером при других обстоятельствах (смена места жительства на более комфортные условия, наличие помощницы по хозяйству, увеличение доходов, присутствие или отсутствие детей и т. д.).
- Если есть точный ответ, как можно улучшить отношения в семье, следует задать себе вопрос: почему я этого не делаю?
- Если женщина, которая вышла замуж без любви, точно знает, какие ее черты характера, привычки, детали во внешности и т. д. раздражают мужа, она должна спросить себя: почему я ничего не меняю?
- Девушка должна понять, есть ли в муже что-то, что принципиально ей не нравится, и с чем она никогда не сможет смириться. Если этот аспект присутствует, есть смысл откровенно себе в этом признаться.
- Если муж сам проявит инициативу к расставанию, почувствует ли девушка облегчение, или ей принципиально быть первой в этом вопросе.
- Если подвернется случай, что жизнь полностью будет устраивать женщину, но сделает несчастным мужчину, будет ли представительница прекрасного пола согласна на такой вариант.
Умение принимать правильное решение
Чтобы понять, как быть счастливой в браке, необходимо научиться объективно оценивать ситуацию и принимать правильные решения. Вышеизложенный перечень вопросов к себе даст почувствовать каждой женщине, любит ли она своего мужа и стоит ли продолжать отношения. Поэтому следует определиться, как поступать дальше. Для этого разумным решением будет воспользоваться следующими рекомендациями:
- Не стоит себя ругать и чувствовать угрызения совести. Каждый человек имеет право поступать так, как ему подсказывает сердце.
- Мысли на тему «жалею, что вышла замуж и как жить дальше» являются абсолютно нормальными на разных стадиях брака. Каждая семья переживает кризисы, но в большей или меньшей степени, поэтому такие сомнения могут быть просто минутной слабостью.
- Жить в браке с нелюбимым человеком и притворяться счастливой женщиной удается не каждой представительнице прекрасного пола. Такое совместное пребывание не принесет радости ни одному из партнеров.
- Необходимо принять правильное решение в одну или другую сторону. Либо постараться максимально разжечь угасший костер любви, либо погасить его полностью - так будет честнее.
Когда принято решение о разводе
Если не покидает мысль «жалею, что вышла замуж», как развестить, чтобы это было максимально безболезненно для обеих сторон? Нужно воспользоваться следующими советами:
- Продумать тему разговора. Стоит определиться окончательно и тактично донести своему бывшему возлюбленному суть проблемы. Следует понимать, что предстоит озвучить очень серьезное и важное решение, обратной дороги быть не должно. Если женщина начнет колебаться и в процессе разговора поменяет свою точку зрения, она попросту потеряет доверие мужа навсегда.
- Подготовить мужчину. Это не значит, что нужно ходить вокруг да около существующей проблемы, но и не стоит сильно его пугать чрезмерно грозным призывом к разговору.
- Выбрать оптимальное время и место. Не рекомендуется начинать разговор, будучи расстроенной, приболевшей или находящейся под давлением третьих лиц (бывают случаи, когда родители заставили выйти замуж, а теперь настаивают на разводе). Нужно подобрать место и время, когда оба партнера будут чувствовать себя комфортно.
- Рассказать о своем решении. Сделать это нужно максимально тактично, не повышая голоса, не срываясь на эмоции, не опускаясь до оскорблений и обвинений. Если есть надежда исправить отношения, нужно воспользоваться ею в самой лояльной форме, озвучив свои желания (но не требования).
- Наладить обратную связь. Если мужчина захочет узнать, по какой причине принято решение о расставании, не стоит перечислять все его промахи. Не нужно говорить, почему прошла любовь со стороны женщины, будет правильнее оставить разговор о чувствах (в нем уже нет необходимости).
- Позволить мужчине вести себя так, как он считает нужным. Речь идет о том варианте, когда муж прервет разговор или просто уйдет. Необходимо поставить себя на его место и дать возможность переосмыслить ситуацию. Через некоторое время, когда оба партнера будут готовы, снова вернуться к теме.
