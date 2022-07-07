Как подтолкнуть мужчину сделать предложение: действенные методы, советы и рекомендации

Отношения между мужчиной и женщиной - явление нормальное, а процесс довольно сложный. В процессе построения достаточно крепких отношений оба их участника становятся все ближе и ближе друг к другу. Наверное, одним из первых важных этапов успешных отношений является женитьба. Считается, что все девушки только спят и видят, как бы поскорее надень прекрасное белое платье и обменяться золотыми обручальными кольцами со своим молодым человеком, скрепив прочные узы росписью в официальном государственном документе...

Наверное, действительно, большая часть представительниц прекрасного пола безусловно желает такого поворота событий в своей жизни. Эти девушки и женщины терпеливо ждут своего заветного часа, когда они радостно смогут выкрикнуть "Да! Согласна!". Но, к сожалению, не у каждой появляется возможность насладиться этим моментом настоящего счастья и приходится ждать довольно долго. В таком случае у дамы возникают такие вопросы: "Почему мне не предлагают выйти замуж?", "Как подтолкнуть мужчину сделать предложение?" Вы тоже столкнулись с такой сложной ситуацией в своей жизни и совсем не знаете своего мужчину, не понимаете, почему он так медлит и желаете ускорить процесс вашего сближения? Эта статья о том, как подтолкнуть мужчину сделать предложение, была написана специально для вас!

Разберитесь в своих желаниях

Желаем вам приятного прочтения!

Как бы странно это ни было, но, перед тем как подтолкнуть мужчину сделать предложение, вам действительно следует понять свои желания. Чего вы хотите от этого брака и зачем он вам? Вы хотите замуж, потому что все ваши подруги уже давно надели подвенечное платье? Вы желаете обладать определенным статусом жены в обществе? Вы хотите постоянства, определенности и какой-то гарантии крепких отношений? Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и подумайте о том, как вы строите вопрос в своем сознании. Вы хотите узнать о том, как подтолкнуть мужчину сделать предложение, или о том, как заставить его предложить вам стать его женой? В случае если вы выбрали последний вариант, то вы мыслите совсем неправильно. Если вам нужен нормальный брак, вы не должны заставлять мужчину делать вам предложение. Это совсем крайний случай действий... Для начала будем действовать по-другому.

Легкие намеки а-ля "посмотри на свадьбы наших друзей!"

Этот вариант прекрасно подходит для тех, чьи друзья и подруги уже начали связывать себя брачными узами. Когда перед глазами появляется яркий пример молодоженов, становится в разы легче справиться с вопросом о том, как подтолкнуть мужчину сделать предложение выйти замуж. Почаще намекайте, приводите в пример и вспоминайте о свадьбах своих друзей. Почаще, но в то же время ненавязчиво. Достаточно будет всего парочки слов о красивом свадебном платье вашей подруги и мечтательном вопросе "в пустоту" о том, как же будет выглядеть ваше подвенечное платье. Быть может, ваш мужчина тоже начнет предполагать какие-то планы и даже представит вас в белом платье... Это в любом случае останется у него на подкорке сознания. А умный мужчина также поймет и то, куда ведет этот внезапный разговор... В случае если этот сюжет вам не подходит, перейдем к следующему плану действий и узнаем, как подтолкнуть мужчину сделать предложение руки и сердца!

Просмотр фильма на свадебную тематику

Почему бы вам двоим вечером после рабочего дня не разместиться на мягком диванчике, захватив с собой различные вкусняшки, и не посмотреть фильм? Ведь то, что фильм окажется свадебной комедией или еще чем-то в том же духе — чистое совпадение. В процессе просмотра фильма или же после этого можно задать любимому человеку вопрос: "А какой ты видишь нашу свадьбу?"

Само собой, скорее всего, сначала ваш мужчина будет немного шокирован таким вопросом. Не волнуйтесь, это нормальная реакция. Хорошо, если ваш любимый человек действительно начал задумываться над тем, каким окажется тот день, это хороший знак. У вас получается навести его на подобные мысли... Поначалу некоторые персоны могут упрямиться, но попробуйте еще раз с наивными глазами попросить его подумать о том, как это будет. Представить это. Если мужчина настырно уходит от такого разговора и как-то раздражается от этого, то здесь следует перейти к совету психологов. О них будет рассказываться ниже.

Что говорят психологи?

