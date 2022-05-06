Чем пахнет в церкви: аромат, сопровождающий все церковные обряды

Храм - это особое место. Туда можно прийти просто так, ради того, чтобы помолиться в тишине и одиночестве. Вырваться из нашего шумного мира с его бесконечной спешкой и суетой. Помолиться перед иконами, поставить свечи. В общем, хотя бы на несколько минут отрешиться от суетности. И уловить знакомый и какой-то щемящий запах. Чем пахнет в старой церкви?

Ладан сопровождает службу

Что это такое? Благовоние для совершения каждения на богослужении. И один из маленьких ответов на вопрос, чем пахнет в церкви. Ладан - это ароматическая древесная смола.

Виды ладана

Существует несколько видов данного благовония:

Аравийский ладан. Его еще называют настоящим. Произрастает, соответственно, в Аравии. Сомалийский ладан. У него есть еще два названия - абиссинский и африканский. Корни лежат в Эфиопии и Сомали. Индийский ладан. Растет, как видно из названия, в Индии. И еще в Персии.

Как он выглядит

Эта ароматная смола представляет собой твердые капли. Все они разнятся по размерам, желтого цвета и полупрозрачные.

Запах

В церкви пахнет ладаном, и это не удивительно. Ибо он принимает участие во всех церковных службах. Каждение без ладана невозможно. А какой же у него запах? Аромат ладана сладок, с небольшими лимонными "вставками".

Свеча

Одним из постоянных "спутников" богослужения являются свечи. И не только на службе они - помощники. Люди, приходя в храм, в первую очередь приобретают свечку, чтобы поставить ее перед иконой. Поэтому к запаху ладана можно смело добавить запах свечей, когда приходят на ум размышления о том, чем пахнет в церкви.

Виды свечек

Церковные свечи бывают двух видов - восковые и с примесью церезина. Церезин - это не чистый воск, а воскообразное вещество с различными примесями. И чем же отличаются эти свечи? А об этом подробно рассказано в следующем подразделе.

Восковая свеча

Чем пахнет в церкви, какие свечи издают нежный и приятный аромат, который хочется вдыхать снова и снова? Конечно же, восковые. Воск считается самым чистым веществом. Свеча - это маленькая жертва Богу от человека. А разве можно приносить Богу в жертву что-то плохое? Нет, Ему полагается отдавать лучшее. А не как в хорошо известной всем нам пословице: "На тебе, Боже, что мне негоже". И такое отношение к Создателю в корне неверно. Он же не забывает заботиться о нас: будит по утрам, позволяя увидеть новый день, отзывается на наши просьбы, помогает и не оставляет в скорби. Почему же мы не пытаемся дать Ему лучшее?

Ладно, оставим лирику. Богу всегда все самое чистое - это истина, установленная с древности. Чистый ладан для богослужения, чистые свечи, чистый елей. В общем, все лучшее. Иные свечи содержат примеси, их невозможно назвать чистыми. Кроме религиозной мотивации здесь есть еще и чисто бытовая. Воск не загрязняет воздух, от него исходит приятный аромат, а самое главное - он не коптит до такой степени, чтобы портить храмовые фрески и иконы.

Свеча - это символ горения душ человеческих верой. Символ огня души. Видимая жертва Богу от грешных Его рабов. Кто-то скажет, что восковая свечка стоит недешево. А разве жертва может быть дешевой? Она делается от души. Когда человек что-то делает от души, хочет подарить прекрасный подарок близкому, например, он не считается с затратами. Свечка на порядок дешевле, чем какое-нибудь украшение для любимого человека.

Церезиновые свечи

В отличие от восковых, они состоят из воскообразного вещества. И не являются чистыми. А благодаря тому, что церезиновые свечи - это кладезь примесей, еще и не очень полезны для использования.

Чем плохи такие свечи? Во-первых, они плохо пахнут. И если сейчас, отвечая на вопрос "чем пахнет в церкви?", вспоминаются только приятные запахи, то после общения с "подделками"-свечами они улетучатся. И это только минимум неприятностей. Самое ужасное, что эти свечи сильно коптят. И тем самым портят красивую храмовую роспись, загрязняют иконы.

Да, они дешевые. Но качество оставляет желать лучшего. Почему же их продают, задастся вопросом иной человек. Увы, но понятие выгоды существует везде. И иные приходы это слово стороной не обходит. Не станем развивать эту мысль во избежание осуждения. Просто будем иметь в виду, что лучше восковых свечек ничего еще не придумали.

Миропомазание

Кто хотя бы раз участвовал в этом таинстве, знает, чем пахнет в церкви, кроме ладана и воска. Миром там пахнет. И тем самым, спокойным, безмятежным, не терпящим суеты, которого так не хватает за воротами храма. И миром - маслом с добавлением различных благовоний.

Как правило, запах у такого масла очень приятный и нежный. Когда можно столкнуться с ним? В момент помазания. Это происходит на вечерней службе, когда священник рисует на лбу прихожанина крест маслом. Это очень грубое объяснение, но оно сделано для того, чтобы хоть немного было понятно, что такое миропомазание.

А обряд таков: верующий прикладывается к праздничной иконе, стоящей в центре храма, ближе к амвону. Священник, в свою очередь, стоит лицом к этой иконе, также в центре храма. После того, как человек поцеловал икону, он подходит к батюшке. И тот совершает чин Миропомазания. Затем это ароматное масло растирается по всему лицу.

