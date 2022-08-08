Почему в СССР запретили фильм "Всадник без головы" через 10 лет после съемок

Вестерн "Всадник без головы", выпущенный на экраны в 1973 году, стал настоящим кинохитом в Советском Союзе. Шутка ли! За год в кинотеатры на фильм режиссера Владимира Вайнштока сходили более 50 миллионов человек.

А все потому, что каждая составляющая успеха была выверена до мельчайших деталей. Тут и сценарий по культовому произведению Майна Рида, и лучшие актеры, и пустынная натура, и каскадеры. Тем не менее. Фильм этот можно считать поистине многострадальным. Сначала сорвались планы по съемкам в Югославии с прославленным актером Гойко Митичем. А в 80-е годы "Всадник без головы" и вовсе был предан забвению…

Поначалу съемка фильма по одноименному произведению Майна Рида выглядела весьма перспективной затеей. Госкино финансировало проект прославленного режиссера Вайнштока, за плечами которого уже были удачные и весьма кассовые фильмы "Остров сокровищ", а также "Дети капитана Гранта".

После длительного 30-летнего перерыва мастер советского вестерна решил вернуться к работе. И ни как-нибудь, а триумфально. Вот почему за основу сюжета был выбран один из самых любимых приключенческих романов советского читателя.

Да и время для возвращения к работе было выбрано идеальное. Ведь в 60-е годы Советский Союз официально был признан самой читающей нацией в мире.

Приключениями об освоении Дикого запада в то время зачитывались все. И не только подростки.

Местом съемок должен был стать "вестерн-таун", разместивший свои декорации под Белградом. Именно там много успешных ролей сыграл невероятно популярный в СССР актер Гойко Митич. Фигура югославской звезды была еще одной составляющей хороших кассовых сборов. Планировали снимать в конце 60-х. Однако съемкам помешала напряженная обстановка в странах соцлагеря.

Советское правительство с союзниками решило подавить Пражскую весну, введя в столицу Чехословакии танки. Белград встал на сторону Праги, чем сильно ухудшил взаимоотношения с СССР. Конечно же, в условиях жесткой политической напряженности, не было и речи о съемках советского вестерна в Югославии.

Пришлось режиссеру начинать все с начала. Заново искать натуру, павильоны, заново договариваться с иностранными актерами. Не хотел он, чтобы в его вестерне было видно, что все не по-настоящему. Не хотел приглашать на роли горячих конкистадоров ряженых "опереточных цыган". Не хотел снимать в декорациях, которые сгодятся разве что на детский утренник.

Да и потом, нужно было выбрать подходящих актеров на роли главных героев – Мориса Джеральда и Луизы Пойндекстер. Планировалось, что героиню-блондинку будет играть Людмила Савельева, которая успела переквалифицироваться из балерин в актрисы и даже "Оскара" получить от лица съемочной площадки "Войны и мира".

А вот в роли Джеральда режиссер видел только Олега Стриженова. Однако именитый актер отказался – привык играть в "серьезной" классике. Оно и к лучшему. Ведь тогда, быть может, мир никогда бы не узнал об Олеге Видове. Так бы и снимался красавец-блондин в эпизодах.

Позже пару Видов - Савельева назовут одним из самых гармоничных экранных дуэтов. У обоих была весьма нетипичная для героев советских фильмов внешность. С этаким западным лоском. Еще больше это отмечалось на контрасте с парой приглашенных кубинских актеров.

Ну а декорации нашлись в Крыму – в том самом месте, которое неоднократно выручало советских кинематографистов, желающих снять фильм об иностранной жизни. Даже кубинских студентов для массовки привлекли. Правда, лошадей пришлось перекрашивать под мустангов с помощью гримеров, но зритель подмены не заметил. То же самое приходилось делать с симферопольским ландшафтом, в котором, как известно, нет кактусов.

Хлопковые поля из ваты, скудная растительность из пластмассы. "Голь на выдумку богата!" – как любили говорить в Советском Союзе.

Кстати, кто скрывался под безголовым всадником, маневрирующим на лошади без помощи рук, так и осталось загадкой. Поговаривали, что призраком могла быть невысокая девушка - чемпионка по конному спорту. Но ее имя не разглашалось.

Конечно же, "Всадник без головы" имел оглушительный успех у публики. Именно эта кинолента сделала Олега Видова звездой советского экрана. Ну а под запретом картина оказалась тогда, когда актер неожиданно эмигрировал в Америку в начале 80-х.

Справедливость для фильма и для актера восторжествовала уже во времена новой России.

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А вы знали об этом?

Заслуживает внимание довольно дерзское и циничное заявление Бжезинского :«Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок , но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках , вы еще разберитесь : это ваша элита или уже наша ? Я не вижу ни одной ситуации , при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».Думаю, стоит призадуматься после такого бесцеремонного заявления !!!

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