Как подтолкнуть мужчину сделать предложение? Советы психолога заключаются в том, что вам со своим возлюбленным следует просто откровенно поговорить на эту тему. Без каких-либо ярких ссор, скандалов и всего прочего. Этот вариант больше всего подойдет для тех женщин, которым действительно кажется, что их мужчина чего-то боится или как-то еще остерегается того, что ваши отношения могут быть зарегистрированы на государственном уровне. Разговор следует начать со слов: "Дорогой, мне кажется, что ты не хочешь делать наши отношения официальными. Просто скажи мне, почему?"

Ваш тон и ваш внешний вид обязательно должны быть спокойными. Вы должны дать понять вашему мужчине, что настроены всего лишь спокойно и "по-взрослому" поговорить с ним без каких-либо ссор. Дальнейший сюжет разговора зависит только от ответа, который после этого последует от вашего мужчины.

Что делать, если он боится, что после свадьбы вы будете его сильнее ограничивать?

Успокойте его. Пообещайте, что ни в чем ваши отношения не изменятся. Вам всего лишь необходим статус его жены, чтобы чувствовать себя более уверенной, более защищенной. Чтобы вам самой больше верилось в глубину ваших отношений, объясните ему, что такой шаг на следующий этап означает для вас, что он действительно серьезно относится к вам и не собирается вас покидать. Само собой, всем заранее понятно, что после свадьбы вы действительно начнете его в чем-то ограничивать, ведь, скорее всего, многие его привычки просто-напросто не будут соответствовать его новому статусу любящего мужа... Но сейчас все это не важно. К этой теме можно будет вернуться только спустя несколько месяцев после вашей свадьбы. Пока докажите ему, что его привычная жизнь никак не пострадает после вашего обручения.

"Два раза на одни и те же грабли? Ни за что!"

Как подтолкнуть мужчину сделать предложение, если он уже был женат? Скорее всего, его прошлый брак был не совсем удачным и только поэтому теперь он не может себе позволить совершить ту же "ошибку". Для начала стоит узнать, почему он считает, что брак - это плохо. Из-за чего распался его прошлый брак? Сравните себя и его прошлую жену, если это возможно. Поразмыслите над тем, смогли бы вы разорвать узы брака по той же причине, по которой распался его прошлый брак. Докажите ему, что с вами все будет по-другому, и вы другая. Если у вас с этим мужчиной уже существуют достаточно крепкие и серьезные отношения, то знайте, еще не все потеряно.

Живете вместе, но не являетесь супругами?

Как подтолкнуть мужчину сделать предложение, если живем вместе? В настоящее время многие пары решают съехаться еще задолго до свадьбы. Это позволяет лучше узнать друг друга и серьезно поразмыслить над тем, готовы ли вы прожить с этим человеком остаток своих дней. После такого у мужчины не должно быть каких-то проблем со страхом перед браком. Но если по какой-то причине он все еще медлит с предложением и все предыдущие способы вам не помогают, идите на крайние меры. Соберите вещи и переезжайте к родителям, к подруге, в гостиницу на крайний случай! Скажите ему о том, что больше не можете так жить. И пока он не решится на "важный" шаг вперед, вы желаете пожить в другом месте от него. Скажите, что еще подождете, пока он соберется с мыслями и решится сделать предложение. Но время не резиновое... Ведь часики тикают, ваши годы тоже идут, а вот эти отношения все еще стоят на месте. А значит, пора что-то менять.

Хитрый способ

Когда ваш мужчина просит от вас какого-то совета или чего-то еще в том же духе, покажите ему свою правую руку и спросите, видит ли он кольцо на вашем безымянном пальце. Сначала он может не понять, но в конечном итоге ответит, что не видит его. Ответьте, что это знак того, что вы не являетесь его женой, а значит, исходя из вашего статуса, вы не в силах давать ему мудрые советы и прочее. Сначала это будет восприниматься как шутка. Но если вы будете повторять этот способ чаще, то, поверьте, он подействует...

На этом, пожалуй, все. Желаем вам удачи, красивой свадьбы и счастливой семейной жизни!

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А вы знали об этом?

Есть в Эфиопии такое племя, называется оно хамер. Это племя среди этнографов и туристов считается одним из самых контактных во всей Африке и при этом не растерявшее всю свою самобытность. Члены племени обитают в окрестных лесах, избегают крупных городов и живут одной большой общиной.Мужчины этого племени в знак благодарности и верности обязаны безжалостно бить хлыстами своих женщин?

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