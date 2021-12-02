На Луну не ступала нога человека? 10 самых нелепых теорий о спутнике Земли

Ученые точно не знают, откуда взялась Луна. Их теории довольно банальны.

Они ничем не отличаются от предположений о появлении других небесных тел. Но вот любителей теорий заговоров находки и идеи физиков и астронавтов не устраивают.

Ведь они так скучны. У конспирологов есть набор своих сумасшедших недоказанных гипотез, с которыми мы сейчас ознакомимся.

Луна — это большая голограмма

Большинство людей понимает, что земляне побывали на Луне и это реальный комический объект, но есть и те, кто сильно сомневается. А есть те, кто уверен, что Луна никогда не была реальной. По их мнению это небесное тело представляет собой масштабную голограмму. Свою позицию они пытаются обосновать тем, что луна подозрительно меняет свой размер и положение в небе. Законы оптики для этих людей ничего не значат.

На вопрос, кто и зачем создал эту голограмму, никто толком ответить не может. Существует мнение, что этим занимаются инопланетяне. Видимо, чужеродные гуманоиды настолько умирают от скуки, что решили поиздеваться над землянами, создав несуществующий спутник для нас.

Луна — это астероид, который был захвачен для добычи полезных ресурсов

Возможно вы слышали о том, что NASA проводила эксперименты с Луной, пытаясь оценить влияние сейсмической активности на спутник.

В ходе тестов выяснилось, что так называемые лунотрясения приводят в движение небесное тело полностью, словно колокол.

Такое поведение спутника связано с его размерами и формой, но нашлись теоретики, которые считают, что Луна полая. Якобы в прошлом какая-то продвинутая сверхраса каким-то образом поместила объект на орбиту земли, а затем превратила его в масштабную шахту. Эти люди считают, что инопланетяне или древние люди хотели добыть из спутника гелиум-3 и выкачали всю Луну от и до, оставив внутри пустое пространство без ресурсов и каких-либо полезных ископаемых.

У Луны есть свой источник света

Некоторые люди всерьез полагают, что солнце не может быть достаточно мощным источником света, чтобы его свет отражался от Луны. Они уверены, что ученые и правительства разных стран обманывают нас. Такой позиции придерживаются так называемые плоскоземельщики, верующие в то, что наша планета плоская.

Сторонники этой концепции считают, что Луна не может быть естественным объектом, так как ее свет слишком неестественный. Эти горе-теоретики уверены, что на спутнике есть некий мощнейший искусственный источник света. Естественно, в эту гипотезу включены и другие факты. Например, то, что Луна была построена некой древней расой, которая и поместила внутри небесного тела гигантскую лампу.

Пришельцы пытались связаться с землянами, когда те пролетали рядом с Луной

Любители конспирологических теорий, чтобы хоть как-то подтвердить свои выдумки, время от времени обращают внимание общественности на необычное событие, которое произошло в 2008 году на орбите Луны. Штат астронавтов, находясь в космосе с обратной стороны спутника, услышал очень странные звуки в радиоприемнике, установленном на космическом судне.

Астронавты описали его как некую музыку из открытого космоса и тем самым взбудоражили всех любителей мистики и рассказов об инопланетных существах. И это несмотря на то, что даже сами астронавты вкупе со специалистами не придали случившемуся никакого значения. По их мнению, это были обычные помехи. Конспирологи же решили, что космонавтов заставили молчать и не рассказывать о связи с инопланетянами, а правда до сих пор где-то рядом.

Стэнли Кубрик снял высадку на Луну

Об этом «факте» и так все знают, но он настолько идиотский, что не упомянуть его было бы неправильным. Судя по этой теории, Стэнли Кубрик, гениальный режиссер, был настолько великолепен в своем деле, что государство попросило его снять самую удивительную и великую работу: фейковую высадку на Луне.

Естественно, это звучит как полная бессмыслица. Даже если правительство США и хотело провернуть такую аферу, то точно не стало бы звать столь известного режиссера. Ведь проект должен оставаться секретным. К тому же Кубрик — один из тех, кто не особо-то уважал тайны государственного уровня.

Американцы были на Луне, но фото и видео подделали

Есть люди, которые верят в то, что человечество побывало на Луне, но не верят в фото- и видеоматериалы, доступные обывателям. По их мнению, если бы американцы солгали о посещении спутника Земли, то Советский Союз не упустил бы возможности обнародовать этот факт, запустив сокрушительную машину пропаганды. Собственно, поэтому они верят в высадку как таковую, но не верят в то, что астронавтам удалось снять доказательства. Почему? Люди считают, что оборудование на Луне работало некорректно и добиться нормального качества просто не получилось. Именно поэтому правительству США пришлось пойти на обман, чтобы хоть как-то подтвердить то, что астронавты высадились на Луне и установили там флаг.

Никто никогда не бывал на Луне из-за радиационного пояса Вана Аллена

Да, есть и те, кто считает, что добраться до Луны попросту невозможно. Якобы, будь хоть какой-то шанс покинуть Землю, то люди бы давно уже на постоянной основе путешествовали бы до Луны и обратно. Поэтому астронавты, физики и государственные деятели скрывают от населения Земли тайну о том, что планету покинуть нельзя.

В этом обвиняют радиационные пояса вокруг Земли, которые были открыты астрофизиком Ваном Алленом. Якобы преодолеть рациационный фон такой силы для биологических существ не представляется возможным.

Выходит, что все космонавты просто клоуны, разыгрывающие спектакль перед конспирологами и жертвами масштабного обмана, задуманного правительством США и других стран.

На обратной стороне Луны есть следы древних космических войн

Кто-то из теоретиков-неудачников однажды прочитал в Сети информацию о том, что якобы астронавты, пролетавшие вокруг Луны, заметили на ее темной стороне следы войны. Осколки космических судов, кратеры от взрывов и так далее. Существует мнение, что когда-то давно там произошел вооруженный конфликт между двумя древними цивилизациями. Конечно, никаких подтверждений этой теории обнаружено не было. Теоретики считают, что правительство не рассказывает о находках, так как на лунных военных базах до сих пор живут инопланетяне, вышедшие на контакт с человечеством.

Полная Луна влияет на психическое состояние людей

Странно, но даже вполне себе адекватные и рационально мыслящие люди верят в то, что полнолуние может негативно сказаться на некоторых людях. Доходит до того, что среди этих людей оказываются доктора и медсестры. Последние, к примеру, с большой уверенностью утверждают, что в периоды полнолуния в клиники обращается гораздо больше людей с различными психическими расстройствами.

Вероятно, это связано с тем, что в древности люди верили в волшебные свойства Луны. Небесное тело превращало людей в оборотней, активизировало вампиров. Рожденные в полнолуние люди обладали странными способностями, далекими от тех, которыми могли похвастаться обычные люди.

Впрочем, до сих пор существуют люди, считающие, что их дети или знакомые ведут себя неадекватно из-за того, что они родились во время полнолуния.

Луна сделана из сыра

Это, конечно, глупость, но дети в это когда-то верили. В популярном мультфильме «Уолес и Громит» герои отправили на Луну из-за того, что она сделана из сыра. Он им нужен был в качестве закуски для крекеров. Из-за этого появилась такая нелепая теория. К тому же, как выяснилось, некоторые писатели 14 века описывали небесное тело как некий круг из зеленого сыра.

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