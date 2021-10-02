5 «безобидных» с виду женских привычек, из-за которых уходят мужчины

«Не сошлись характером» — эту фразу часто можно услышать от людей, которые приняли решение развестись или разорвать отношения, однако истинная причина расставания может крыться во вполне безобидных мелочах. Какие же особенности в поведении женщин способны поставить крест на браке?

5 «безобидных» женских привычек, которые убивают мужскую любовь

1. Неудобные вопросы

«Ты меня любишь?» Для мужчин этот невинный и свойственный едва ли не любой женщине вопрос — настоящая пытка. Если мужчина ещё не признался вам в своих чувствах, значит он либо ещё не готов, либо ждёт подходящего момента. Не нужно насильно вытягивать из них ответ, если хотите, чтобы он был честным.

2. Тотальный контроль и манипуляция

Существует тип женщин, которые уверены, что рождены для того, чтобы командовать и манипулировать мужчинами. Сначала в их «сети» попадает отец, затем муж, а потом и зять. Обычно с такими женщинами живут по привычке или из-за общих детей и имущества. Вспомните об этом, когда в следующий раз захотите отчитать своего избранника.

3. Нарушение личного пространства

Некоторые женщины не видят ничего зазорного в досмотре вещей своего возлюбленного, а также штудировании смс и электронных писем, однако мужчин эти привычки способны вывести из себя.

4. Завышенные ожидания

Им остро необходимо личное пространство и время, когда они могут побыть в одиночестве.

Женщины нередко влюбляются в потенциальные возможности мужчины, а спустя некоторое время разочаровываются в них. Вместе с тем речь не всегда идёт о финансах, это может касаться взглядов на семью, карьеру, путешествия и прочие аспекты жизни.

5. Отсутствие у женщины любви к себе

Когда она перестаёт развиваться, следить за собой, замыкается на детях и быте. Независимо от того, сколько лет вы прожили в браке, мужчина хочет видеть рядом образованную и привлекательную женщину с широким кругозором.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Открытое письмо Якову Кедми – одному из самых неадекватных евреев современности( https://otari.mirtesen.ru/blog/43939347713/)

Август 1991-го. Случайность или закономерность? https://otari.mirtesen.ru/blog/43138153972/

Из истории мужских поцелуев на Руси: малоизвестные факты https://otari.mirtesen.ru/blog/43864866654/