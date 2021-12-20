Храм иконы Божией Матери «Всецарица», молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы "Всецарица"

Обычай освящения храмов пришел в христианство еще из Ветхого Завета, где самим Господом был установлен особый чин, специальные священнодействия и необходимые обряды. Православные христианские церкви всегда освящаются в честь какого-либо святого или христианского праздника. Празднование престольного или храмового праздника совершается с особой торжественностью, даже в период строгих постов. Многие церкви посвящены Господу Иисусу Христу, Ангелам и святым. Но с особенной любовью на Руси всегда относились к Богородице, как к Небесной Матери всех людей и помощнице в бедах и скорбях.

Богородичные храмы на Руси

Пресвятая Богородица издревле почиталась православным народом, что выразилось в многообразии ее иконописных изображений - ни у одного святого нет такого количества и разнообразия икон. Церковные песнопения прославляют Богородицу выше всех Небесных ангельских чинов. Русский народ придает особое значение многим богородичным праздникам, тем самым подчеркивая их значимость в христианской жизни. В знак любви к Богородице, в честь Ее икон освящаются многие русские храмы и приделы.

Особой любовью и почитанием в народе отличаются иконы Божией Матери «Всецарица». Среди прочих образов им отдается предпочтение в связи с великой целительной силой, переданной самой Царицей Небесной.

Иконы Божией Матери «Всецарица»

Чудотворные богородичные иконы отображают моменты из Ее земной жизни, а также чудеса, явленные Ею после святого Успения. Главное земное служение Божией Матери заключалось в рождении Ею Господа Иисуса Христа, поэтому на иконах Богородица преимущественно изображается с младенцем Иисусом Христом на руках. Христианскому миру известны такие чудотворные образа Богородицы, как «Казанская», «Владимирская», «Тихвинская», «Иверская» и др.

Пресвятая Богородица всегда являла силу своего заступничества через различные иконы, тем самым поддерживая и спасая многих верующих людей в тяжелые жизненные минуты. Одним из таких чудотворных изображений является икона Божьей Матери "Всецарица" ("Пантанасса"). Другие варианты перевода греческого слова "Пантанасса" - это "Всегоспожа" или "Всеповелительница".

История иконы «Всецарица»

История появления чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» относится к XVII веку. По преданию афонского старца Иосифа Исихаста, Богородица через свою икону спасла от заблуждения одного молодого человека, занимавшегося колдовством и чародейством. Первое чудо Пресвятой Девы Марии, явленное через Ее образ «Всецарица», происходило следующим образом.

Намереваясь проверить действенность своего волшебства, некий юноша пришел в Ватопедский монастырь, что на Афоне, и начал упражняться перед святым образом Богородицы. В тот же миг лицо Девы Марии блеснуло ярким молниеносным светом, а молодого человека невидимой силой отбросило в сторону. Придя в себя, юноша со слезами покаяния пришел к монастырскому старцу, исповедав свой грех и обещая оставить зловредные колдовские занятия. После совершения сего чуда молодой человек принял монашество, оставшись для несения послушания на святой горе Афон. Так прославился святой образ "Всецарицы", показав пример великой чудотворной силы.

В дальнейшем верующие христиане стали отмечать помощь Богородицы при исцелении различных опухолевых заболеваний, в том числе и злокачественных, более известных как раковые опухоли. Известно, что данная болезнь практически не излечивается с помощью медицинского вмешательства. Еще в XVII веке христиане стали замечать, что после горячей молитвы, принесенной Богородице перед святым образом «Пантанасса», многие больные получали чудесное исцеление. С того времени икона стала известна на весь мир, а иконописцы стали делать точные копии и списки с чудотворного образа.

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» в Москве

В Москве по адресу 2-й Боткинский проезд, д. 3 располагается Научно-исследовательский онкологический институт, являющийся российским лидером в разработке различных методов лечения онкологических больных. Местные работники-ученые стремятся достичь максимального эффекта при борьбе с раковыми опухолями, их труды направлены на разработку максимально щадящих методов лечения онкологии.