- Совместно продумать дальнейшие шаги. Если супруги пришли к единому мнению о продолжении отношений, следует обозначить вклад каждого из них в общее благополучие. Если развод неизбежен, рекомендуется решить все основные проблемы, связанные с изменением статуса.
Жизнь в браке ради ребенка
Многих волнует проблема, стоит ли сохранять семью ради детей. Советы опытных специалистов помогут разобраться в данной ситуации. Психологи настоятельно рекомендуют сохранить семью, если для этого есть хоть одна предпосылка. Возможно, партнеры находятся в сложном периоде для своих отношений, а дальше все наладится. Но если у бывших влюбленных не осталось ничего общего в чувствах и эмоциях (имеются в виду положительные), нет смысла сохранять то, чего уже нет. Ребенок никогда не будет счастлив в семье, где нет любви, а присутствует одна ложь. Если родители разведутся интеллигентно, малышу станет намного легче воспринимать данную ситуацию. Ведь больше всего боятся расставаний именно те женщины, родители которых были разведены или матери вышли замуж без любви. Они вспоминают свои детские переживания и не хотят допустить, чтобы ребенок переживал то же самое. Чтобы все прошло максимально безболезненно для детей, необходимо прислушаться к следующим советам:
- Продолжать жить вместе, при этом работая над отношениями. Бывают случаи, когда дети скрепляют почти распавшийся брак.
- Расходятся, но продолжают дружеские и деловые отношения, которые никак не отражаются на ребенке. Бывшие супруги объясняют малышу, что они не являются парой, но демонстрируют взаимное уважение и заботу друг о друге.
- Ребенок остается с одним из супругов, но постоянно общается с другим родителем. Если будут правильно выстроены отношения, можно вполне рассчитывать на адекватное понимание со стороны детей.
- Ребенок поочередно проживает в одной или другой семье. Это также прекрасный выход, и этому есть масса примеров, когда дети находятся в замечательных отношениях со вторыми половинками мамы и папы.
- Взаимное желание обоих супругов сделать ребенка счастливым позволит придумать новые модели построения дальнейшей жизни ребенка после развода родителей.
- Ни в коем случае нельзя допускать использование ребенка для манипулирования супругом. Это бесчеловечно и жестоко по отношению к малышу.
Конкретные ситуации, когда уходят чувства
Слова «больше не люблю мужа» может сказать только женщина, у которой есть на это конкретные причины. Чувства не проходят просто так, для этого необходим импульс. Возможно, муж сам не любит жену, и она просто не дождалась его любви. А, может, возникли другие ситуации. Наиболее распространенными являются:
- Есть любовник. Здесь женщине стоит задуматься над тем, почему произошла данная ситуация, и сделать соответствующие выводы. Но кто бы из супругов ни был виноват, девушка обязательно должна определиться с выбором. Поскольку так не может продолжаться вечно, есть смысл подумать, с кем она будет чувствовать себя комфортнее. Нужно или налаживать отношения с супругом, или разводиться и оставаться с любовником.
- Любовь к бывшему мужу. В основном это просто иллюзия и воспоминания о прошлой жизни, которая со временем идеализируется. Прошлые отношения остались в прошлом, они себя исчерпали, поэтому стоит дорожить тем, что есть на сегодняшний день. Но бывают и исключения, когда оба супруга совершили ошибку и мечтают воссоединиться, тогда у этого союза есть будущее.
- Любовь к другу мужа. Воссоединение с другом мужа является заведомо провальной идеей. Мужчины очень дорожат дружескими отношениями и никогда не позволят им разорваться из-за женщины. А если друг пойдет на этот шаг, то это характеризует его с самой плохой стороны. Он просто добьется своего, но никогда не сможет после этого уважать женщину.
