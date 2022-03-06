Блицкриг Гитлера в 1941 году: почему немцы так легко побеждали Красную Армию

Многие десятилетия в советской историографии неудачи Красной Армии летом и осенью 1941 года объяснялись так: нападение гитлеровской Германии на СССР было внезапным и вероломным, а советское руководство верило, что фюрер (нарушивший, между прочим, уже десятки международных договоров!) будет соблюдать пакт о ненападении. В результате Гитлеру удалось сосредоточить на границе с СССР силы, в несколько раз превышавшие потенциал советских войск. На резонный довод, что государство всегда должно готовиться к войне, с 1956 года следовал ещё один заученный ответ: в неготовности советских войск к отражению немецкого вторжения виноват лично Сталин.

В начале 1990-х годов были опубликованы данные о численности войск обеих сторон перед войной. Из них следовало, что не вермахт, а Красная Армия имела на 22 июня 1941 года количественный перевес в живой силе и технике, на некоторых направлениях – многократный. Документальные сведения о том, к чему конкретно готовилось командование Красной Армии, противоречивы. Но все-таки ясно, что численности советских войск, даже в случае внезапного нападения противника, вполне хватило бы, чтобы после первого замешательства организовать эффективную оборону и остановить немецкое наступление ещё в приграничных областях. Этого почему-то сделано не было. Более того, успешные немецкие прорывы, окружения и разгромы крупных группировок Советской армии продолжались до осени 1941 года, когда фактор внезапности нападения (если таковой имел место) уже не работал.

Оружие РККА в 1941 году не уступало немецкому ни по количеству, ни по качеству

Ещё одним мифом о 1941 годе, распространявшимся до конца советской власти, было якобы превосходство вермахта над РККА в плане вооружения. Оружие Красной Армии во множестве книг называли устаревшим, не отвечавшим требованиям современной войны. Эта легенда распадалась на ряд мелких мифов, связанных с отдельными видами вооружения. Например, мифы о «трёхлинейке» как основном оружии красноармейской пехоты и о чуть ли не поголовном вооружении вермахта автоматами. Или миф о качестве танков вермахта, которое было намного лучше нашего. Разберём их.

Наверное, не все читатели знают, что вермахт всю Вторую мировую войну провоевал, по сути, оружием Первой мировой войны – винтовками Маузера образца 1898 года. К осени 1939 года их имелось 4,1 млн единиц, а за период войны было произведено ещё 10,3 млн. До 1945 года в Германии было выпущено менее 2 млн штук пистолетов-пулемётов и автоматических винтовок, в то время как в СССР - 6,2 млн пистолетов-пулемётов. К июню же 1941 года в сухопутных войсках Германии насчитывалось всего 166 700 единиц пистолетов-пулемётов. Далеко не все из них использовались на Восточном фронте. Красная Армия располагала 65 тыс. автоматических винтовок Симонова и 81 тыс. пистолетов-пулемётов Дегтярёва 1940 года. Кроме того, в распоряжении наших войск было более миллиона самозарядных винтовок, аналогов которым у немцев в 1941 году не имелось.

Таким образом, пехота вермахта в 1941 году не превосходила красноармейскую пехоту по огневой мощи. Нередко и сейчас пишут, что советские бронетанковые войска в 1941 году были вооружены устаревшими танками с противопульной бронёй. Но к лету 1941 года в западных приграничных округах РККА уже находилось более 900 средних танков Т-34 и 357 тяжёлых танков КВ-1. Лучшими немецкими танками в тот период были T-IV и T-III с 50-мм пушкой. Их было в общей сложности 1423. Но по своим боевым качествам они намного уступали советским КВ и «тридцатьчетвёркам». А самые массовые советские лёгкие танки Т-26 (11 тыс. штук) и БТ-7 (5700) были аналогичны по боевым характеристикам немецким T-I и T-II и трофейным чехословацким танкам.