Совершать грехи так просто

Вспомним, как поет Круг: "В старой церкви пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто...".

Что там дальше, кто вспомнит? "Но не просто искупать". Очень точно подметил давно почивший певец. Грех входит в нас тоннами, а покидает с огромным трудом, едва-едва. И как мы искупаем свои грехи? В первую очередь покаянием. Причем не только на словах. Пришли мы на исповедь, перечислили свои грехи, прочитал над нами батюшка разрешительную молитву и...? И пошли грешить дальше. Совершать те же самые вещи, в которых покаялись. Какой смысл от такой исповеди, назревает вопрос.

Смысл исповеди - в истинном покаянии. А оно подразумевает под собой отказ от греха. Переосмысление собственной жизни, когда человек приходит к осознанию того, что все! Не хочу больше жить так и совершать то-то и то-то. В этом и есть смысл раскаяния, в избежании греха и добровольном отказе от него.

Когда мы искренне каемся, просим прощения, тогда хотим хотя бы маленькую лепту принести Богу. И задумываемся, что мы можем дать Тому, Кто дает нам все? Поставить свечку, помолиться от души, поблагодарить от сердца. Это вполне под силу каждому.

Суеверия

Иногда человек недоумевает: хотя я не в церкви, пахнет ладаном. Действительно, такое изредка случается. Не надо этого пугаться. На самом деле организму свойственно иногда выдавать желаемое за действительное. Так называемый "сбой в программе". Допустим, кто-то давно не ел колбасу, и очень хочет ее съесть. И ему кажется, что в квартире пахнет колбасой, хотя в холодильнике ее и в помине нет, и никто не может ее резать в данный момент. Это игра организма, не стоит обращать внимания.

Так же и здесь. Люди начинают паниковать, приписывать этому сверхъестественные объяснения. Вплоть до предупреждения о собственной кончине. Все это бред, самый настоящий. Не стоит искать мистический смысл в том, где его нет.

Вообще, связывать церковь и мистику не нужно. Бог никогда не даст человеку того, что тот не понесет. Как говорила одна инокиня, когда перед ней начинали вещать о том, что боятся увидеть или услышать что-то потустороннее: "Как же, держите карман шире".

Бессмысленно и беспощадно

Муж приходит домой, жена встречает. Улавливает странный запах и думает: "Почему от мужа пахнет церковью? Ой, быть беде. Что-то случится. Умрет он, наверное".

А может, супруг после работы зашел в ближайший храм, свечку поставить. Не был давно, потянуло его туда. Муж - человек неверующий? В магазин зашел, столкнулся с каким-то парнем. А этот парень оказался алтарником. И запахом церковным уже пропитался. Вот и мужа слегка пропитал. Так что, милые дамы, не надо хоронить супруга раньше времени и начинать себя накручивать. Всему всегда есть объяснения. И лучше подойти ко второй половине с вопросом о его последних местах посещения, чем ломать над этим голову.

И еще коротко о том, чего не нужно делать. Это верить бабушкиным сказкам. Иногда заходишь в храм, а там, у подсвечников остроглазые бабульки. Все они видят, все замечают. И начинают шипеть вслед: "Свечку левой рукой взяла, вот окаянная. Нельзя левой рукой свечи ставить, грех это. И к иконе в брюках подходить нельзя, Бог накажет. И каблуками-то как гремит, как нечистый копытами". Знакомо, да? Так вот, политика этих бабушек не имеет никакого отношения к православию. Что же они делают при храме тогда, будучи абсолютно неграмотными в этом деле? Подмечают недостатки других и учат жизни. Относиться к этому стоит с юмором, но ни в коем случае не пугаться и не брать глупостей в голову.

Еще один запах

Он нематериальный, его невозможно почувствовать носом. Только душой. Чем пахнет в церкви еще? Спокойствием и безмятежностью. Как в родительском доме, где нас ждут и любят. Где можно полностью расслабиться, ощутить себя в безопасности и довериться близким. Так же и в храме, только там мы доверяемся самому Господу Богу.

Резюмируем

Итак, мы выяснили, что в старой церкви пахнет воском, ладаном и миром. Вспомним еще раз, что это такое.

Воск - это экологически чистый материал, получаемый в результате труда пчел. Из воска делают настоящие, пахучие свечи для богослужений.

Ладан - ароматическая древесная смола. Используется в качестве основного атрибута при каждении, а значит, и на службе. Ибо каждение осуществляется при богослужении. Ладан бывает трех видов: аравийский, сомалийский и индийский. Запах у него сладкий, с нежными примесями лимона.

Миро - масло с благовониями. Употребляется на службе для совершения чина Миропомазания.

Заключение

Из статьи мы узнали, чем пахнет в церкви. Получили краткую информацию о том, какой бывает ладан и свечи, что такое миро, для чего все это используется. Учли и то, что суеверия и вера - вещи абсолютно разные. Почерпнули для себя знания о злых церковных бабушках.

Поэтому, подводя итог, хочется сказать, что не стоит обращать внимания на всякие кривотолки, иногда встречающиеся в церковной среде. Бог все видит: и наши восковые, чистые свечи, и наши открытые Ему души.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2471274171178945521/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

За сколько Петр I купил Прибалтику в 1721 году (https://otari.mirtesen.ru/blog/43320022229/)

Мост вздохов в Венеции: его мрачная история и удивительная легенда, которая касается каждого из нас https://otari.mirtesen.ru/blog/43797361836/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!