Икона Богородицы «Прибавление ума»

Икона «Прибавление ума»… особенно молятся в нашем Отечестве об исцелении душевнобольных (психических) и неудобоучащихся отроках, в недоумении как поступить.

Молитвы к Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Прибавление ума»

Молитва первая перед иконой Прибавление ума

О Пресвятая Дево! Ты — Невеста Бога Отца и Матерь Божественнаго Его Сына Иисуса Христа! Ты — Царица Ангелов и спасение людей, обличительница грешников и наказательница бого-отступников. Помилуй и нас, тяжко согрешивших и не исполнивших заповедей Божиих, нарушивших обеты крещения и обеты монашества и многие другие, которые обещали исполнять. Когда Дух Святый отступил от царя Саула, тогда боязнь и уныние напали на него и тьма отчаяния и безрадостное состояние души мучили его. Теперь и мы за грехи наши все лишились благодати Духа Святаго. Ум осуетился суетою помышлений, забвение о Боге омрачило ду­ши наша, и теперь теснят сердце всякаго рода печали, скорби, болезни, ненависть, зло, вражда, мстительность, злорадство, и прочие грехи. И, не имея радости и утешения, зовем к Тебе, Мати Бога нашего Иисуса Христа, да умолиши Сына Твоего простить нам все наши согрешения и послать к нам Духа Утешителя, как послал Он Его на апостолов, да утешенные и просвещенные Им воспоим Тебе благодарственную песнь: радуйся Пресвятая Богородице, ко спасению прибавившая нам ума.

Аминь.

Молитва вторая перед иконой Прибавление ума

Царице моя Преблагая, Надеждо моя пресвятая, приятелище сирым и странным заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь; отовсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо Сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся. Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина чистая и благословенная. Аминь.



Молитва третья перед иконой Прибавление ума

Богородице Пречистая, Доме, егоже созда Себе Премудрость Божия, даров духовных Подательнице, от мира к премирным ум наш возводящая и всех к познанию разума приводящая! Приими молебное пение от нас, недостойных раб Твоих, с верою и умилением покланяющихся пред пречистым образом Твоим. Умоли Сына Твоего и Бога нашего, да дарует властем нашим мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, пастырем мудрость духовную, ревность и бдение о душах наших, наставником смиренномудрие, чадом послушание, всем же нам дух разума и благочестия, дух смирения и кротости, дух чистоты и правды. И ныне, Всепетая, Вселюбимая наша Мати, подай нам ума прибавление, умири, соедини во вражде и разделении сущия и положи им соуз любве неразрешимый, всех заблуждших от неразумия к свету истины Христовы обрати, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави, слово премудрости и душеполезное знание просящим даруй, осени нас вечною радостию, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. Мы же, славная дела и многоразумную премудрость Божию в мире и жизни нашей видяще, устранимся земныя суеты и излишних житейских попечений, и ум, сердце наше на Небеса возведем, яко да Твоим заступлением и помощию славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице славимому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.