- Любовь к брату мужа. Эта ситуация не может быть безоблачной, поскольку несчастными станут оба влюбленных. Женщине постоянно придется выслушивать упреки со стороны родственников партнера, встречаться с бывшим и т. д. Брат будет чувствовать угрызения совести и в итоге обвинит во всем девушку.
- Любовь к чужому мужу. «Жалею, что вышла замуж, поскольку люблю другого женатого мужчину». Так может мыслить женщина, которая просто привыкла завидовать чужому счастью. В жизни есть много вещей, которые на расстоянии выглядят намного лучше, чем при близком рассмотрении. Не стоит разрушать свою и чужую семью, редко у кого итог новых отношений получается таким, каким он себе его представляет.
- Нелюбовь к родственникам мужа. Эту ситуацию можно разрешить только благодаря помощи супруга. Не стоит говорить неприятные вещи о его родственниках, можно просто попросить его немного ограничить общение (реже видеться и контактировать). Родителей не выбирают, поэтому не стоит мужа попусту обвинять и переставать любить.
- Нелюбовь к бывшей семье мужа. Это обычная ситуация, когда новая жена ревнует к предыдущей семье. Если муж по-настоящему дорожит отношениями, он всегда найдет разумный компромисс в общении с двумя женщинами. К тому же, если он уже не с ней – значит, он сделал свой выбор.
Существует много советов женщинам, которые охладели к своей второй половинке. Но в каждом индивидуальном случае эти рекомендации будут разными (возможно, даже нестандартными). В первую очередь необходимо прислушаться к своему сердцу и не делать поспешных выводов. Все остальное сложится наилучшим образом.
9 комментариевПодписаться
Не читала, простите! Когда вышла из ЗАГСа и села в машину, глаза были на мокром месте. Новоиспеченный муж даже разозлился "Что жалеешь?") В 85-м не принято было рожать детей вне брака, а я очень хотела ребенка, поэтому и вышла замуж. Прожили 5 лет и мне семейная жизнь нравилась. НО, когда сыну не было еще и 3-х лет, я разошлась. Мне более комфортно и экономично было вдвоем с сыном, без присутствия мужа. И ни разу за 31 год не пожалела. Жить ради детей глупо, терпеть унижения и грубость, себя не уважать. Поэтому не понимаю женщин/мужчин, которые терпят дискомфорт в отношениях.
Любовь не проходит. Она либо есть, либо ее нет. Любовь предают.
У фразы "жалею, что вышла замуж" могут быть только две настоящие причины: первая-женщина питала иллюзии, при развеивании которых наступило разочарование(неоправданное). Второе: она и не стремилась замуж сама, но этого от неё ждали родители, соседи, знакомые, доставая известными всем вопросами. Замужество стало эквивалентом" отстаньте от меня, я сделала то, что вы хотели". И брак почти сразу стал её тяготить, поскольку внутренне она в нём не нуждалась. Развод-не выход для многих, поскольку чаще всего присутствует финансовая зависимость, уйти попросту не на что и некуда : к родителям идти, это отвечать на вопросы тех же соседей, знакомых, одноклассников-а что такое, а почему? Если успели обзавестись детьми- и того хуже: не только самой к родителям вернуться, но и детей ещё с собой на ту же жилплощадь привести. Потому и тянут этот обрыдлый брак, наступая на собственную песню, и до конца дней остаются несчастными. Не зря в народе существует поговорка: бабы каются, а девки собираются. Не мы первые прокляли судьбу-зачем было выходить замуж? У наших прародительниц даже и выбора-то особого не было: незамужние считались вторым или третьим сортом, вообще бесправными были. А то, что "любовь прошла"-это вообще закономерность, любовь-это просто другой состав крови из-за гормонального всплеска, в стабильных отношениях(длящихся больше определённого времени) уровень гормонов стабилизируется и возникает сожаление: где тот восторг, где желание "и в горе, и в радости, в болезни и здравии?" Сколько их, пришедших к выводу: жалею, что вышла замуж? Думаю,999 из 1000 уже через год. А дальше-почти все.
