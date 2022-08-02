Пять причин пожениться, которые потом приведут к разводу

Люди — социальные существа, и хотя некоторые предпочитают одиночество, большинство стремится все-таки жить в парах. Однако парные отношения — палка о двух концах.

Человек получает то, чего у него не было, пока он был один: общение, наслаждение, защищенность, стабильность, помощь, комфорт и так далее. Но в придачу получает еще и определенные неудобства и ограничения, которых у него тоже не было, пока он был один. Дискомфорт и проблемы приходят то ли в виде «выноса мозга», то ли в виде насилия над личностью, то ли в виде долга и ответственности, и еще во множестве разных видов.

К психологам часто обращаются люди с неудовлетворенностью супружескими отношениями. Когда они слышат вопрос: «А зачем вы вступали в этот брак?» — реакция бывает самой непредсказуемой. Это и недоумение, и растерянность, и раздражение на психолога за странные вопросы. Но, как правило, если ответ все-таки сформулирован — и обычно не без труда, — в этом ответе прослеживаются смыслы, из которых и растут потом причины для конфликтов, ссор и проблем в бытовой супружеской жизни.

Ответы эти оказываются довольно стандартными, и упускается в них обычно одна и та же важная деталь — межличностное взаимодействие. В этой статье я постаралась обобщить опыт многочисленных супружеских пар, которые обнаружили, что жизнь в браке не стала для них источником позитивных переживаний, счастья и удовлетворения.

Итак, самые распространенные причины для создания серьезных отношений, которые со временем начинают приносить психологические страдания.

Чтобы были дети

Это самый частый ответ и, на первый взгляд, самый невинный и логичный, ведь эволюционно причиной появления института семьи является более качественное продолжение рода. Потребность в реализации себя как родителя высока у обоих полов, но чаще этим мотивом озабочены женщины, у которых репродуктивный возраст ограничен. Для ребенка расти и развиваться в среде с двумя родителями, как правило, благоприятнее, чем с одним (особенно когда они ладят), а для родителей возможность распределять обязанности по уходу — это большой ресурс.

И тем не менее, когда ребенок (или дети) является единственным, что связывает между собой мужчину и женщину, — их союз в определенном смысле пуст. Возникают разногласия на почве того, как воспитывать ребёнка, как распределять энергию и время. В их союзе дополнительно, на стороне, возникают третьи или четвертые лица. В итоге человек либо чувствует себя использованным, либо жертвует собой, делая детей смыслом своей жизни, что сильно осложняет процесс взросления этих детей и поиска своего собственного смысла жизни. Когда в партнере первична детородная или обеспечивающая потомство функция, он сам как личность остается невостребованным, и это создает психологическую пустоту. Как в известной цитате Чехова: «Если боитесь одиночества, то не женитесь». Позволю добавить от себя — только для того, чтобы были дети.

Чтобы кто-то обо мне заботился

Эта причина чаще звучит у женщин, которые хотят почувствовать себя защищенными от невзгод жизни за мужем «как за каменной стеной». Однако оказывается, что они не способны выживать самостоятельно и заботиться о себе самой, то есть быть взрослой, зрелой и сильной личностью.

В психологической литературе такое состояние называется инфантильность — неспособность удовлетворять свои собственные жизненно важные потребности и стремление отдать ответственность за свой комфорт, материальный и психологический, другому человеку. Распространенная сейчас ведическая семейная психология пропагандирует чисто женскую, слабую и зависимую от мужчины, роль в семье. И именно на эту идею и «ведутся» женщины, не умеющие взять ответственность за свою жизнь на себя.

Однако важно помнить, что первым постулатом ведической картины мира является идея: чтобы быть счастливой в браке, женщина должна уметь быть счастливой до брака, без помощи мужчин. А это и означает стать психологически самодостаточной личностью, умеющей заботиться о себе.

Чтобы родители были довольны

Родители взрослых детей, как правило, чувствуют больше покоя и освобождённости от родительской роли, когда их ребенок «пристроен», то есть находится в браке и не живет в одиночестве.

Семейная жизнь, по их мнению, более безопасна, чем холостяцкое одиночество, которое может занести либо в опасные виды спорта, либо в нехорошие компании. С большей или меньшей степенью осознанности молодые люди часто стремятся сделать счастливыми своих родителей, показав им, что унаследовали и разделяют их систему ценностей. Для этого находится подходящий человек на нужную роль.

Бывает так, что человек не соответствует требованиям родителей, и кандидат удаляется. А на того, кто подходит, накладываются ожидания и требования без учета мнений или желаний самого человека.

Первое время все довольны, потому что вступить в брак — это статусно, и семья, как правило, хорошая и престижная. Однако со временем человек начинает задыхаться от постоянной необходимости играть роль и носить маску.

