5 незаслуженно забытых самых влиятельных правителей Древнего Египта

Клеопатра и Тутанхамон, вероятно, самые прославленные правители Древнего Египта из известных на сегодня. Тутанхамон знаком потому что его необычайно роскошная гробница почти не повреждена. Клеопатра же прославилась своей огромной властью и громким романом с самим Юлием Цезарем. О её жизни и смерти слагают легенды. А сколько снято великолепных фильмов! В то же время история помнит и других авторитетнейших и могущественных женщин-фараонов, которые правили Древним Египтом до Клеопатры. Самые влиятельные и несправедливо забытые из них далее в обзоре.

1. Хатшепсут, время правления 1479-1458 годы до нашей эры

Хатшепсут не была первой женщиной, которая правила Египтом. Её имя значит «первая среди благородных женщин». Она была очень успешным и разумным правителем. Тем не менее многие о ней сегодня даже не слышали. Когда супруг царицы Тутмос II умер, египетский трон перешёл к пасынку Хатшепсут Тутмосу III. На тот момент он был совсем ребёнком и естественно сам править не мог. Царица стала регентом. Подобное в те времена никого не удивляло. После трёх лет регентского правления Хатшепсут стала фараоном. Это было довольно необычно, она стала фактическим соправителем Тутмоса.

Сидящая статуя Хатшепсут.

Законность такого правления могли не принять в народе. Ведь фараон — это живое воплощение богов мужского пола. В Египте таковыми были Гор, Амон и Осирис. Женщину по этой причине справедливо считали абсолютно неспособной обладать всей полнотой власти и божественной сущности.

Царствование Хатшепсут было относительно мирным. Она была весьма мудрым правителем. В народе её уважали. Египет процветал. Царица была инициатором многих строительных проектов. В их числе великолепнейший храм Дейр-эль-Бахари. При жизни Хатшепсут изображали в образе мужчины, всегда с бородой.

Храм царицы Хатшепсут, расположенный в Дейр-эль-Бахари.

После смерти царица была погребена в Долине царей. Память о ней попытались стереть. Все её изображения были стёрты, а статуи разбиты. Археолог Джойс Тилдесли предположила, что, возможно, всё это было сделано по приказу её пасынка Тутмоса III. Он всеми силами старался переписать историю, чтобы уничтожить свидетельства правления мачехи, а все успехи приписать себе.

2. Хенткавес I, время правления неизвестно

Если Хатшепсут относительно известный исторический персонаж на сегодня, то имя Хенткавес I практически никому не знакомо. Оно практически нигде не упоминается, ни в одном из сохранившихся исторических текстов. Её статус сегодня весьма активно обсуждается специалистами по истории и археологии.

Египтологи по различным сохранившимся данным сделали вывод, что она была дочерью царя Менкаура. Также эксперты считают, что Хенткавес являлась супругой царя Шепсескафа. Он правил с 2510 по 2502 годы до нашей эры. Оба её сына, Сахуре и Нефериркар, стали впоследствии фараонами Египта.

Погребальный комплекс Хентавес I в Гизе был столь же впечатляющим, как и близлежащие пирамиды её предшественников-мужчин. Фактически, иероглифические надписи в её гробнице можно перевести как «Фараон Верхнего и Нижнего Египта, мать фараона Верхнего и Нижнего Египта». Точно так же она была изображена в виде фараона на стенах своей усыпальницы. Хентавес изображали восседающей на троне со скипетром, с другими соответствующими царскими регалиями и с накладной бородой.

Ступенчатая пирамида Хенткавес I в Гизе.

До сих пор эксперты не пришли к единому мнению по поводу того, действительно ли она правила Египтом. Тем не менее её погребальная пирамида с тех пор была названа «Четвёртой пирамидой Гизы».

3. Собекнефру, правил с 1806 по 1802 годы до нашей эры

Собекнефру является первой женщиной-фараоном в истории Египта. О ней первой были обнаружены историками письменные свидетельства, подтверждающие это. Существуют неопровержимые доказательства того, что она самостоятельно правила Египтом именно в качестве фараона. Собекнефру была дочерью Аменемхата III. В конце его многолетнего правления страну постиг голод. Это было связано с неурожаями и неблагоприятными погодными условиями.

