Как Сталин и Ленин относились к Троцкому на самом деле

Ленин и Троцкий были ключевыми фигурами в ходе октябрьской революции, оба политика были широко известны по всему миру. Реконструировать их реальные отношения, особенно в дореволюционный период, историкам очень сложно из-за советской пропаганды о враждебности троцкизма к ленинизму.
Отношения Сталина и Троцкого наоборот вроде бы понятны, но откуда взялась ненависть к революционеру у Сталина - почти не обсуждается.
Ленин - Троцкий
У Ленина и Троцкого, несмотря на их ссоры, с самой первой встречи сложились крепкие дружеские отношения. Надежда Константиновна Крупская уже после смерти Ленина писала, что отношение к Троцкому не изменилось у Владимира Ильича до самой смерти.
Ленин не сомневался, что Троцкий поддержит его в самых острых вопросах. В период их разлада ода часто осыпали друг друга оскорблениями в своих статьях и письмах. Ленин даже посвящался целые статьи Троцкому, где обвинял последнего в центризме, Троцкий же называл вождя «экстремистом».
Тогда казалось, что ничего в мире не заставит двух революционеров примириться. Но на фоне разлома империи любые их противоречия стали неактуальны. Уже после их применения Ленин говорил, что не было лучше большевике, чем Троцкий.
Сталин и Троцкий
У самого Сталина было множество врагов, но Троцкий был в этом списке первым.Во времена Гражданской войны Сталин особо не был заметен, но Троцкий тогда был чуть ли не популярнее Ленина. Первые их стычки начались уже в 1919 году, тогда Сталин отправил жалобу телеграммой Ленину, где сообщил, что новичок Троцкий учит его партийно дисциплине. Это случилось при обороне Царицына.
Сам Троцкий не скрывал своего отношения к Сталину, он называл его посредственным оратором, журналистом, провинциальным, необразованным и не эрудированным.
Сталин был второстепенной фигурой в то время. Пока Ленин был жив Сталин только удерживал скрытое противостояние, но сразу после его смерти он обвинил Троцкого в «наполеоновских» амбициях и сместил его с поста председателя Реввоенсовета.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Мало кто знает, что Лев Троцкий был гражданином США, авантюристом, проходимцем и далеко не бедным «пролетарием». Перед тем, как вернуться на свою историческую Родину, простой иммигрант имел многочасовую беседу с американским президентом Вудро Вильсоном , после чего встретился с одним из крупнейших финансистов и банкиров США Яковом Шиффом и получил от него под расписку двадцать миллионов долларов золотом на организацию военного переворота в России.Любопытно, что перед этим Троцкий выступал на митинге евреев в Нью-Йорке и призывал евреев ехать с ним – «Забирать власть у Русского Царя!».Именно после этого Троцкий привёз в Россию 276 иудейских бандитов из восточного района Нью-Йорка, а также оружие и боеприпасы. Вся эта банда приплыла на корабле под названием «Христиания», тоже любезно оплаченном иудейскими банкирами Ротшильдом, Варбургом, Хакаурером и т. д..
Важно отметить, что Лев Давидович не подвел своих заокеанских покровителей и с «честью» выполнил все их зловещие поручения. Чего только стоят события, произошедшие непосредственно после октябрьского переворота, когда Ленин разрешил Троцкому грабить и убивать состоятельных жителей города, что вошло в историю как «Варфоломеевская ночь в Петрограде». Готовя эту расправу, Троцкий громко кричал :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями». Буквально через час огромная армия кровожадных убийц начала грабить и убивать в жилых кварталах города. Головорезы вламывались, стреляли, закалывали штыками и грабили, а потом выбрасывали трупы на улицу, в канавы, в мусорные баки . Они насиловали девочек , потом закалывали штыками и вытаскивали на улицу. К утру улицы Петрограда были завалены трупами хорошо одетых людей, единственной виной которых было их буржуазное происхождение !
Именно в это тревожное время, по мнению многих историков, стали зарождаться так называемые коммуналки , когда безопаснее было жить в одной квартире с несколькими семьями , что в какой-то степени гарантировало от вторжения ночных грабителей .Скажу больше, Ленину так понравилась эта акция, что он приказал Троцкому повторить ее и в Москве , правда, там они действовали значительно умеренно ! Едва окончились кровавые события с 25 по 29 октября, большевики , чтобы скрыть эти ужасные факты , подняли шумиху на весь мир о якобы бескровной революции в Петрограде.
Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!
К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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