Лёгких танков у немцев было в действующей армии всего около 2000. Итак, в 1941 году перевеса у немцев в качестве и количестве танков тоже не наблюдалось. Можно ли считать, что одно лишь качественное превосходство немцев в авиации, позволившее им с первого дня войны завоевать стратегическое господство в воздухе, обеспечивало им лёгкие победы до ноября 1941 года? Очень сомнительно.

Немецкий профессионализм: вермахт – прообраз армий наших дней

Ключ к разгадке тайны быстрого продвижения вермахта вглубь России, вероятно, даёт разбор личного состава обеих армий с точки зрения их боевой подготовки. В 2010 году историк и публицист Александр Музафаров сделал интересное сравнение на основании изданных на русском языке мемуаров простых офицеров и солдат Третьего рейха – Ганса Киншерманна, Гюнтера Фляйшмана и Вильгельма Липпиха.

В вермахте самое большое внимание уделялось обучению рядовых солдат. На это отводилось полгода – вдвое больше, чем в РККА на подготовку офицера. «Примечательно, – резюмирует Музафаров, – что ни один из авторов не описывает привлечение солдат к хозяйственным работам, уборке урожая и т.д. Только военное обучение и только с максимальной напряжённостью». Система подготовки в вермахте была нацелена на то, чтобы воспитать универсального солдата, не отвлекаясь ни на какие посторонние задачи. При этом немцы не производили в офицеры солдат, прошедших специальную подготовку, только – в унтер-офицеры.

На совещании руководства СССР в апреле 1940 года, посвящённом итогам войны с Финляндией, было подвергнуто критике и формальное увлечение пропагандой, и отвлечение солдат на хозяйственные работы. Но порочная практика оставалась, а если где-то и пытались внедрить боевую подготовку, то сложившуюся систему было трудно изменить всего за один год. Не менее важную роль сыграло насыщение вермахта техническими средствами связи, обучение командного состава новым приёмам тактики и обращению с новыми образцами оружия.

После Первой мировой войны Германия была практически демилитаризована. Вермахт создавался с чистого листа. Музафаров констатирует: «После отказа от соблюдения условий Версаля… над немцами не тяготели запасы старого оружия, старые методы обучения… В результате немецкая армия в первый период войны превосходила своих противников не количеством и качеством вооружения, а уровнем организации и новыми технологиями ведения войны.

Широкое использование радиосвязи позволяло немецким генералам оперативно и гибко использовать все находящиеся в их распоряжении ресурсы, обеспечивало качественное взаимодействие между сухопутными войсками и авиацией. Когда читаешь такой тезис в историческом исследовании или учебнике по военному делу, то он не привлекает особого внимания… Совсем другое дело, когда мы открываем мемуары радиста войск СС Фляйшмана и видим, как это осуществлялось на практике. В этом отношении немцы намного опередили все воюющие армии, вплотную приблизившись к современному уровню». Советский солдат и офицер (и не только он, но также французский, британский и т.д.) уступал немецкому по своим профессиональным боевым качествам в силу разных традиционных систем обучения войск.

Ярослав Бутаков



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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Важно отметить, что в мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. (см.ниже). Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Именно поэтому в предвоенные годы была популярна книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой гитлеровская Германия была разгромлена Красной Армией за 12 часов! Причем ,после вероломного нападения СССР на Германию пролетариат этой страны, запевая интернационал, перешел на сторону красноармейцев ,уничтожая немецкую буржуазию. После этого победа мировой революции распространилась на всю Европу !

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Профессор Анатолий Цыганок приводит ряд убедительных фактов, доказывающих, что СССР действительно готовился к наступательной войне. Особо он подчеркивает, что с 1939 года началась переброска стратегических запасов техники, вооружения, продовольствия и фуража с Урала и Заволжья на территории Украины и Беларуси. Также весьма любопытно, что с 1939 года в СССР началось массовое производство подробных карт территорий Восточной Европы (масштабом 1:100 000 и даже 1:25 000). К 1941 году количество экземпляров карт на складах западных военных округов исчислялось десятками миллионов. При этом столь подробных карт территории СССР восточнее Москвы и Ленинграда в стране не печатали.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца как лоха , причем, развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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