После него на трон взошёл его сын Аменемхет IV. При его правлении ничего не изменилось. Народ и элита были недовольны. Царствовал поэтому он очень недолго. Фараон скончался, не оставив по себе наследника мужского пола. Таким образом его жена, которая была также его сестрой стала единственной наследницей. Интересно, что своё имя она получила в честь египетского бога Собека, которого изображают в образе крокодила. Собекнефру переводится как «красавица Собек».

Бюст Собекнефру, уничтоженный во время Второй мировой войны.

Время правления царицы увенчалось строительством нескольких великолепнейших храмов. При ней было завершено строительство пирамид в Хаваре. Там похоронен её отец. Историки считают, что она построила свою собственную пирамиду недалеко от Дахшура. Точно место её захоронения никому по сей день неизвестно, тело так и не было найдено. Всё, что известно, это то, что имя царицы упоминалось в официальном списке фараонов Египта. После неё последовала довольно беспорядочная череда смен правителей.

4. Нефертити, время царствования неизвестно

Имя царицы Нефертити известно, наверное, многим. Её считают одной из самых знаменитых женщин древнего мира и символом женской красоты. Последнее мнение основывается на её знаменитом бюсте, который был найден в Амарне, Египет. Нефертити являлась супругой фараона Эхнатона Он правил Египтом в 1300-х годах до нашей эры. Некоторые учёные считают, что эта пара была не просто обычной царской четой, а соправителями.

Бюст царицы Нефертити, находящийся в Египетском музее в Берлине.

Тайна происхождения этой женщины окутана такой же тайной, как и её смерть. До сих пор доподлинно неизвестно кем она была: египтянкой или иноземной принцессой. Имя этой царица переводится как «Пришла прекраснейшая». О её неземной красоте в Египте слагали легенды.

На многих изображениях Нефертити изображается равной по росту царю Эхнатону, что является основным доказательством её правления вместе со своим мужем. Однако помимо этого не сохранилось никаких письменных свидетельств, подтверждающих её политический статус. После 14-го года правления фараона Эхнатона Нефертити полностью исчезает из всех письменных источников.

Резьба с изображением Эхнатона (слева), Нефертити (справа) и их детей.

Некоторые специалисты считают, что она скончалась, хотя никаких записей об этом нет. Есть только предположения, что её похоронили в царской гробнице в Амарне. Тело царицы так и не было найдено. Многие эксперты утверждают, что Нефертити пережила своего супруга. После его смерти она взяла имя Сменхкаре и правила Египтом в одиночку. Теорий о дальнейшей жизни женщины-фараона много. Пока это всё только предположения.

5. Арсиноя II, правила с 277 по 270 годы до нашей эры

Подобно Клеопатре, Арсиноя II была из рода Птолемеев. Она тоже правила Египтом в качестве фараона. Арсиноя была царицей Македонии и Фракии, а также царицей Верхнего и Нижнего Египта. Эта женщина была женой двух под ряд македонских царей. При жизни плела бесконечные интриги против своих родственников. В результате всего этого вернулась в Египет, вышла замуж за своего младшего брата Птолемея II. Подобная практика была в Древнем Египте в порядке вещей. После свадьбы Арсиноя стала полноправным соправителем. У неё даже была соответствующая комбинация имён, какую традиционно присваивали фараонам мужского пола.

Голова Арсинои II по предположениям историков.

Грекам такая практика - браков между братьями и сёстрами была не просто чужда, они считали это кощунством. Но Арсиное каким-то образом удалось и успокоить греков, и не обидеть египтян. Сохранились свидетельства о том, что Арсиноя II сопровождала Птолемея при инспектировании египетских границ во время Первой сирийской войны. Также её профиль вовсю чеканили на монетах, как вместе с мужем, так и одну, во всех положенных царских регалиях. В первую очередь в короне Нижнего Египта. Историки утверждают, что это говорит о том, что она, возможно, была самостоятельным фараоном.

Золотая монета с изображением Арсинои II, III век до нашей эры.

Многочисленные свидетельства правления Арсинои II сохранились как в Египте, так и в Греции. Специалисты считают, что именно благодаря ей был построен Александрийский музей со знаменитой одноимённой библиотекой. После смерти царицы в 270 г. до н.э. во многих регионах страны установился её культ. В числе этих мест и Александрия. Это лучше любых исторических текстов говорит о том огромном влиянии, которое она имела на египтян и греков во время своего царского правления.

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