В мелких, незначительных вопросах ещё ничего, но когда дело доходит до отказа от своих жизненно важных, существенных ценностей — касающихся детей или уклада жизни — нарастает конфликт.

В прежние времена, когда развод был скандалом, многие оставались в подобного рода отношениях и десятилетиями жили в подавленном состоянии. Сегодня все больше и больше людей начинают приходить к выводу, что отказ от своей личности — это неправомерная цена за участие в брачном союзе.

Чтобы решить проблемы с квартирой и деньгами

В нашей стране и нашей экономике самостоятельно решить проблему жилья удается немногим, учитывая разбежку между ценами на рынке недвижимости и средними зарплатами. Но поскольку потребность в деньгах и отдельном от родителей жилье воспринимается многими как первичная и краеугольная, то многие готовы жертвовать своей свободой и проявлениями себя, чтобы урегулировать финансовый и жилищный аспекты своей жизни.

Такое решение оказывается психологически наивным. Как правило, очень скоро эти люди понимают, что «не в деньгах счастье», потому что хроническое подавление своих чувств и желаний вызывает внутреннее «замораживание», в котором даже покупаемые блага перестают приносить радость. Часто жертвой подобного сценария становятся мужчины, не способные различить наличие или отсутствие настоящих чувств к ним у женщины, которую они берут на содержание. И когда она наконец устает и «открывает карты», они оказываются огорошенными и травмированными, обнаруживая свою эмоциональную безграмотность и глухоту.

Чтобы не быть одной (одному)

Этот пункт похож на «чтобы кто-то обо мне заботился», но с другим уклоном, в сторону «чтобы было о ком заботиться». Чувствовать себя нужным — это здоровая психологическая потребность.

Но когда человек не видит ценности и смысла в своей собственной индивидуальной жизни, состоящей в развитии и реализации своих внутренних потенциалов, то ему требуются другие, о которых можно заботиться, чтобы чувствовать свою ценность через свою незаменимость для них. И лучше всего для этой роли подходят люди, страдающие какой-либо химической зависимостью или же просто несамодостаточные, психологически незрелые и нуждающиеся в опеке личности. Однако такого рода отношения приносят не рост, а взаимное разрушение партнеров. Запускается «петля созависимости», в которой реакция на незрелое поведение партнера дает ему подтверждение приемлемости этого поведения, лишая его естественных негативных последствий своего неправильного выбора.

Это провоцирует следующий акт такого же незрелого поведения, и далее — по кругу. В таких отношениях развития партнеров не происходит, и их удерживает вместе не взаимообогащение и взаимоподдержка, а страх одиночества, страх столкнуться с собой, что обычно маскируется под благородным камуфляжем фразы: «Но ведь я же так его (ее) люблю».

Но если все вышеперечисленные причины для вступления в брак не ведут к счастью, то какие же тогда ведут? Ведь выходить замуж по безумной романтической влюбленности — это тоже не путь к долгосрочным и продуктивным отношениям. Здравый смысл, планирование будущего, логика и рационализм — очень нужные помощники при выстраивании семейных отношений. И, тем не менее, только их тоже недостаточно. При терапии супружеской пары определенные улучшения происходят уже только из-за того, что партнеры начинают видеть: их причина вступления в брак не совпадает с причинами их партнера. Готовность понимать, видеть и уважать мотивы другого человека, а не просто воспринимать его как объект для удовлетворения собственных желаний и достижения собственных целей, создает базу, на которой можно строить.

Поэтому для жизнеспособности семьи необходимо наличие определенной надличностной, высокой цели, которая может стать для обоих более значимой, чем самоутверждение собственного «я». Когда две личности объединены общей целью, к которой оба осознанно стремятся, когда они создают команду, объединенную общим творческим проектом, — тогда есть шанс построить крепкую семью.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2535730627206187992/

А вы знали об этом?

Цена Великой французской революции была катастрофической для того времени, но во Франции никто, никого не призывал покаяться ни тогда, ни сейчасЗа четверть века (до начала Реставрации в 1814 году) Французская революция пожрала, по разным оценкам, от 3,5 до 4,5 миллиона человеческих жизней.Это может показаться не столь уж громадной цифрой, если забыть, что население Франции было тогда в 6 - 7 раз меньше населения России эпохи её Революции (и, следовательно, гибель 4 миллионов французов соответствовала гибели 25 -30 мил­лионов жителей России). А вот еще образчик беспредельной чудовищности: "В Медоне… существовала кожевенная мастерская для выделки человеческих кож; из кожи тех гильотинированных, которых находили достойными обдирания, выделывалась изумительно хорошая кожа наподобие замши…Потом трупы женщин и мужчин связы­вали вместе за руки и за ноги и бросали в могилы . Это называли "республиканской свадь­бой"…

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