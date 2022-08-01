Откуда пошло слово «кулаки»

Термин «кулак» появляется в постреволюционной литературе идеологического характера. В ней он означает следующее: человек, использующий наемный труд батраков; селянин, дающий в долг хлеб или ссужающий деньгами менее удачливых членов общины. Термин специально был «негативно окрашен», чтобы поддержать теорию о «классовой ненависти». В сознании людей складывалось, что к человеку, так охарактеризованному, нужно относиться с подозрением и недоверием.
Этимологически же это слово имеет куда более древние корни. Исследователь А. И. Соколовский считал, что это слово произошло
- либо от древнерусского «кутать» (куль, кулек)
- либо от древнерусского же «кулити» (гнуть, сжимать, держать в кулаке)
Обозначали этими терминами торговца, скупщика. «Кулак держит всю деревню в руках», – так говорили на Руси и до революции, не вкладывая в это выражение, впрочем, совсем уж негативный смысл. В Академическом словаре за 1847 год можно найти подтверждение этой версии: «кулак-торговец», «кулаки все скупили».
У исследователей И. П. Сахарова и Я. К. Грота можно найти упоминание и о том, что слово «кулак» родилось в среде офеней, мелких торговцев и ростовщиков, развозивших свой товар в основном по деревням. В данном случае «кулак» – базарный торговец, который сделал состояние на розничной торговле, часто прибегая к жульничеству, недовесу, пересчету ради собственной выгоды.В словаре омонимов за 1878 год «кулак» так и обозначается: посредник между крупным торговцем (оптовиком) и мелким покупателем. А у В. Даля в словаре за 1904 год прямо говорится о том, что так в деревнях и на селе характеризовали скупщиков, перекупщиков, мироедов, постоянно обманывающих крестьян и подстрекающих их к ссорам и тяжбам.
Интересно. В художественной литературе термин «кулак» впервые использует Н. В. Гоголь, характеризуя Собакевича в «Мертвых душах». Дальше он появляется и у М. Е. Салтыкова-Щедрина, и у И. С. Никитина.
Таким образом, до революции «кулак» – омоним, с уходом в некий символизм. После революции же это скорее идеологема, не совсем соответствующая действительности. В дореволюционной русской деревне говорили так: «хороший хозяин спит на кулаке, чтобы утром рано встать и начать работать», то есть материальное благосостояние зажиточных крестьян, которых «раскулачивали» в революцию, напрямую зависело от их трудолюбия, умения хозяйствовать, а не от жульничества и ростовщичества.
А вы знали об этом?
Полиция австралийского города Аделаида задержала 32-летнего водителя, который вместо рулевого колеса на своей «Мазде» установил сковородку, с помощью которой активно выруливал в центре города Аделаида!.
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