«Может не заговорить»: почему на Руси дети до 7 лет могли ходить не стриженными

Некоторые мамы верят в то, что малыш, остриженный до года, вместе с младенческими волосами лишится удачи, здоровья и благополучия в будущем.

Наши предки к стрижке волос относились с особым трепетом и осторожностью. В давние времена, в основном, стригли только мальчиков. Для девочки это было не важно, ведь они носили длинные косы.

Люди в древней Руси считали, что именно на волосах собирается жизненная сила, опыт, разум человека и его энергия. Стрижка ребенка в раннем возрасте считалось пагубной затеей.

Когда было принято стричь

Первый рез ребенку остригали волосы в разном возрасте, но в большинстве случаев это зависело от региона обитания.

На Руси самым ранним возрастом был один год.

Раньше в русских селениях женщины имели много детей, так как они часто они не доживали до годовалого возраста.

Считалось, что если младенец все же дожил до первого года жизни, то он выбрал свою семью, и больше никуда не уйдет.

Более позднюю стрижку делали белорусы, поляки и некоторая часть русских. Они верили, что рано остриженный ребенок может не заговорить вообще или разговаривать очень плохо.

Именно поэтому самое раннее, когда они стригли своих детей, было 3,5 года, а иногда дети оставались не стриженными до семи лет.

Переходный кризис

Славяне и современные жители Молдовы первый раз стригли своего ребенка в возрасте одного года, а потом придерживались определенного графика в 3, 5, 7 и 12 лет.

Самое интересное, что по мнению психологов, именно эти возраста соответствовали переходным кризисам у детей и могли поменять восприятие мира ребенка.