))))))))))))))))))) Замуж вышла, прожила 29 лет , разошлась ...до сих пор я не знаю зачем нужно было так мучиться !? Самое главное не ходите к психологам , им самим нужна помощь ...)))))))))))
Половой акт – место, «куда ангелы боятся ступить» (Э. Форстер). Существует две
модели сексуальности.
Первая модель в духе: «любовь – это «великий Бог» (Платон) или, как минимум, «каприз тела» (Ш. де Лакло). Влечение, удовольствие, нежность и даже самопожертвование – долгожданные подарки и душе, и телу. Короче: «жил-был мужчина и жила-была женщина. И они любили друг друга» (Д. Джером). Но чувства непостоянны, а потому издержки неизбежны. Этим занимается чуть ли не вся мировая литература и другие коммуникации и коммуниканты. Несмотря на то, что тема избита до полусмерти, а рецепты попсы от психологии – «как стать счастливой» – набили оскомину, несчастных меньше не становится.
Вторая модель – половой акт есть преступление, насилие над партнером. Только физическое унижение объекта любви дает человеку возможность реализовать половое чувство (по Фрейду). Интимность – сокрытие постыдного процесса анально-генитального осквернения. Поскольку воображение заполнено кощунственными ассоциациями в адрес партнера по совокуплению, то это и есть ненависть – изнаночная сторона любви. По умолчанию между мужчиной женщиной в лучшем случае возможна дружба на основе просвещенного цинизма. Тема вызывает неприятие даже со стороны сексологов и психоаналитиков, которые, понимая присутствие в половой любви явных противоречий, стыдливо прячутся за словом «амбивалентность».
Ни любви, ни привязанности в жизни полов просто неоткуда было бы взяться, не будь похоти. Именно похоть, т. е. аппетит промежности к осквернению и унижению партнера, отвечает, главным образом, на вопрос – за что мы кого-то любим.
https://proza.ru/2017/02/02/2005
семья- это труд.. уступать, слушать, слышать, договариваться. а не так.. ой! однако разойтись.. типа характеры не совпадают.. мы же всемье когда живем с родителями... договариваемся они с нами мы с ними.. и тут, тоже самое.. не бывает одинаковых взглядов на все.. обязательно в чем- то не совпадем.
Так это кто жалеет?!
Женщина это кровососущее существо из отряда приматов, отсутствие рядом женщины является залогом психического здоровья детей и мужчин!!!
Женщины страдать страдают, но и от себя много страданий прибавляют.
В СЕМЬЕ ВСЕГДА САДИСТ – ЖЕНЩИНА!
ЕСЛИ ПЯТЫЙ МУЖ БЬЕТ ПО МОРДЕ, МОЖЕТ ДЕЛО НЕ В МУЖЕ, А В МОРДЕ?
Женщина - это цинизм, наглость, блатарская вера в свою исключительность, - выполняет в обществе роль хулигана, мужчина - интеллигента. В конфликтах, устраиваемых женщиной - никогда мужчиной - кто побеждает: конечно, - женщина-хулиган. Вывод: мужчине-жертве не справиться с женщиной-палачом!
Женщины всем причиняют боль: детям, мужчинам, женщинам тоже, но исподтишка, потому что женщины боятся только женщин. Только патологическая мстительность женщин останавливает других женщин от очевидных подлостей, потому что женщина не простит и другую женщину и в гробу найдет.
Так есть хоть какие-то человечьи нормы у ранимых и нежных?
В школе на уроках женщины-учителя дисциплина, как правило выше, чем на уроке мужчины-учителя: проще сказать дети инстинктивно точно женщин боятся, а мужчин - нет. Именно женщины получают удовольствие унижать детей, да и мужчин! Из-под пресса "любящей матери" выползают дети-невротики.
Женщина психологически устроена по-другому! Если мужчине достаточно противника уложить на лопатки, то женщина своего противника, обязательно добьёт!
