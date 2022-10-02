В каких странах живут самые богатые люди

По данным Forbes, самым богатым человеком в мире в 2022 году является Илон Маск — глава компаний Tesla и SpaceX. Состояние одного из самых известных бизнесменов оценивается в 219 миллиардов долларов и, скорее всего, продолжает расти. Сразу же после него в списке богачей числится Джефф Безос, который известен как основатель Amazon и руководитель компании Blue Origin — он имеет в своем распоряжении около 170 миллионов долларов. Стоит отметить, что все эти данные актуальны на апрель, и сейчас указанные цифры могут быть больше или меньше. Не так давно специалисты из исследовательского института Wealth-X использовали данные о миллиардерах и представили список частей света, стран и городов, в которых живут самые богатые люди в мире. Вдобавок к этому, они посчитали, каким количеством денег они все обладают. Получилась весьма занимательная карта.

Специалисты Wealth-X создали карту с указанием городов, где живет больше всего миллиардеров

Сколько миллиардеров в мире

По данным Wealth-X, во всем мире живет 3311 миллиардер. Все они вместе обладают состоянием в 11,8 триллионов долларов — большинству людей сложно представить, насколько это много. Также собранная специалистами статистика показывает, что количество богачей в мире постоянно растет.

Так, в 2021 году число миллиардеров выросло на целых 3%. При этом миллиардеры продолжают богатеть — за тот же период их общее состояние выросло на 18%.

Карта богатых людей, созданными специалистами из Wealth-X

Чтобы определить, где живет больше всего богачей, эксперты Wealth-X использовали самостоятельно собранные данные. Статус миллиардера присваивался человеку на основе его общего капитала, включая государственные и частные предприятия и инвестиционные активы. За место жительства миллиардера специалисты считали адрес его основного места работы.

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Где живет больше всего миллиардеров

Исходя из собранных данных получилось, что больше всего миллиардеров живет в Северной Америке — всего их 1 035 человек и их общее состояние равняется 4,6 триллионам долларов. Это не удивительно, потому что большинство крупных компаний вроде SpaceX, Amazon и так далее располагаются в США. Всего там проживает 975 миллиардеров, среди которых числятся Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс и многие другие хорошо известные нам люди из мира технологий.

Илон Маск и Джефф Безос

Также миллиардеров очень много в Европе, причем их количество стремительно растет. Например, в 2021 году их количество возросло на 22% и на данный момент их насчитывается 954 человека. Третьей частью света с самыми богатыми людьми является Азия, там проживает 899 миллиардеров. Стоит отметить, что Азия не так уж и сильно отстает от Европы.

Алико Данготе — один из самых богатых людей Африки

Особенного внимания стоит шестой пункт списка, на котором располагается Африка. Там проживает всего лишь 46 миллиардеров, но их состояние постоянно растет. Кроме того, не стоит исключать факт того, что многие богачи из африканских стран давно не живут на своей родине. Если взять это во внимание, африканцев среди миллиардеров гораздо больше.

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В какой стране больше всего богачей

Чуть выше мы уже разобрались, что подавляющее большинство миллиардеров живет в США. Вторая по списку страна богачей — это Китай. Про Илона Маска и Джеффа Безоса знают очень многие, а вот с китайскими предпринимателями знакомы далеко не все. Одним из самых богатых людей Китая является Чжан Имин, в распоряжении которого имеется 44,5 миллиарда долларов. Люди редко слышат это имя, но активно пользуются его главным изобретением — сервисов TikTok. Еще более состоятельный уроженец Китая это Чжун Шаньшань, состояние которого оценивается в 67,1 миллиарда долларов. Его деятельность в основном связана с фармацевтической промышленностью и производством напитков.

Чжан Имин — создатель TikTok

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В каком городе живут самые богатые люди

Наконец, специалисты Wealth-X назвали список городов, где живет больше всего богатых людей. На первом месте оказался Нью-Йорк — там насчитывается 138 миллиардеров. Далее по списку идут китайский Гонконг с 114 миллиардерами и американский Сан-Франциско с 85 богачами. Москва оказалась на пятом месте списка — в столице России насчитывается 75 миллиардеров.

Нью-Йорк считается городом богачей

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Многие люди считают, что каждому человеку свойственно желать стать богатым. Но оказывается, что тяга к миллиардам имеется далеко не у всех. Если интересно, почему так, обязательно почитайте наш материал на эту тему. А если же хотите узнать, как нынешние богачи заработали свои миллиарды, ознакомьтесь с этой статьей.

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А вы знали об этом?

В общепринятом понимании грех – это нарушение заповедей, преступление, за которое человеку непременно будет послано наказание. Такое представление верно лишь отчасти, и в большей степени соответствует положениям уголовного права, чем духу христианства, приписывая Богу прокурорские функции.Словом «грех» (от общеславянского – grechъ, «ошибка, путаница») на русский язык было переведено греческое ἁμαρτία (амартиа) – «промах, непопадание в цель». Грех, по сути, это и есть «непопадание в цель» человеческой жизни. Согласно библейскому повествованию, с того момента, когда Адам и Ева предали Бога, отпали от богообщения, они отпали и от источника собственной жизни, дали злу власть над собой и стали смертны. Ведь человек был задуман как непрестанно пребывающий с Богом. После же такого отпадения, грех и смерть получили распространение не только на человеческую природу, но и на весь физический мир, который изначально Бог задумал подвластным людям. Потому, согласно христианскому учению, целью жизни человека является соединение с Богом, восстановление утраченного некогда богообщения, постоянное стремление к богопознанию, которое может осуществляться на любом поприще: в работе, в общении с близкими, в уединении. Грех же – это «болезнь души», уклонение с пути; это действие, которое противоестественно подлинной природе человека и Божественному замыслу о нём. Грех называют преступлением против Бога и против ближнего, но еще в большей степени грех –это преступление человека против себя самого.

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