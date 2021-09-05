12 фантастических мест планеты, от которых так и веет волшебством

На Земле существуют настолько фантастические места, что трудно поверить в их реальное существование, пока не увидишь их собственными глазами.

Если вам ещё не довелось посетить эти волшебные места, то обязательно это сделайте, они поистине прекрасны!

Вы можете подумать, что этот кадр взят из фильма Аватар или любого другого фантастического фильма, но вы ошибаетесь. Это место находится на планете Земля и является вполне настоящим. Это просто ночной пляж на Мальдивах (остров Вадху).



Лавандовые поля во Франции. Возможно, французы уже привыкли к ним и больше не впечатляются каждый раз, когда видят их. Но для иностранцев бесконечное поле лаванды насыщенного фиолетового цвета остаётся в памяти на всю жизнь. А какой там аромат…



Опять Мальдивы приглашают отправиться в незабываемую прогулку между небом и океаном. И хотя существуют множество мест с зеркально чистой водой, где даже глубину определить сложно, но именно это место, кажется, создано для того, чтобы прогуливаться здесь вместе с богами, которые создали небо и воду.



Вы думали, что суть Мексики заключается в пустыне, больших шляпах и острой еде? Вовсе нет! Чтобы понять это, следует пересмотреть свой туристический план и посетить подземную реку в Рио Секрето (Ривьера-Майя).



Арабские ночи уже вошли в историю, но Греции тоже есть чем похвастаться. Санторини в ночное время выглядит как картина, и художник, похоже, не жалел красок.



Что сразу приходит вам в голову, когда вы слышите слово «Аляска»? Километры снега, льда и угнетающая белая пустыня. Аляска – не место для шуток, но! если вы не против холода, поездка может вам понравиться. Это Анкоридж и то, что вы видите на фото, увидите и вживую, если решитесь туда приехать.



Любите кемпинг? Расположиться с удобной палаткой или спальными мешками вокруг костра? Или остаться вместе с другими туристами в безопасном, современном кемпинге? Итак… это Кемпинговое Дерево в Элк, Калифорния, и если ваша вторая половинка уже хочет бронировать билеты на самолёт, спросите себя, что вы будете делать, если, случайно, окажетесь лунатиком. Но, честно говоря, ради такого отдыха стоит рискнуть.



Вы, возможно, думаете, что эта сцена взята из очень романтичного фильма, но это всего лишь берег Cathedral Cove, Новая Зеландия. Какими словами можно описать величественный внешний вид этого места, и, тем более, как можно не влюбиться в него с первого раза? Это место кажется таким неестественным, что увидев его впервые, стоит склонить голову перед чарующей красотой природы.



Венеция. Это волшебное место, которое привлекает миллионы туристов каждый год. Вся суть Венеции заключается в том, что даже если вы думаете, что видели все что можно, этот город все равно сможет вас чем-то удивить. Потускневшие цвета, спокойная атмосфера, как роскоши, так и упадка, сюрреализм и тихая красота – все это заставляет возвращаться сюда снова и снова.



Озера слез или озера “злых духов”, гора Келимуту, Индонезия. Они считаются местом отдыха душ умерших. Но самое интересное в этих озерах то, что они меняют свой цвет с синего на черный, красный или зеленый. И каждое озеро меняет цвет независимо от остальных озер.



Водопад Малтнома Фолс находится в штате Орегон в США. Малтнома Фолс это один из самых высоких водопадов в мире, это второй по высоте водопад В Америке. Водопад разделен на верхний 620 футов и нижний каскад 69 футов. Удивительно красивый вид открывается с моста у водопада, построенный в 1914 году.



Весной парк Кейкенхоф – самый привлекательный парк цветов в Голландии. В течение 8 недель на 32 гектарах земли цветут разнообразные цветы всех цветов радуги. Выращивают эти цветы 30 садовников начиная с сентября и до первых морозов.

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