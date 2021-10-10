ТОП-10: Удивительные методы предсказания будущего, которые использовались в прошлом

В сегодняшнем обществе гадание обычно сводится к картам Таро, чтению линий на ладони и гороскопам. Эти современные методы слишком скучные по сравнению с теми, которые использовались в прошлом. На протяжении всей истории люди были одержимы желанием выяснить, что их ожидает в будущем. В древние времена во всем мире гадание часто совершалось оракулами и прорицателями. Вот десять давно забытых способов заглянуть в будущее.



10. Амниомантия (гадание по амниотическому пузырю)











Когда рождается ребенок, иногда его голова покрыта оболочкой, оставшейся после того, как водный пузырь, в котором находился малыш в утробе, разорвался. Это случается очень редко, один случай на 80 000 новорожденных. В древние времена, если ребенок рождался в такой оболочке, гадалки утверждали, что она может многое рассказать о будущем малыша. Если оболочка была красной, это означало, что ребенок будет жить счастливой жизнью, но, если она была синего цвета, то в будущем следовало ожидать чего-то ужасного.





В Польше существовала даже легенда гласившая, что малыш, рожденный в такой оболочке, вырастет вампиром. Единственный способ предотвратить эту ужасную судьбу - высушить пузырь и сохранить его до седьмого дня рождения ребенка, а затем заставить его это съесть. Некоторые родители размалывали оболочку в порошок и прятали внутри пирога, а другие, вероятно, заставляли своих детей есть эту семилетнюю амниотическую оболочку, как будто она была вяленой говядиной. Амниотические пузыри стали предметом популярных суеверий в Викторианскую эпоху. Их высушивали и продавали матросам как талисман, который должен был защитить от утопления.



9. Пиромантия (гадание по огню)









В Древней Греции последователи бога Гефеста считали, что могут общаться с ним посредством огня. Подобно хрустальному шару, некоторые люди смотрели в огонь и утверждали, что видят будущее. Гадание по огню подразумевает получение информации, просто наблюдая за пламенем, но многие провидцы делали больше, чем просто смотрели. Форма пламени считалась предсказанием, данным духами относительно хороших или плохих событий в будущем. Если какой-то предмет бросали в огонь, то, как он горел, также служило предсказанием будущего. Если предмет быстро сгорал, не производя при этом много дыма, это означало, что будущее будет хорошим. И наоборот, если предмет трудно разгорался, это считалось очень плохим предзнаменованием, предрекающим ужасную трагедию.





Сегодня мы знаем, что некоторые объекты, такие как листья и бумага, производят много дыма и что химические реакции могут даже делать пламя цветным. В прошлом же каждая реакция огня рассматривалась как связь с богами. Древний текст гласил: «Если предлагаемая богу жертва не горит, то Гефест не будет помогать».



8. Длинный человек









Американские индейцы Чероки обращались к лекарю или «длинному человеку» каждый раз, когда хотели заглянуть в будущее. Вся семья часто посещала длинного человека, который всегда жил у реки. Он произносил заклинание и просил у реки знака, который помог бы узнать о будущем семьи. Если река продолжала безмятежно нести свои воды, и на ее поверхности ничего не происходило, то это означало, что, по крайней мере, в ближайшие 7 лет жизнь будет счастливой и изобильной. Однако, если в этот момент на реке появлялось бревно или даже крошечный лист, это означало, что в ближайшем будущем в семье кто-то умрет.





Другая техника, используемая лекарями Чероки, была основана на наблюдении за бисером. Подобно доске Уиджи из известного фильма, медик утверждал, что бусинки перемещаются между его пальцами сами по себе. В зависимости от поведения бусинок он мог предсказать, скажет ли женщина мужчине «да» в ответ на его предложение руки и сердца.



7. Зоомантия (гадание по поведению животных)









Во многих культурах поведение животных принималось во внимание как знак будущего. В Древней Греции Александр Великий советовался с провидцем по имени Аристандер. Однажды Александр собирался принести в жертву богам животное в обмен на победу в битве. Внезапно над жертвенным алтарем пролетела большая птица и уронила камень на голову короля. Аристандер был там и интерпретировал этот знак так, что Александр, без сомнения, победит, поэтому нет необходимости убивать жертвенное животное.





В зависимости от вида животного существовали разные виды гадания. Кошки, например, всегда были символами колдовства. Изучение поведения кошек называлось алюромантией. На самом деле, в алюромантии есть определенный смысл, поскольку даже современные ученые знают, что собаки и кошки могут предсказать приближение землетрясения или урагана.



6. Провидение











Хрустальные шары использовались повсеместно, от цирковых гадалок до разных волшебников, этот предмет помогал экстрасенсам заглянуть в будущее. Правильный термин для этого действа - «провидение», и оно может быть совершено с помощью любой плоской отражающей поверхности, включая зеркала, воду и кристаллы.





