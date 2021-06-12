Ещё 25 завораживающих фактов о космосе

Продолжаем изучать Вселенную и пополнять запасы знаний!

Обычные ручки работают благодаря принципу гравитации. Чернила вытекают под действием силы тяжести. Поскольку гравитация в космосе отсутствует, ручки там не пишут.



Гравитационная сила Юпитера настолько сильна, что он притягивает большой процент астероидов, комет и прочих космических объектов.



Красное пятно на Юпитере в три раза больше, чем на Земле, но оно уменьшается, пока вы читаете эти факты.





Красный карлик – это звезда, которая меньше и холоднее других звёзд. Это поздняя стадия её жизни. Температура поверхности красного карлика составляет около 7200 Кельвина. Они могут гореть непрерывно в течение 10 триллионов лет.



Галактика Млечный Путь известна в Китае как «Серебряная Река». В Японии и Корее «Серебряную Реку» вообще называют просто галактиками.



Геннадий Падалка провёл в космосе больше времени, чем любой другой человек. Он был космонавтом Федерального космического агентства России. Он провёл в космосе 879 дней. Он работал и на Международной космической станции, и на «Мире».



Все слышали о НАСА, но знаете ли вы, что означает название «НАСА»? Оно расшифровывается как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Слово «астронавт» происходит от двух греческих слов – astron («звезда») и nautes («моряк»). Таким образом, астронавт – это звёздный моряк.



Первым млекопитающим, которого отправили в космос, была Лайка, бродячая собака. Это произошло 3 ноября 1957 года. К сожалению, она умерла спустя 5-7 часов после начала полёта из-за стресса и перегрева.



Земля в 81 раз тяжелее Луны.



Из-за отсутствия гравитации астронавты не могут отрыгнуть в космосе. Это происходит потому, что воздух не может отделиться от пищи и подняться вверх.



Единственная планета, которая может плавать на поверхности воды – это Сатурн. Это также самая лёгкая планета. Она может плавать на поверхности воды потому, что состоит из газа (в основном).



Меркурий продолжает сжиматься даже спустя 4,5 миллиарда лет после образования солнечной системы.

Кометы – это остатки материи после образования солнечной системы. Они состоят из углекислого газа, льда и песка.



Шимпанзе, собаки, морские свинки и обезьяны летали в космос.



Ось Земли меняется со временем. Это явление называется прецессией. Изменение оси происходит очень медленно и постепенно. Из-за прецессии примерно через 13 000 лет Поляриссима перестанет быть нашей полярной звездой. Её заменит звезда Вега. Один цикл прецессии занимает 26 000 лет.



Япет, один из спутников Сатурна, имеет двухцветную окраску. Одна сторона спутника темнее другой. Такого явления не наблюдается ни на одном другом спутнике солнечной системы. Причина такой двухцветной окраски заключается в том, что Япет находится далеко за пределами колец Сатурна и, следовательно, его атакует космический мусор. Именно столкновения создают тёмные области на Япете.



Земля получает от Солнца за час больше энергии, чем использует за целый год.



На Луне нет атмосферы, ветра и воды, которые могли бы стереть следы астронавтов, отпечатки космических кораблей и лунных автомобилей. Они просуществуют миллионы лет. Однако микрометеориты продолжают бомбардировать поверхность Луны, что в конечном итоге приведёт к эрозии. Но скорость эрозии очень медленная.



Если вы окажетесь на экваторе Марса, температура у ваших ног будет тёплой, а у вашей головы – холодной.



Если объединить все известные астероиды солнечной системы, то их общая масса составит менее 10% от массы Луны.



Долины Маринер – самая большая система каньонов в солнечной системе. Её длина составляет около 4000 километров. Она в девять раз длиннее и в четыре раза глубже Большого каньона.



Ио, один из спутников Юпитера, является самым вулканически активным небесным телом во всей солнечной системе. Его вздутая желтоватая поверхность напоминает пиццу пепперони.



Кратеры южного полюса Луны могут быть самыми холодными областями солнечной системы. Дневная температура не поднимается выше -238 градусов по Цельсию.

Центр галактики Млечный Путь пахнет ромом и имеет вкус малины. Откуда мы знаем? Эта информация была обнаружена радиотелескопом IRAM, когда он сфокусировался на газовом облаке под названием Стрелец B2. IRAM обнаружил этилформиат, который придаёт рому характерный запах, а малине – вкус. Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2233386568285686537/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : «Урод»: каких людей так называли на Руси (https://otari.mirtesen.ru/blog/43971891453/) «Центр враждебной силы»: за что Карл Маркс ненавидел Россию (https://otari.mirtesen.ru/blog/43328287979/) 5 правдивых историй о чувстве вины (https://otari.mirtesen.ru/blog/43802696900/)

Оно было создано в 1958 году федеральным правительством Соединённых Штатов.