История русской нецензурной песни, ставшей американским гимном протеста

Where Have All the Flowers Gone? («Куда исчезли все цветы?») — американская фолк-песня 1961 года, которую когда-то пел весь мир, а критики считали её одной из лучших песен протеста против войн. Но оказывается, её следы ведут в Россию...

Первые три её куплета написал американский бард, исполнитель на гитаре и банджо Пит Сигер, а остальные позже добавил Джо Хикерсон.

Пит Сигер

В 1955 году Питер Сигер, сидя в самолете, перечитывал понравившиеся ему три строчки из песни из романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» (в переводе на английский), которые он выписал в свою записную книжку. Это была колыбельная «Колода-дуда иде ж ты была?..», самая первая песня в романе. Под неё засыпает Григорий, и она пророчит о том, что произойдёт с героями в дальнейшем.

В оригинале она звучит так:

— Колода-дуда, Иде ж ты была? — Коней стерегла. — Чего выстерегла? — Коня с седлом, С золотым махром… — А иде ж твой конь? — За воротами стоит, — А иде ж ворота? — Вода унесла. — А иде ж гуси? — В камыш ушли. — А иде ж камыш? — Девки выжали. — А иде ж девки? — Девки замуж ушли. — А иде ж казаки? — На войну пошли…

Надо заметить, что в книге текст обрывается резко, как будто не добравшись до какой-то логичной концовки (на это намекает и многоточие). Действительно, в народном варианте дальше шли слова «А где война? — Посредине г**на», — которые писатель по понятной причине не стал включать в свой роман.

Сигер выбрал похожую вопросно-ответную форму и написал следующий текст: «Где все цветы? Их девушки собрали. А где все девушки? Они вышли замуж. А где же мужья их? Все они в армии». Неожиданно один пассажир сказал своей жене: «Когда же они, наконец, научатся?!» (он говорил о своих детях). Сигер тут же превратил эту фразу в припев и дописал ещё два куплета.

Песня стала известной в США после того, как её почти одновременно спели Пит Сигер, Джоан Баэз и Рой Орбисон, а в Европе её в немецком переводе пела Марлен Дитрих.

Интересную версию записала ливерпульская бит-группа The Searchers.

В августе 1964 года Пит Сигер собирался гастролировать в СССР. В марте певец прислал ноты песни Шолохову и попросил его о встрече. Но эта встреча так и не состоялась. А иначе, кто знает, может, русский писатель и рассказал бы американскому певцу о тех строчках народной песни, которые не вошли в его роман...

Источник

А вы знали об этом?

Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова – одна из самых известных танцовщиц крепостного балетного театра. Ещё в раннем возрасте Татьяну взяли в Кусковскую домашнюю театральную школу Шереметевых. Там крепостная девочка получила воспитание и образование на уровне дворянских детей. По окончании театральной школы в Кускове Шлыкову зачислили танцовщицей в крепостной балетный театр. Далее она совершенствовала своё искусство в Петербурге у Ле Пика. Псевдоним Татьяна Шлыкова получила от графа Н. П. Шереметева. Известно, что, введя новшество, он стал давать артистам красивые псевдонимы по названию драгоценных камней. Так Татьяна Васильевна стала Шлыковой-Гранатовой, а её подруга Прасковья Ивановна Ковалёвой-Жемчуговой.