Известно, что в XVI веке в Англии советник королевы Елизаветы Джон Ди (John Dee) использовал хрустальный шар, чтобы увидеть будущее. Он предсказал, что сестра Елизаветы, Мария, умрет, и Елизавета взойдет на трон. За колдовство его бросили в тюрьму. Но три года спустя его предсказание сбылось. Елизавета немедленно выпустила его из тюрьмы и сделала своим советником. Королева издала новый закон, согласно которому любое предсказание, полученное от Джона Ди, считалось «белой магией» от Бога. Ди принял это с любовью и глубоко погрузился в практику оккультизма. Он рисовал странные символы, утверждая, что они были языком, преподаваемым ему ангелами. Сегодня его кристаллы и другие артефакты для гадания можно увидеть в Британском Музее (British Museum) в Лондоне.



5. Гадание по статуям











В Древнем Египте возводились гигантские каменные или металлические статуи с единственной целью - использовать их в ритуалах гадания, чтобы предсказать будущее. Эта практика иногда также упоминается как идолопоклонство или молитва идолам. Главное отличие заключается в том, что статуи были достаточно большими, чтобы стоять посреди городской площади, а идолы - достаточно маленькими, чтобы держать их дома.





Оракулами были люди, одаренные способностью предсказывать будущее. Они полагали, что в статуях обитают духи, и, если им молиться, то ответы на интересующие вопросы о будущем придут через сны. В древнем Израиле такие идолы назывались терафимами. Они упоминаются в Библии, когда Ракиль берет терафим своего отца.



Некоторые полагают, что идолам придавали внешний облик предков, и поэтому они находились под покровительством духов. Другие использовали терафимы с той же целью, что и статуи: для ответов на важные вопросы о будущем.



4. Тассеомантия (гадание по чайным листьям)









В древнем Китае и средневековой Европе гадалки практиковали тассеографию или тассеомантию, которая является искусством чтения чайных листьев. Выпивая чашку чая, заваренного из сухих листьев, смотрят, какой рисунок сформировался из чайных листьев на дне, после того, как в чашке не осталось жидкости. Толкование формы, образованной чайными листьями, очень напоминает тест Роршаха (Rorschach).





В зависимости от того, какую фигуру видит гадалка, она может многое рассказать о вашем будущем. Например, если листья образуют форму змеи, это означает, что есть человек, которому не следует доверять потому, что по его вине в будущем возникнут проблемы. Если те же самые извилистые линии интерпретируются как «горы», это означает, что в будущем вас ожидает путешествие или препятствие, которое помешает достижению цели. Если в чашке появляются несколько фигур, то те листья, которые расположены ближе к краю чашки говорят о ближайшем будущем, а те, что находятся ближе к центру – об отдаленном. К 18 веку гадалки в Италии стали делать подобные прогнозы по кофейной гуще.



3. Выбор варианта









Основная идея такого способа гадания заключается в том, чтобы получить прогноз относительно будущего, используя предметы, которые могут дать четкие ответы типа «да», «нет», «возможно». Идея была использована несколькими культурами. Гадали, например, с помощью ракушек, палочек, бумаги и даже бобов. Иногда люди использовали маятник, который представлял собой кристалл или иной предмет, подвешенный на веревке. В зависимости от направления, в котором он качался, получали ответ «да» или «нет».





Подобные вещи применяют и сегодня. Существует также суеверие о том, что с помощью маятниковой техники можно предсказать пол будущего ребенка, когда женщина беременна. Несмотря на то, что большинство гаданий признано «демоническими», христиане продолжают использовать этот вид предсказания, заявляя, что он отображает Божью волю.



2. Антропомантия (гадание по человеческим внутренностям)











Ацтеки и инки известны человеческими жертвоприношениями, но они не всегда приносили жертвы исключительно для того, чтобы задобрить богов. «Антропомантия» буквально означает «гадание по человеку». Дети и младенцы приносились в жертву, чтобы по их внутренностям можно было предсказать будущее.



Жертвам приходилось умирать медленной смертью, когда их грудь была разрезана, а органы вываливались из тела. Признаки, на которые ориентировались предсказатели, включали такие, как расположение внутренних органов, или то, как вела себя жертва, когда умирала. Такая практика была известна также в древней Месопотамии и Японии. Точно также в Древней Греции практиковалась спланхомантия – принесение в жертву молодой девственницы для гадания. Другие древние общества изучали внутренности животных, чтобы предсказать будущее.



1. Хаомантия (гадание по ветру, шторму, звездам и пр.)









В древней ирландской традиции для гадания использовали небо, звезды и ветер. Сегодня это называется хаомантией и охватывает большинство событий в природе. Во время сильных ураганов и штормов ущерб, нанесенный растениям и домам, рассматривался как предзнаменование. Иногда поверх лежащих на земле листьев можно было увидеть какой-то странный мусор. Это был очень плохой знак, говорящий о том, что в скором времени на семью обрушится болезнь. Некоторые мистики также утверждали, что в шуме ветра слышат голоса, предсказывающие чью-то смерть.



Если не было шторма или ветра, то наблюдали за формой облаков, подобно осадку на дне чашке, и судили, какое будущее ждет впереди. Кометы и изменение положения звезд также были очень важны, предсказывая хаос или удачу, в зависимости от того, какое событие происходило в тот момент. Можно сказать, что хаомантия была ранней формой метеорологии, поскольку наблюдала, как с помощью облаков и ветра можно определить, какой будет погода.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2320479908466526771/

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