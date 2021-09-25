Обитель святых и праведных Иоакима и Анны

Монастырь святых и праведных богоотец Иоакима и Анны в Старом Иерусалиме принадлежит Иерусалимской Православной Церкви. Согласно преданию, он находится на месте дома родителей Пресвятой Девы. 24 марта 2016 года в храме произошло чудесное явление образа Богородицы, ставшего протографом написанной впоследствии иконы «Царица цариц». Об истории обители, о чудесах, произошедших у новоявленной иконы, и о главных святынях Иерусалима рассказывает послушница монастыря Ольга.

Монастырь святых прародителей Иоакима и Анны



– Здравствуйте, Ольга! Вы уже 16 лет трудитесь при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Иерусалиме. Расскажите, пожалуйста, кем и когда он был воздвигнут?

– Здравствуйте, Тамара. Храм известен с 326 года. Его построила царица Елена по благословению своего сына, императора Римской империи, Константина Великого. Также известно, что для строительства храма царица Елена выбрала место, на котором раньше находился дом святых и праведных богоотец Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы. В этом доме и произошло зачатие и славное Рождество Девы Марии. Хочется отметить, что дом Пресвятой Богородицы был построен рядом со старым ветхозаветным храмом, который по предсказанию нашего Господа был разрушен римлянами.

От древнего храма Пресвятой Богородицы остался престол и мозаика. Сам храм погружен под землю и находится сейчас под культурным слоем. В 1907 году на первом этаже дома, построенном над ушедшим под землю храмом, была образована домовая церковь. Нижний, находящийся глубоко под землей этаж храма – это постройки IV века. В храме уникальный иконостас, состоящий из икон чудного письма, привезенных с горы Афон из русского Пантелеимонова монастыря. На сегодняшний день храм имеет статус монастыря и принадлежит Иерусалимской Патриархии. Он построен в честь родителей Богородицы – святых и праведных богоотец Иоакима и Анны.



Дом святых и праведных Иоакима и Анны



Монастырь святых прародителей Иоакима и Анны

– Какие святыни находятся в храме?

– Храм находится в Старом Иерусалиме у Львиных ворот и сам является мировой святыней. В храме есть мощи святой и праведной Анны, мамы Пресвятой Богородицы, и иконостас, привезенный с Афона из русского Пантелеимоного монастыря. Это великие святыни, как и икона Пресвятой Богородицы «Царица цариц», которая была чудесным образом явлена в 2016 году в нижнем храме над старинным престолом IV века.



Храм и его святыни являются всемирным наследием и охраняются ЮНЕСКО.

– А были ли какие-то знамения и чудеса, связанные с новоявленной иконой «Царица цариц»?

– Она проявилась в виде фрески на стене в нижнем храме. Стали приезжать люди. Многие оставляли записи о чудесах, которые произошли с ними по молитвам к Божией Матери перед этой иконой. После того как по заказу была написана новая икона (уже на доске), на первообразе, на стене рядом с Богородицей, проявился Ангел-хранитель, а сама икона стала менее видна. Есть небольшой фильм, снятый об этой чудотворной иконе.



– Опишите, пожалуйста, некоторые чудеса, о которых писали люди.

– Много было исцелений. Бытовые чудеса, исполнение просьб о разрешении жилищных проблем и нахождении желаемой работы. Также много было известий о рождении детей после долгих лет бездетности. Много было устроено личных судеб и счастливых супружеств. Не было такого, чтобы то, о чем просили люди у Господа и Пресвятой Богородицы, не разрешилось. У меня есть письма тех людей, у которых произошли чудеса – только там много, по целому листу… Люди пишут на эмоциях! В целом я коротко обо всех чудесах рассказала.

– А сохранились ли древние предания, истории, связанные с вашей церковью? Что помнят прихожане и старожилы?

