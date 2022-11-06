«Цветы траура»: почему у гвоздики сложилась такая "репутация" в России

Язык цветов насчитывает не одно столетие. При этом в каждой национальной культуре он свой, и имеет свои специфические, подчас, неясные чужакам, особенности. Например, иностранцев очень удивляет русский обычай делать траурные букеты из четного количества цветов. А еще в России красная гвоздика считается цветком траура, в то время, как в Европе этот цветок в соответствии с «Тайным языком любовной переписки» Мэри Уортли Монтегю (книга опубликована в 1763 году) символизирует страстную любовь.

Погребальные букеты и русская традиция

Строго говоря, в православной русской традиции не было обычая приносить на могилы цветы и венки. Букеты траурных цветов – это отголоски языческих жертвоприношений, сохранившиеся в западной культуре. Именно оттуда, из Европы пришли к нам представления о том, какие цветы уместны для траурных церемоний, а какие нет. Православная церковь пыталась бороться с этими пережитками язычества, Святейший Синод в 1889 году даже запрещал специальным указом венки на похоронах.

Впрочем, церковь ничего не имеет против живых цветов, посаженных на могиле. Однако, церковные предписания сильно потеснены в нашей жизни светской обрядностью, и цветы на кладбищах давно стали обычным делом. Составляя траурный букет, нужно помнить самое важное: цветов должно быть четное количество. Четные числа у наших предков считались символом завершенности, окончания. В данном случае – окончания жизни.

Почему же гвоздика – цветок траура?

В название этого цветка слышится «гвоздь». Это не случайность. В немецком языке, например, название этого цветка так же созвучно слову «гвоздь» (Nelken (гвоздика) – Nagel). Дело в том, что европейцам казалось, что аромат гвоздики схож с ароматом известной пряности, носящей то же название. А засушенные плоды гвоздичного дерева действительно напоминают маленькие гвоздики. Отсюда и путаница, перешедшая и в русский язык.

Гвоздь в средневековом восприятии – орудие казни Христа, а алый – цвет крови. Таким образом, алая гвоздика издавна считалась символом Страстей Христовых. На полотнах Возрождения можно видеть изображения Мадонны с Младенцем, играющим цветком гвоздики («Мадонны» Леонардо, Ханса Шпрингинклее и др.). Поэтому храмы на Пасху украшались гвоздиками. В конце XIX века, когда в моду вошли рабочие маевки, гвоздика стала символом рабочего движения. Причина этого тоже основана на переносе смыслов: 1 мая в большинстве европейских стран с древних времен отмечается праздник весны, и все рабочие обязательно получали выходной, который применяли с пользой – проводя революционные собрания. А поскольку 1 мая празднуется обычно рядом с Пасхой, активисты рабочего движения, отправляясь на тайное собрание, использовали гвоздику как некий пароль. Кроме того, красный цвет стал ассоциироваться с кровью, пролитой за рабочее дело.

Когда марксистские кружки распространились в России, цветок гвоздики приобрел и у нас значение символа революции.

После октября 1917 года именно с цветами гвоздики стали хоронить первых "мучеников" за идею. И если в Европе об этом значении гвоздики к настоящему времени почти забыли, то у нас она и по сей день используется в траурных венках и букетах как символ сурового мужества.

Другие траурные цветы

Помимо гвоздики для составления погребальных букетов активно служат и другие цветы.

Каллы. В Европе этот цветок прочно ассоциируется со смертью, перекочевало это значение и к нам. Возможно, связано это с тем, что белый цвет в Средние века был цветом траура французских королев. Изысканная аристократичность цветка каллы, вероятно, навевала определенные ассоциации придворным.

Белые хризантемы. В Японии этот цветок, который «держится» в садах едва ли не до первого снега, ассоциируется с мужеством принятия неизбежной смерти. В Европе это значение тоже сохранилось. Во многих странах хризантема – символ глубокой печали. Из хризантем принято делать погребальные венки и букеты во Франции, в Италии, в Англии.

Мак. Этот цветок в древней Греции был посвящен богам сна (Морфею) и смерти (Танатосу). Истоки этого понятны – отвар мака нес забвение, покой, а иногда и смерть. Считалось, что алые маки вырастают на полях сражений. Поэтому греки украшали венками из маков могилы, а так же скульптуры божеств, связанных с заупокойным культом.

Гиацинты и анемоны. Значение этих цветов, как траурных символов, происходит также из древней Греции. Анемоны, согласно мифологии эллинов, покрывали поля загробного царства Аида. Гиацинтом звали прекрасного юношу, любимца бога Аполлона. Как-то во время состязаний по метанию диска Аполлон случайно убил Гиацинта. Там, где пролилась кровь юноши, выросли прекрасные цветы.

Вечнозеленые растения. Издавна для создания траурных венков используются ветви вечнозеленых растений – сосны, ели и кипариса. Они напоминают о том, что душа бессмертна.

Независимо от того, какие цветы будут избраны для траурного букета – те, что считаются символом смерти или иные – нужно помнить о цветовой гамме. Символика цвета не менее важна, чем язык цветов. Самое главное, не делать чрезмерно пестрых букетов и не превращать похороны в «цветочный фестиваль».