Откуда пошло слово «кулаки»

Термин «кулак» появляется в постреволюционной литературе идеологического характера. В ней он означает следующее: человек, использующий наемный труд батраков; селянин, дающий в долг хлеб или ссужающий деньгами менее удачливых членов общины. Термин специально был «негативно окрашен», чтобы поддержать теорию о «классовой ненависти». В сознании людей складывалось, что к человеку, так охарактеризованному, нужно относиться с подозрением и недоверием.

Этимологически же это слово имеет куда более древние корни. Исследователь А. И. Соколовский считал, что это слово произошло

либо от древнерусского «кутать» (куль, кулек)

либо от древнерусского же «кулити» (гнуть, сжимать, держать в кулаке)

Обозначали этими терминами торговца, скупщика. «Кулак держит всю деревню в руках», – так говорили на Руси и до революции, не вкладывая в это выражение, впрочем, совсем уж негативный смысл. В Академическом словаре за 1847 год можно найти подтверждение этой версии: «кулак-торговец», «кулаки все скупили».

У исследователей И. П. Сахарова и Я. К. Грота можно найти упоминание и о том, что слово «кулак» родилось в среде офеней, мелких торговцев и ростовщиков, развозивших свой товар в основном по деревням. В данном случае «кулак» – базарный торговец, который сделал состояние на розничной торговле, часто прибегая к жульничеству, недовесу, пересчету ради собственной выгоды.

В словаре омонимов за 1878 год «кулак» так и обозначается: посредник между крупным торговцем (оптовиком) и мелким покупателем. А у В. Даля в словаре за 1904 год прямо говорится о том, что так в деревнях и на селе характеризовали скупщиков, перекупщиков, мироедов, постоянно обманывающих крестьян и подстрекающих их к ссорам и тяжбам.

Интересно. В художественной литературе термин «кулак» впервые использует Н. В. Гоголь, характеризуя Собакевича в «Мертвых душах». Дальше он появляется и у М. Е. Салтыкова-Щедрина, и у И. С. Никитина.

Таким образом, до революции «кулак» – омоним, с уходом в некий символизм. После революции же это скорее идеологема, не совсем соответствующая действительности. В дореволюционной русской деревне говорили так: «хороший хозяин спит на кулаке, чтобы утром рано встать и начать работать», то есть материальное благосостояние зажиточных крестьян, которых «раскулачивали» в революцию, напрямую зависело от их трудолюбия, умения хозяйствовать, а не от жульничества и ростовщичества.

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