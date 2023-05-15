Михаил Калинин – сексуально озабоченный "всесоюзный козел"

Об увлечении всесоюзного старосты отлично знал Иосиф Сталин и поэтому прозвал похотливого всесоюзного старосту Калинина «всесоюзным козлом»!Кстати, это прозвище легко укоренилась в народе и было популярно из-за характерной бородки Калинина.Таким образом, за располагающим обликом почтенного старца скрывался похотливый тиран, использовавший высокое положение для совращения молодых девушек.

На фоне однопартийцев Калинин выделялся своей «профессорской» внешности. Он всегда был аккуратно причесан, одет «с иголочки», носил острую бородку и очки, в результате чего Михаил Калинин едва не поплатился за столь нетипичный для сторонника пролетарской диктатуры образ. Во время выступления на митинге матросы приняли его за представителя ненавистной буржуазной интеллигенции и уже были готовы расправиться с оратором. Пришлось Калинину спасаться бегством, чтобы в буквальном смысле спасти собственную жизнь. Однако в 1930-х годах он уже являлся одним из самых влиятельных партийных деятелей СССР.

Даже таких похотливых коммунистов, как Михаил Калинин, принято было называть «старыми большевиками».Истинный характер и сексуальная озабоченность «всесоюзного старосты» для многих была загадкой. О амурных похождениях Калинина наверняка знали только избранные, среди которых ,конечно,был и Сталин.

Михаил Калинин, питая нездоровую страсть к юным балеринам, стал покровителем Большого театра в 1922 году, чтобы было проще получать доступ к новым жертвам.Приглянувшихся Калинину девушек привозили к нему в кабинет, где балерины голышом танцевали прямо на письменном столе.Многие балерины, получая от него материальные блага, вовсе не были против отношений с ним и с удовольствием получали за любовные утехи дорогие духи, платья и сладости и т. д.. Тем не менее далеко не всем был по душе такой формат «общения» с пожилым партийным деятелем!

Однажды под предлогом экскурсии по Москве Калинин завез шестнадцатилетнюю девушку на свою дачу и жестоко изнасиловал её.Впоследствии оказалось, что она является племянницей маршала Егорова.Однако, пожаловавшись Сталину, маршал после этого события оказался под арестом, а через год его расстреляли.Как ни странно, но

палач народов и авантюрист Сталин, чтобы не разглашать «секуальный подвиг» Калинина, не стал репрессировать «всесоюзного козла».

Скажу больше,величайший злодей современности Сталин не наказал «всесоюзного козла» и скрыл от общественности убийство Калининым шестнадцатилетней балерины Беллы Уваровы, которая посмела отказать похотливому старику в сексуальной близости !Директор балетного училища делала все, чтобы оградить девушку от навязчивого внимания Калинина, но тот не унимался. После двух недель знакомства со «всесоюзным старостой» Белла Уварова исчезла. Поиски балерины продолжались больше месяца. Затем в подмосковном лесу был найден ее труп с признаками насилия.

Началось следствие, которое установило, что в день ее исчезновения неизвестные насильно посадили Беллу в автомобиль и отвезли на дачу Калинина. После трагедии дирекция Большого театра обратилась за помощью напрямую к Сталину.Однако, чтобы замять дело, Сталин на две недели отправили сексуального маньяка Калинина в отпуск якобы на лечение. А чтобы замять дело, величайший злодей и авантюрист современности Сталин репрессировал родителей Беллы Уваровой, осудив их как врагов народа и шпионов!Вот оно – истинное лицо кровавого тирана Сталина и его преступных большевистских соратников!