При институте действует православный храм, освященный в честь богородичной иконы «Всецарица». Он ежедневно открыт для всех желающих с 8:00 до 19:00, выходной день - воскресенье. Настоятелем храма является насельник Новоспасского монастыря - игумен Паисий (Юрков). При храме действует библиотека, в которой можно взять для чтения разнообразную православную литературу. Также на всех этажах институтского здания расположены молельные уголки, в которых находятся православные иконы.

Чудотворные списки иконы Богородицы «Всецарица»

Во многих российских храмах есть иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса»). Верующие христиане молятся перед ними об исцелении от различных телесных и душевных недугов. В столичных церквях также имеются чудотворные списки (копии) афонской иконы «Целительница», которые постоянно являют христианскому миру различные чудеса.

Храм Всех Святых

В 1995 году по благословению наместника Ватопедского Афонского монастыря, архимандрита Ефрема, был сделан канонический список иконы Божией Матери «Всецарица». После того как икона была доставлена в детский онкологический центр (расположен на Каширском шоссе), начались исцеления, проистекающие от сего святого образа: улучшилось состояние многих онкологических больных, были отмечены случаи избавления от наркотической зависимости и т. д.

На праздник Рождества Богородицы сей чудотворный список начал мироточение – на сухой деревянной иконной доске появилось несколько крупных благоуханных масляных капель. На праздник Введения на иконе вновь обнаружилось появление мира.

Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица» неоднократно являла великую силу исцеления - она стала известна как помощница при раковых заболеваниях. Также молитва перед иконой помогала избавиться от влияния нечистой силы и алкогольной зависимости. В настоящее время икона находится в Московском Всесвятском храме (В Красносельском переулке). В церкви регулярно читается акафист иконе Божией Матери «Всецарица». Многие православные приходят к Богородице с молитвой и просьбой о различных исцелениях. Также были неоднократно отмечены различные чудеса, совершаемые по молитве страждущих христиан.

Храм мученицы Татианы

В 2005 году прихожане домового храма святой мученицы Татьяны (МГУ им. Ломоносова) принесли в дар список чудотворной иконы «Всецарица», привезенный из паломнической поездки на святую гору Афон. Здесь по вторникам совершается акафист иконе Божией Матери «Всецарица», а на богослужение приглашаются все желающие поклониться святому образу.

Новоспасский монастырь

Одним их самых почитаемых православных изображений является «Всецарица» - икона Божией Матери. Москва стала средоточием чудотворных святынь православия, в столичном городе собрано великое количество чудотворных икон и списков. В Новоспасском монастыре находится список греческой чудотворной иконы, принесенный сюда в 1997 году. С 2000 года икона стала мироточить, а также неоднократно отмечались исцеления от раковых заболеваний. Перед образом ежедневно совершается богослужение с чтением акафиста Богородице.

Молитва при заболевании раком

При появлении первых симптомов онкологического заболевания врачи советуют провести скорейшую диагностику, а при подтверждении диагноза немедленно приступить к лечению. Современная медицина имеет достаточный арсенал методов и средств для борьбы с этим недугом.

Но следует помнить, что успех в излечении данного заболевания зависит от того, насколько своевременно был поставлен диагноз. Нередко заболевшие люди отчаиваются и теряют надежду на выздоровление, поэтому очень важно, чтобы одновременно с медицинским лечением велась духовная поддержка заболевшего человека.

Нередко для получения духовного утешения православные священнослужители советуют совершать молитвословие перед иконой Божией Матери «Всецарица». Многократно были отмечены случаи, когда больной после совершения глубокой и искренней молитвы перед иконой Богородицы получал чудесное исцеление от болезни, и опухоль исчезала. Также были случаи, когда многие безнадежные больные, готовившиеся к скорой смерти, получали душевное утешение и умиротворение, столь необходимое при тяжелом состоянии.

Такой результат давала глубокая вера в Божию помощь и чистая молитва. Икона Божьей Матери «Всецарица» многократно помогала при исцелении не только онкологических заболеваний, но и в других жизненно сложных обстоятельствах. Поэтому следует научиться в тяжелую минуту всегда приходить к Богородице с теплой и искренней молитвой – Небесная Покровительница обязательно услышит искреннюю просьбу и пошлет необходимое утешение.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2371837437836003390/

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