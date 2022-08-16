Почему кремлевские шеф-повара боялись Раису Горбачеву

Кремлевская кухня — закрытое от случайных личностей пространство. Секреты поваров передаются из поколение в поколение, и для того, чтобы попасть в святая святых, нужно пройти многолетнее обучение и выправку. У шефа нет права на ошибку, т.к. он готовит для первых лиц государства.

Все свое ношу с собой

Именно так можно охарактеризовать работу кремлевского повара. По словам Анатолия Галкина, кремлевского повара, который начал свою карьеру еще при Брежневе, работал личным поваром у Горбачева и Ельцина, буквально все — вплоть до емкостей с водой — команда поваров первых лиц государства в иностранных визитах возит с собой. Что касается приемов с фуршетами, то здесь заранее оговаривается не только меню, но и порядок выноса блюд, промежутки между ними, маршрут официантов по залу и т. д. Торжественный банкет с участием руководителей государств — это не просто дорогое застолье, а хорошо отрепетированный спектакль, в котором у каждого своя строго отведенная роль.

В одном из интервью Анатолий Галкин рассказывал: «Михаил Сергеевич пробовал все везде. Ему было это интересно. Раиса Максимовна [Горбачева], скажу честно, никогда не ела лягушек, змей, прочей экзотики». Вот именно на этот случай среди продуктов у повара и имелась вареная курица, которую первая леди СССР очень любила. Задачей же Галкина было ловко подменить экзотическую зверушку на более привычную русскому человеку пищу.

На свое усмотрение

Чета Горбачевых была очень разборчивой в еде. Изучая меню, Михаил Сергеевич часто оставлял повару различные пометки и пожелания. Самой страшной, по словам Галкина, была надпись «на твое усмотрение, плюс Раиса Максимовна». Угодить первой леди было непросто и удавалось далеко не всегда. Даже кофе для нее варили по особому «восточному» рецепту, трижды снимая пенку и укладывая ее в чашку, куда аккуратно по бортику наливали готовый напиток.

Сухой закон не для всех

Несмотря на яростную борьбу с алкоголем, сам Михаил Сергеевич выпить любил и частенько это делал во время обеда. Правда, и меру знал — стопка водки или коньяка для аппетита. Причем коньяк предпочитал советский — армянский. А вот время торжественных застолий Горбачев предпочитал употреблять менее крепкие напитки — в основном вино и тоже отечественное: грузинское или крымскую мадеру.

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А вы знали об этом?

Шарль Жан Риголо — французский тяжелоатлет, профессиональный рестлер, автогонщик и актер. Хорошая генетика и постоянные тренировки сделали свое дело. В 21 год Шарль становится звездой тяжелой атлетики.В 1924 году Шарль выступал в весовой категории 82,5 кг на Олимпиаде и взял золотую медаль. За несколько лет он установил восемь мировых рекордов. Он стал первым в мире, кто поднял в толчке штангу весом более 181 кг. И был первым, кто поднял штангу 118 кг одной рукой. Во время Второй мировой войны с ним произошла неприятная история. В 1943 году он ударил нацистского офицера, за что угодил в тюрьму.Шарль смог разогнуть прутья своей камеры и убежать вместе с несколькими заключенными. Впоследствии Шарль стал членом Сопротивления, которое, вместе с союзниками, освободило Париж в августе 1944 года.

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