Главные фальсификации в русской истории

Любая история полна мифов. Но наряду с ними (без мифов в истории не обойтись), в русской истории много сознательных фальсификаций, внесённых в неё с политическими целями. Из-за ограниченности места расскажем только о двух, самых древних.

Скандинавское происхождение русской государственности

Эта так называемая «норманнская теория» развивается уже три столетия, вопреки очевидным фактам. Из наличия в древней Руси четырёх правителей со скандинавскими именами (Рюрик, Олег, Игорь, Ольга) и некоторого числа соответствующей знати строят версию, будто политические институты «диким восточным славянам» принесли «цивилизованные» скандинавы. В самом мягком варианте – восточные славяне одно время были завоёваны норманнами.

Между тем, само понятие «норманны» в 9-10 веках не имело этнического значения, а означало просто «северные люди», как об этом писал Лиутпранд Кремонский. Для Западной Европы норманнами были и восточные славяне тоже. В скандинавских сагах нигде не говорится, что восточные славяне были когда-то завоёваны скандинавами. Наоборот, скандинавские конунги приходили со своими дружинами служить славянским князьям.

Можно полагать, что Рюрик, Олег и Игорь и были такими служилыми предводителями.

Скандинавы называли страну восточных славян Гардарикой, то есть Страной Городов, что указывает на цивилизационное превосходство славян над скандинавами в то время.

Наконец, нет ни одного источника, в котором в Скандинавии отмечалось бы племя Русь. Название области Швеции – Рослаген – с которым Н.М. Карамзин связывал происхождение Руси – впервые упоминается в 1296 году, то есть почти через пять веков после первого упоминания Древнерусского государства. Логичнее полагать, что Рослаген произошло от Руси, а не наоборот. В то же время на юге Восточной Европы уже в 839 году существует Русский каганат.

В самом происхождении Руси ещё много непонятного. Но версию её скандинавского происхождения можно считать окончательно опровергнутой и сфальсифицированной.

«Национально-освободительная борьба против монголо-татарского ига»

Эта версия явилась модернизацией русской истории, возникшей на волне романтического национализма начала 19 века. Тогда один из современников Карамзина впервые употребил термин «монголо-татарское иго» применительно к отношениям между Русью и Золотой Ордой. Карамзин развил из этого целую теорию сознательной многовековой борьбы за «освобождение» русских земель.

Фрагмент картины Павла Рыженко "Битва на калке"

Правда, эта теория опиралась на ряд писаний конца 15 века, которые тоже можно считать фальсифицированными – под влиянием византийской жены Ивана III. Польский историк Михаил Длугош ещё до «стояния на Угре» в 1480 году писал, что Иван III сбросил «иго варваров». Сложенные тогда же на Руси поэмы «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище» рассказывали о событии столетней давности – Куликовской битве – как о славном боевом подвиге московского князя, попытке сбросить власть «безбожных агарян».

Как показывают более ранние источники, между русскими и татарами в системе Золотой Орды не наблюдалось религиозного антагонизма. Следовательно, не могла возникнуть и идея национального освобождения Руси. Ревностно насаждавший ислам в Золотой Орде хан Узбек почему-то не препятствует своей сестре Кончаке в 1317 году выйти замуж за тверского князя Михаила Ярославича. Никаких проблем со сменой веры при этом браке не возникает. Как нет проблем в разнице вер, когда в 1357 году мать мусульманского хана Джанибека Тайдула приглашает русского митрополита Алексия, чтобы тот совершил православные молитвы ради исцеления её сына.

Когда Дмитрий Донской воевал против Мамая, единственными суверенными политическими субъектами Восточной Европы были Литва и Золотая Орда. Дмитрий только потому выступил против Мамая, что тот был союзником литовского князя Ягайло. Одновременно противником Мамая был законный хан Тохтамыш. Следовательно, Дмитрий был союзником Тохтамыша. Совершенно понятно, почему Москва избрала сторону Золотой Орды против Литвы. В составе Литвы Москве грозило полное поглощение, как и другим русским землям. А опираясь на Орду, Москва могла остаться альтернативным центром притяжения Руси.

Почему Тохтамыш потом разорил Москву? Здесь примечательно прежде всего то, что Дмитрий Донской не оказал никакого сопротивления походу Тохтамыша. Как будто Тохтамыш, на самом деле, наказал противников Дмитрия, временно отстранивших его от власти в Москве, и снова возвратил его на княжий стол.

Москва не боролась за свержение «ига», а старалась занять место распадающейся Золотой Орды, а потом подчинить её земли. Что ей и удалось. В середине 16 века царь Иван Грозный (царями на Руси прежде называли татарских ханов, а теперь этот титул взял на себя московский государь) заново объединил Золотую Орду, только теперь уже под властью Москвы.

При этом славяно-тюркский симбиотический характер государственности не менялся с середины 13 века, со времён Александра Невского.

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