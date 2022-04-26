Как Сталин и Ленин относились к Троцкому на самом деле

Ленин и Троцкий были ключевыми фигурами в ходе октябрьской революции, оба политика были широко известны по всему миру. Реконструировать их реальные отношения, особенно в дореволюционный период, историкам очень сложно из-за советской пропаганды о враждебности троцкизма к ленинизму.

Отношения Сталина и Троцкого наоборот вроде бы понятны, но откуда взялась ненависть к революционеру у Сталина - почти не обсуждается.

Ленин - Троцкий

У Ленина и Троцкого, несмотря на их ссоры, с самой первой встречи сложились крепкие дружеские отношения. Надежда Константиновна Крупская уже после смерти Ленина писала, что отношение к Троцкому не изменилось у Владимира Ильича до самой смерти.

Ленин не сомневался, что Троцкий поддержит его в самых острых вопросах. В период их разлада ода часто осыпали друг друга оскорблениями в своих статьях и письмах. Ленин даже посвящался целые статьи Троцкому, где обвинял последнего в центризме, Троцкий же называл вождя «экстремистом».

Тогда казалось, что ничего в мире не заставит двух революционеров примириться. Но на фоне разлома империи любые их противоречия стали неактуальны. Уже после их применения Ленин говорил, что не было лучше большевике, чем Троцкий.

Сталин и Троцкий

У самого Сталина было множество врагов, но Троцкий был в этом списке первым.

Во времена Гражданской войны Сталин особо не был заметен, но Троцкий тогда был чуть ли не популярнее Ленина. Первые их стычки начались уже в 1919 году, тогда Сталин отправил жалобу телеграммой Ленину, где сообщил, что новичок Троцкий учит его партийно дисциплине. Это случилось при обороне Царицына.

Сам Троцкий не скрывал своего отношения к Сталину, он называл его посредственным оратором, журналистом, провинциальным, необразованным и не эрудированным.

Сталин был второстепенной фигурой в то время. Пока Ленин был жив Сталин только удерживал скрытое противостояние, но сразу после его смерти он обвинил Троцкого в «наполеоновских» амбициях и сместил его с поста председателя Реввоенсовета.