КАК ЖЕНЩИНА «ЗАБОТИТСЯ» О МУЖЧИНЕ…
О ЖЕНСКОЙ ДУШЕ САДИСТА…
Вспомнился рассказ одной моей знакомой...
Два брата вернулись домой с войны. Только один цел - невредим, а другой контуженный, и довольно пострадавший от этого - нервный, плохо слышащий, моментально вспыхивающий по любому поводу. Однако, оба вскоре женились. Адекватному досталась девушка с норовом, красивая и вспыльчивая. А контуженный женился на девушке спокойной и покладистой.
И вот через лет пять заметили все, что братьев будто местами поменяли - тот, который псих был - полностью вернулся к нормальному состоянию, а здоровый братец, который на скандальной женился, полностью с катушек слетел. Вот как.
Выступала как-то женщина - многолетний преподаватель на курсах "Молодая семья". Сообщила преинтереснейшую информацию. В аудитории сидят молодые пары, недавно поженившиеся. Мел, необходимый для записи на грифельной доске, она спрятала в стол, чтобы не видели молодожены. Начинает лекцию с просьбой принести мел. Сразу по всей аудитории проносится шквал бесцеремонно - хамских указаний - Петя, Коля, Миша, а ну, быстро за мелом! И эти Пети, Коли, Миши ни словом не возмутятся, ни видом, и быстро, суетливо устремляются за мелом. Я их останавливаю - у меня мел есть, не надо идти! Создала такую ситуацию специально, чтобы вы увидели что из себя представляет женское отношение к мужчинам.
Почему вы, молодые женщины, только начиная жить в семье, так неуважительно относитесь к своим избранникам и уже закладываете основание для конфликтов, разрушая отношения?! Почему за долгие годы преподавания в подобной искусственно созданной ситуации в аудитории, ничего подобного не услышишь от мужчин?! Что за диктат в отношении мужчин? Почему вы уверены, что наделены особым правом командовать мужчинами? По какому праву вы помыкаете и унижаете своих молодых мужей. Никто из мужчин никогда не приказывает - Таня, Маша, Валя, ну быстро за мелом!
ВОТ ТАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ И ГРЯЗНЫЕ ДЕЛА ПОД НАЗВАНИЕМ ЖЕНСКИЙ ШОВИНИЗМ...
Как-то в передаче на педагогические темы была коротко и убедительно обрисована женская душа на примере детской (девичьей) души.
Если у вас в семье сын и дочь - брат и сестра - то между ним могут возникать конфликты. Родителям, которые начинают разбираться в ссоре между братом и сестрой, надо быть очень деликатными и осторожными, чтобы не обидеть Мальчика (не девочку!), потому что ссоры затевает, как правило, девочка, а когда родители начинают выяснять, кто прав, кто виноват, девочка делает невинные глаза и говорит, что она не виновна, мальчик же, неповинный в ссоре, берет вину на себя, получая незаслуженное наказание от родителей. Критерий нравственности человека - способность почувствовать свою вину, и под этот критерий женщины не подпадают. Женская классика!
Даже женщины за рулем, при чудовищной-то женской несправедливости, заметили, что мужчина, переходящий улицу, которого автомобилист пропускает, притормаживая, ускоряет шаг, отвечая любезностью на любезность, которую проявил водитель. Женщина, которую пропустил водитель, напротив, нарочито замедляет шаг, часто с вызовом поглядывая на ожидающего водителя. Проще сказать, издевается. Женский садизм!
Поведение Человека и Женщины в супермаркете. Человек (мужчина), уронив что-то с полки, непременно поднимет товар и положит туда, где лежал. Женщина (женщина) редко удосужиться прогнуть свое тело и сделать то же, что и Человек (мужчина). Часто она ногой товар еще и отбросит от себя, сделав обиженную рожу. Война со всем миром - это и есть женская душа.
Источник :https://otnosheniya.temaretik.com/2350773437823978007/
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