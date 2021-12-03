Кто такие преподобные

Преподо́бный (др.-греч. ὅσιος) — особый разряд (лик) святых, угодивших Богу монашеским подвигом. Иными словами, преподобные — «святые из монахов, кто молитвой, постом и трудами стремился быть подобным Господу Иисусу Христу» и преуспел в этом уподоблении.

Конечно, и при других видах христианского подвига происходит уподобление Христу: «В каждом чине святых существуют примеры достижения этого подобия. Мученики, равноапостольные, святители, праведные — каждый в своей мере исполнил заповедь Господа о стремлении к богоподобию».

Но именно монашеская жизнь отличается «особым, более напряжённым устремлением к Богу», и потому «только монахи, прославленные Церковью, носят звание преподобных».



В Библии многократно приводятся примеры жизни праведников с их воздержанием от еды, сна, общения с людьми, развлечений и от других чувственных удовольствий и наслаждений для более полного единения с Богом.

Уже в период гонений появились люди, которые вели аскетический образ жизни, но особого почитания такого вида подвига в те времена ещё не было. Случаи прославления таких подвижников были связаны не с их монашеским подвигом, а с их кончиной за Христа. В настоящее время тех, кто сочетал аскетический и мученический подвиги, именуют преподобномучениками.

Среди преподобномучеников, пострадавших в период гонений на христиан в Римской империи, можно упомянуть Евгению Римскую, пострадавшую в 262 году.



Первыми преподобными в христианской церкви, прославленными именно за монашеский подвиг, стали египетские и палестинские монахи-отшельники:

Павел Фивейский, проживший в пустыне 91 год († 341 год);

Пахомий Великий, которого принято считать основателем общежительного монашества († около 348 года);

Антоний Великий, которого принято считать основателем пустыннического монашества († 356 год);

Иларион Великий, которого принято считать основателем палестинского монашества († 371 или 372 год).

Впоследствии монашество начало распространяться и в другие страны, и в Египте, Палестине и других странах прославилось великое множество преподобных. Среди них можно упомянуть

Ефрема Сирина, создателя знаменитой молитвы («Господи и Владыко живота моего…»), чаще всего читаемой Великим постом († около 373—379 гг.);

Симеона Столпника, сирийского основателя новой формы аскезы — столпничества († 459 год);

Марию Египетскую, беспримерное житие которой читается в православных храмах на утрени в четверг пятой седмицы Великого поста;

Савву Освященного, основателя Лавры Саввы Освященного († 532 год));

Иоанна Лествичника, игумена Синайского, создателя «Лествицы» — знаменитого руководства по устроению духовной жизни для монашествующих, и не только для них;

и великое множество других.



Благодаря трудам этих и тысяч других подвижников благочестия монашество распространилось по всему христианскому миру.

На Русь монашество пришло через Святую Гору Афон, где получил постриг Антоний Печерский. Он и Феодосий Печерский стали первыми преподобными Русской церкви, основателями Киево-Печерской лавры. Хотя они не были, в полном смысле слова, первыми монахами на Руси (следы монашеской жизни обнаруживаются и до них), именно их почитают отцами русского монашества.

Среди монахов основанного ими монастыря в лике преподобных были прославлены

Николай Святоша, первый князь-инок на Руси;

Прохор Лебедник, который не ел никакого хлеба, кроме приготовленного из собранной им самим лебеды;

безмездный врач Агапит;

Иоанн Многострадальный, много пострадавший от искушений плоти;

затворники Исаакий и Никита, ставшие жертвами бесовского обмана, но вспоследствии достигшие святости;

Пимен Многоболезненный;

Моисей Угрин, то есть венгр, много пострадавший в польском плену от любовных домогательств знатной вдовы;

Евфросиния Полоцкая, монахиня и и игуменья православного монастыря, просветительница;

и другие (см. Собор преподобных отцов Киево-Печерских).





Принявший мученическую кончину Григорий Печерский почитается как преподобномученик.

В других местах Русской земли в домонгольский период прославились преподобные Авраамий Смоленский, Авраамий Ростовский, Никита Переяславский, Варлаам Хутынский и Антоний Римлянин.

Возобновление монашеской жизни на Руси после монгольского нашествия связано с именем преподобного Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры, духовного наставника великого множества учеников, многие из которых впоследствии стали основателями новых монастырей. К их числу, в частности, относятся:

преподобный Авраамий Галицкий, основавший четыре обители (монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, монастырь Положения пояса Богоматери, монастырь во имя Собора Богоматери и обитель в честь Покрова Пресвятой Богородицы);

преподобный Афанасий, основатель Высоцкого монастыря в Серпухове;

преподобный Мефодий Пешношский, основатель Николо-Пешношского монастыря;

преподобный Павел Обнорский или Комельский, основатель общежительного монастыря во имя Живоначальныя Троицы;

преподобный Роман Киржачский, основатель Благовещенского монастыря;

преподобный Савва Сторожевский, который после смерти преподобного Сергия и по удалении преподобного Никона на безмолвие шесть лет управлял Лаврою преподобного Сергия, а затем основал близ Звенигорода на горе Стороже монастырь во имя Рождества Богородицы;

преподобный Сергий Нуромский, который основал на реке Нурме монастырь Преображения Господня;

преподобный Феодор, в миру Иоанн, родной племянник преподобного Сергия, основатель Симонова монастыря.



В свою очередь, монастыри, созданные непосредственными учениками преподобного Сергия, взрастили новое, второе, поколение учеников, среди которых также немало основателей монастырей.

В их числе — Кирилл и Ферапонт Белозерские, выходцы из Симоновой обители. Первый из них основал в 1397 году) в честь Успения Пресвятой Богородицы Кирилло-Белозерский монастырь, а второй — Ферапонтов монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (в 1398 году). В 1408 году преподобный Ферапонт перешёл в Можайск и основал в версте от города Лужецкий монастырь.

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