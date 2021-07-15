10 фантастических российских достопримечательностей, о которых мало кто знает

Нам с детства внушали, что в любом незнакомом городе нужно сначала пойти в краеведческий музей: именно там расскажут все самое интересное о месте, куда вы приехали. Но многие из нас обнаруживают, что на самом деле гораздо полезнее прогуляться по улочкам, пропитаться здешними байками и легендами.

Ну и заодно расспросить жителей о достопримечательностях, которые не всегда указаны в путеводителях.

10. «Бесстыжие ванны» в Пятигорске

Многие гости города считают своим долгом окунуться в природные вымоины на склоне горы Машук. В них набирается горячая, насыщенная сероводородом минеральная вода. А еще отсюда открывается панорамный вид на город.

Эти «бесстыжие ванны» в Пятигорске получили свое название из-за того, что в них в начале XX века вместе купались и мужчины, и женщины, и дети. Причем зачастую они забывали о купальных костюмах. Власти периодически закрывали этот объект ради борьбы с антисанитарией и безнравственностью. Да и сейчас туристам напоминают, что в бесхозных ваннах могут мыться бездомные или люди с кожными заболеваниями.

9. «Адский троллейбус» в Чите

В 2020 году в Чите появился памятник, который в народе сразу окрестили «адский троллейбус» и «безумный Макс», да еще и растащили на мемы.

8. Сквер «Знаки зодиака» в Москве

Его установил известный в городе кузнец и сварщик Вячеслав Легонький. И если одни горожане пришли в восторг от оригинальной «летящей» концепции, то другим потребовалось разъяснить, что же имел в виду автор.

В небольшом скверике возле станции метро «Свиблово» будет интересно побывать даже тем, кто не верит в гороскопы. Все скульптуры, символизирующие 12 знаков зодиака, выполнены с невероятной выдумкой и чувством юмора. Козерог здесь — настоящий байкер, Дева — обаятельная барышня с бантиками, а Стрелец — хулиган, который собирается разбить фонарь.

Автор композиции — московский скульптор Андрей Асерьянц — показывает, как можно бороться с загрязнением окружающей среды. Все его зодиакальные работы сделаны из металлолома, собранного на городских свалках.

7. Семейка хомлинов в Калининграде

По преданию, в этих краях живут добродушные маленькие человечки, которые умеют мастерить янтарные безделушки. Эту легенду решил воплотить в жизнь скульптор Андрей Слепков. Созданные им фигурки хомлинов живут на острове Канта, у входа в Музей янтаря и в других уголках Калининграда.

Жители города так полюбили этих малышей, что укутывают их шарфиками в зимние морозы, а имена новым хомлинам выбирают всенародным голосованием.

6. Гейзеры под Санкт-Петербургом

Оказывается, гейзеры можно увидеть, не выезжая в Исландию и не выбираясь на далекую Камчатку. В Ленинградской области неподалеку от городка Гатчина из-под земли бьют фонтаны высотой около 1,5 м. Говорят, что 3 из них — часть каких-то подземных коммуникаций, а остальные все-таки имеют природное происхождение. У них даже есть свои названия: «Пень», «Малыш» и «Фонтан».

5. Памятник пятаку в Нижнем Новгороде

Памятник пятаку украшает одну из площадей города с 2007 года. Гигантская монета вмонтирована прямо в брусчатку, поэтому издалека ее можно принять за канализационный люк. И кстати, это не просто большая денежка, а копия настоящего пятака эпохи царствования Николая II.

Чтобы уберечь необычный памятник, на него установили антивандальную защиту, а во время проектирования пятака продумали технические особенности, позволяющие ему выдерживать проезд уборочной техники.

4. Таинственный заброшенный ресторан в Сочи

Наверняка многие наслышаны о «Беренгарии» — заброшенном кипрском отеле, в котором, по легенде, обитают привидения. Но не менее таинственный объект есть и в нашей стране. Это ресторан на сочинской горе Ахун. Он прячется буквально в 300 м от популярной смотровой площадки.

Это роскошное здание возвели в 1937 году как ресторан для высокопоставленных чиновников, но гостей здесь принимали лишь в течение одного сезона.

После этого строение пришло в запустение. Почему? История умалчивает. А местные с упоением рассказывают туристам страшилки об этом доме и заодно пугают бродящим где-то здесь призраком невесты.

3. Биг-Бен в Иркутске



Оказывается, селфи на фоне знаменитой башни с часами можно сделать не только в Англии, но и в Сибири. В иркутском парке установили миниатюрный Биг-Бен, к которому приходят фотографироваться и гости, и жители города.

Маленькая копия английской башни появилась здесь к 350-летию Иркутска. А кроме нее в небольшом скверике можно увидеть скульптуры животных, парочку влюбленных и памятник, похожий на роденовского «Мыслителя».

2. Стеклянная бухта во Владивостоке

Желающим посмотреть на это чудо стоит поторопиться: от него уже мало что осталось. В сентябре 2020 года стеклянный пляж практически весь смыло мощным тайфуном. А ведь это действительно уникальное место рядом с бывшей городской свалкой. Здесь десятилетиями скапливались осколки стекла, которые море заботливо отшлифовало и превратило в гладкие блестящие камешки.

Кстати, похожий пляж находится в Калифорнии. И он тоже получился из остатков стекла с местной свалки: так природа привела в порядок загрязненный берег и заодно сделала его популярным туристическим объектом.

1. «Аллея бардов» в Новосибирске

Этот город может похвастаться своей «Аллеей звезд». Все началось с того, что рядом с молодежным театром установили памятник Владимиру Высоцкому. Год спустя рядом с ним заложили памятные звезды в честь других популярных исполнителей авторской песни: Юрия Визбора, Булата Окуджавы и Александра Галича.

Ежегодно на аллее появляется новая звезда, посвященная одному из российских бардов. А еще здесь проходит фестиваль авторской песни «Признание» и устраиваются небольшие импровизированные концерты.

Бонус: закопанная речка в Москве



Не секрет, что во многих городах есть реки, которые спрятаны в бетонные трубы и уведены под землю. Это делалось для того, чтобы неуправляемые воды не мешали городской застройке. Яркий пример — московская Нищенка, практически полностью заключенная в коллектор. Сейчас о ней знают в основном профессиональные диггеры и туристы, которые любят подземные путешествия.

Интересно, что в других странах таких «узниц» начинают отпускать на свободу. Недавно в корейском Сеуле вывели на поверхность речку Чхонгечхон. Раньше она текла в бетонных трубах под городским шоссе. Зато теперь жители города получили новое общественное пространство — парк с прогулочной зоной вдоль воды.

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