– Да, есть книга на Елеоне, в библиотеке Вознесенского монастыря, с описанием тех событий, которые я выше перечислила. Книга называется «Дом Богородицы». Из событий недавнего времени есть одно заслуживающее внимание. Семья, которая живет на первом этаже прямо напротив храма, проживает там уже 60 лет. Греческая Церковь на территории своих монастырей приютила множество людей, оставшихся без крова. Комнаты этих жильцов и церковь находятся в одном здании. Эти люди помнят, что храм Пресвятой Богородицы в военные годы был захвачен мусульманами, которые сделали внутри храма склад. Но когда возобновилось паломничество в Иерусалим для людей со всего мира, тогда Патриархия подала в суд на мусульманскую мечеть, начальство которой заняло территорию греческого монастыря, и отсудила свою каноническую территорию.

– Ваша церковь находится недалеко от Гробницы Пресвятой Богородицы. Расскажите, пожалуйста, о ней и ее святынях.

– Гробница Пресвятой Богородицы – это, в первую очередь, то самое место, откуда после Успения Господь забрал Ее на Небо, воскресив телесно на третий день. Также там похоронены святые родители Божией Матери, Иоаким и Анна, и святой праведный Иосиф Обручник, названный отец нашего Господа. В пещерном храме находится чудотворная икона Богородицы – «Иерусалимская». Ее написали наши русские монахини и подарили греческому монастырю. Однажды случилось большое наводнение. Гробницу Пресвятой Богородицы затопило. Все думали, что чудотворную икону залило водой. В пещеру спустили лодку и поплыли к тому месту, где должна была находиться икона, и увидели, что она была поднята невидимой силой под самый потолок. Когда монахи приблизились к иконе, чтобы снять ее, то раздался глас: «Не трогайте! Когда нужно будет, я Сама встану на прежнее место». Так и случилось. Когда вода ушла, монахи увидели икону Богородицы «Иерусалимская» мирно стоящей на своем прежнем месте. Об этом чудесном событии часто рассказывают гиды, которые приводят паломников в Гробницу.

– Где именно находятся гробницы родителей Пресвятой Богородицы и праведного Иосифа Обручника?

– Гробницы святых и праведных богоотец Иоакима и Анны находятся в храме Успения Богородицы. По древней традиции родных усопших хоронили рядом, как это делают многие люди и сейчас. Раньше здесь были пещеры, в которых хоронили умерших, а ныне это храм Успения Пресвятой Богородицы, место Ее захоронения. Само же честное Успение Божией Матери произошло в доме святого апостола Иоанна Богослова, любимого ученика Господа и самого младшего по возрасту апостола. Этот дом находится возле Сионских ворот Старого города. Ныне на этом месте построен католический храм. Там уснула наша Пресвятая Дева Мария. Еще до Ее святого Успения с мест своего служения чудесным образом были собраны все апостолы. Божественной силой они были принесены к Ее одру и смогли попрощаться с Матерью нашего Господа Иисуса Христа.



Храм Успения Пресвятой Богородицы



– Расскажите, пожалуйста, о других почитаемых Иерусалимских святынях.

Не так давно в монастыре Спиридона Тримифунтского настоятель увидел святителя Спиридона, который вышел из алтаря и прошел сквозь окно. На этом окне отобразился нерукотворный образ святителя. Его сняли с окна и поставили в рамку. Это изображение до сих пор находится в монастыре святого Спиридона и считается чудотворным.

Но самая главная святыня всей Святой Земли – это храм Гроба Господня, который находится в Иерусалиме в Старом городе. Только греческих монастырей в Старом Иерусалиме около сорока. Свят весь Крестный путь на Голгофу нашего Спасителя (Via Dolorosa) – дорога, которой шел Господь, неся Свой Крест. Свято место Его славного воскресения, которое тоже находится в храме Гроба Господня, в православной традиции называемого Храмом Воскресения Христова. В этом же храме, в греческой церкви, есть место, которое считается центром Земли. В простонародье его называют «пуп Земли».

– Благодарим вас, дорогая Ольга! Будем рады другим вашим рассказам о святынях Святой Земли. Храни вас Господь.

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