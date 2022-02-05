10 нерешенных загадок Второй мировой

История Второй мировой войны до сих пор полна загадок, хотя тему эту постоянно исследуют историки всего мира.

Но, судя по всему, прошедшие 70 лет только добавили ученым работы: чем больше информации, тем больше загадок, объяснения которым найти не может никто.

Где сокровища Роммеля

Знаменитый Пустынный лис почуял близкий конец 3 октября 1942 года, когда Восьмая армия генерала Монтгомери перешла в наступление. Награбленные за время североафриканской кампании сокровища нужно было спасать: Роммель погрузил все на несколько надувных лодок, которые должны были встретиться с немецкой субмариной в открытом море. Но в Германии (да и нигде больше) африканские драгоценности больше не появлялись. По одной из версий, командир субмарины затопил все в подводном гроте, не так далеко от североафриканского побережья.

Загадка Foo Fighters

В течение Второй мировой войны летчики всех союзных держав неоднократно сталкивались с крайне загадочными шарами в небе — впоследствии их окрестили Foo Fighters, то есть «некие истребители». Американские ученые относились к этим заявлениям очень серьезно. Свои доклады по Foo Fighters представили крупнейшие исследователи того времени: Дэвид Григгс, Луис Альварес и Ховард Робертсон.

Британцы в Освенциме

Объяснения найти так и не удалось, а основная масса информации была засекречена военной разведкой сразу после войны.

В документах Освенцима войска союзников нашли массу отчетов о побывавших в этом аду несчастных. Один из списков обнаружился в сейфе комендатуры — 17 имен британских солдат, пропавших без вести в самом начале войны. Напротив каждого имени имелась заметка «сейчас», «никогда» и «с тех пор»: многочисленные сторонники теории заговора и тому подобных мистификаций предполагают, что речь шла о путешественниках во времени.

Кто предал Анну Франк

Дневник маленькой девочки, семья которой два года скрывалась от нацистов в оккупированном Амстердаме, стал одним из печальных символов Второй мировой войны. Историки вот уже седьмой десяток лет пытаются выяснить, кто же из близких выдал убежище Анны офицерам СС.

Колокол нацистов

Чудо-оружие Die Glocke (колокол) разработал ведущий инженер Аненербе, Ганс Каммлер. Странную конструкцию тестировали неподалеку от Бреслау, затем группа инженеров переместилась в огромную (10 квадратных километров) подземную лабораторию. Вновь следы Die Glocke появились только в 1956 году, когда ЦРУ рассекретило некоторые документы. Согласно этим свидетельствам, колокол был топливным реактором совершенно неизвестной конструкции и предназначался для установки на летающие тарелки нацистов: смех смехом, а 4 опытных аппарата захватили американцы — исследование этого вопроса освещал в своей монографии видный норвежский историк, Гудрун Стенсен.

Битва за Лос-Анджелес

Ночь 25 февраля 1942 года запомнилась жителям Лос-Анджелеса навсегда. Да и как можно забыть сражение служб ПВО с инопланетянами? Крупные оранжевые шары летали по всему побережью Тихого океана, их видели в Калвер-Сити и Санта-Моники. По объектам над Лос-Анджелесом ПВО выпустили полторы тысячи снарядов — массовое помешательство такого масштаба? Вряд ли.

Шотландское путешествие Гесса

10 мая 1941 года второй человек Рейха, заместитель Гитлера по делам нацисткой партии Рудольф Гесс в форме капитана люфтваффе поднял в воздух истребитель дальнего действия Bf-110 и улетел в Великобританию. На северном побережье Соединенного Королевства Гесс выпрыгнул с парашютом, предоставив самолету самому разбираться с управлением. Он дошагал до замка герцога Гамильтона и затребовал личной встречи с Черчиллем. Это стало шоком для всех: Гитлер тут же объявил Гесса сумасшедшим — поступок и в самом деле не имел никаких логических обоснований. До сих пор так и не известно, зачем Гесс решился на эту эскападу и что обсуждал наедине с британским премьером.

Таинственное исчезновение Звена 19

Исчезновение Звена 19 стало одним из самых странных случаев за всю историю мировой авиации. 5 торпедоносцев «Эвенджер» с опытными пилотами вылетели с базы на обычную тренировочную миссию. Двухчасовой маршрут проверялся неоднократно и постоянно использовался, метеопрогноз на все время полета был прекрасен. Лейтенант Тейлор, ведущий звена, налетал на «Эвенджере» 2500 часов — но на пути обратно невероятным образом заблудился. Весь день шли переговоры Тейлора с базой: пилоты просто не могли найти берега, а затем перестали выходить на связь. Квадрат, куда хотя бы теоретически могло случайно залететь звено, прочесывали несколько месяцев — никаких следов самолетов так и не нашли.

Смерть Гитлера

Звучит фантастически, но Гитлер и в самом деле имел возможность сбежать. В день официальной смерти фюрера, 1 мая 1945 года, из Берлина прорвалась группировка немецких танков, прикрывавшей несколько мощных «хорьхов». Танки через день обнаружили и уничтожили, а вот легковые автомобили исчезли без следа. Некоторые историки полагают, что инсценировавший свою смерть палач вполне мог отправиться в Гамбург, где базировалось несколько субмарин особого подразделения «Конвой фюрера». В конце мая отсюда к берегам Аргентины отправилась U-530. На месте экипаж сдался войскам союзников, но не сразу. На борту не обнаружилось вообще ничего — ни документов, ни бортжурнала, ни даже идентификационных бирок у матросов.

Золотой поезд

Отступая из Бреслау (современный Вроцлав) нацисты вывезли из города бронепоезд, доверху забитый золотыми слитками. Состав длиной 150 метров странным образом пропал на пути в Валбжих, в окрестностях которого расположена огромная сеть подземных тоннелей. Историки полагают, что там и стоит до сих пор Золотой поезд, однако поисковые операции результата пока не принесли.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть :

Главная ошибка наполеона в войне с Россией: как он упустил шанс на победу https://otari.mirtesen.ru/blog/43410312484/

Почему Иван Грозный называл Юлия Цезаря своим предком https://otari.mirtesen.ru/blog/43686445190/

Любопытные факты (https://otari.mirtesen.ru/blog/43417679316/)