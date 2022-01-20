Кармические долги: как «расплатиться» за свое прошлое

Кармическим долгом называют негативный груз, который достался человеку из предыдущей или нынешней жизни из-за нарушения законов Вселенной. Подробнее разбираемся в вопросе в нашем материале.

Если говорить простыми словами, то карма представляет собой один из законов Вселенной, согласно которому все слова и поступки, совершенные как в прошлой, так и в настоящей жизни, оказывают непосредственное влияние на существование индивида. Если хороших поступков будет больше, то они улучшат баланс, плохие же поступки поспособствуют истощению резервов. Если вы начнете увлекаться тем, что оказывает негативное влияние на вас и окружающих, то можете довести счет до минусового баланса и накопить долги по карме, за которые обязательно наступит «расплата».

Чтобы баланс по карме был в норме, придется выполнять сложные задачи. Главная трудность — понять, как необходимо действовать, чтобы искупить кармический долг, потому что Вселенная, как правило, редко дает очевидные намеки и подсказки. В жизни есть вещи, которые пришли к вам, чтобы вы смогли достичь новых высот, а есть и те, которые даются для исправления ошибок прошлого. Рассказываем, как определить свои кармические долги и искупить их.

Как определить наличие кармического долга?

Существует простой способ, благодаря которому можно рассчитать наличие кармических долгов. Для этого нужно рассчитать сумму цифр вашей даты рождения — например, сумма из 01.06.1991 получится такая: 0+1+0+6+1+9+9+1=27; 2+7=9. Если при сложении вы получите цифры 13, 14, 16 или 19, у вас есть кармический долг. Цифра 13 указывает на то, что долг связан с чрезмерным эгоизмом и бездействием, 14 подсказывает, что вам был дан талант, которым вы не воспользовались, 16 указывает на то, что у вас было пренебрежительное отношение к любви, а 19 говорит о том, что вы были чрезмерно тщеславны и властны. Если вы уже знаете о своих кармических долгах, то следует подумать, каким образом вы бы смогли привести к балансу негативные ситуации из прошлого. Оставили ли вы какие-то вопросы нерешенными, которые затем забылись? Простили ли вы все обиды? Хотите ли вы исправить что-то из совершенного ранее по отношению к другим? Если вам удастся вспомнить «незакрытые» моменты, вы сможете понять, как можно их закрыть. Принцип возмещения Как уже говорилось ранее, кармический долг возникает из-за действий, совершенных в предыдущей или в нынешней жизни. При этом вполне возможно, что Вселенная постоянно дает вам шанс привести карму в равновесие, но вы игнорируете его. Проанализируйте свой характер и произошедшие события и начните действовать — важно полностью пересмотреть свое поведение и действовать от противного.

Важно понимать, что невозможно погасить долг по карме, жалея себя и проявляя лень. Вашими друзьями должны стать смелость, ответственность, дальновидность. Ключевым требованием является осознание пагубных действий с целью их исправления. К примеру, если вы осознаете, что вам достался кармический партнер, чтобы помочь вам избавиться от комплексов и незакрытых гештальтов, необходимо принять тот факт, что он дан на время, чтобы вы усвоили важный урок и смогли двигаться дальше. Проблема заключается в том, что отпускать таких людей крайне нелегко, но необходимо. Иначе вы рискуете заработать себе еще один кармический «подарок».

Кроме того, для погашения кармических долгов необходимо работать не только над своим нутром, но и над тем, что вас окружает — нужно оставить в прошлом токсичных людей, расстаться со всем накопленным негативом и забыть о разрушительных привычках, которые отрицательно влияют на энергию вокруг вас. Подобный подход поможет избавиться от всего, что отравляет вашу жизнь, и открыться здоровым и необходимым переменам.