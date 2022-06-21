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«Может не заговорить»: почему на Руси дети до 7 лет могли ходить не стриженными

По сей день детские волосы больше, чем другие части младенческого тела окутаны различного рода мифами и предрассудками. Согласно современным традициям, только тогда, когда малышу исполнялся один год, родители первый раз позволяли себе остричь его волосы.

«Может не заговорить»: почему на Руси дети до 7 лет могли ходить не стриженными

Первая стрижка ребенка является настоящим праздником не только в наше время, но и во времена древней Руси.

Откуда пошло это поверье

По сей день, большинство мам считают, что стрижка ребенка до года может привести к нарушению невидимой связи матери и дитяти, которая сопоставима с перерезанием пуповины.

Кроме данного поверья, есть еще более абсурдное, которое как раз идет с древних времен.

Некоторые мамы верят в то, что малыш, остриженный до года, вместе с младенческими волосами лишится удачи, здоровья и благополучия в будущем.

«Может не заговорить»: почему на Руси дети до 7 лет могли ходить не стриженными

Наши предки к стрижке волос  относились с особым трепетом и осторожностью. В давние времена, в основном, стригли только мальчиков. Для девочки это было не важно, ведь они носили длинные косы.

Люди в древней Руси считали, что именно на волосах собирается жизненная сила, опыт, разум человека и его энергия. Стрижка ребенка в раннем возрасте считалось пагубной затеей.

Когда было принято стричь

Первый рез ребенку остригали волосы в разном возрасте, но в большинстве случаев это зависело от региона обитания.

На Руси самым ранним возрастом был один год.

Раньше в русских селениях женщины имели много детей, так как они часто они не доживали до годовалого возраста.

«Может не заговорить»: почему на Руси дети до 7 лет могли ходить не стриженными

Считалось, что если младенец все же дожил до первого года жизни, то он выбрал свою семью, и больше никуда не уйдет.

Более позднюю стрижку делали белорусы, поляки и некоторая часть русских. Они верили, что рано остриженный ребенок может не заговорить вообще или разговаривать очень плохо.

Именно поэтому самое раннее, когда они стригли своих детей, было 3,5 года, а иногда дети оставались не стриженными до семи лет.

Переходный кризис

Славяне и современные жители Молдовы первый раз стригли своего ребенка в возрасте одного года, а потом придерживались определенного графика в 3, 5, 7 и 12 лет. 

Самое интересное, что по мнению психологов, именно эти возраста соответствовали переходным кризисам у детей и могли поменять восприятие мира ребенка.

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А вы знали об  этом? 

Манну небесную, согласно Библии, Бог послал израильтянам во время их странствования по пустыне. Эта история описана в 16 главе Книги Исход. Есть два толкования происхождения слова «манна». Согласно первому, произошло оно от арамейского «Ман-гу?» (что это?), такой вопрос задавали евреи Моисею, увидев манну впервые. По второй версии, слово «манна» произошло от арабского «mennu» (еда).

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43751046994)  

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«Может не заговорить»: почему на Руси дети до 7 лет могли ходить не стриженными
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