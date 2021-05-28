Самые странные лекарства, которые использовали наши предки

Пришла пора познакомиться с лекарствами, с помощью которых в прежние времена было принято избавляться как от банальной зубной боли, так и от серьезных недугов типа сифилиса. Врачи прошлого определенно отличались богатым воображением.

Хлеб с плесенью – болеутоляющее

В Древнем Китае и Древней Греции заплесневевший хлеб прикладывали к ранам, чтобы защитить организм от возможных инфекций, а египтяне аналогичным способом избавлялись от гнойничков. Считалось, что такое лечение было угодно божествам, отвечающим за недуги: плесень на хлебе, судя по всему, должна была заставить их смилостивиться и оставить больного в покое.

Сироп из улитки – лекарство от боли в горле и в ушах

При сегодняшнем богатом ассортименте средств от простуды сложно представить, что в течение нескольких столетий наши предки лечили кашель и боль в горле клейким сиропом из слизи улитки. Некоторые пациенты, страдавшие от боли в ушах, были так довольны эффективностью этого лекарства, что для пущего эффекта помещали их в ухо целиком.

Испражнения собак — лекарство от боли в горле

В книге «Популяризация медицины, 1650 – 1850», написанной британским историком Роем Портером, рассказывается, как в какой-то момент развития врачебного дела появилась «гениальная» идея: прописывать пациентам, страдавшим от боли в горле, нечто под названием album graecum – лекарство, которое на практике представляло собой не что иное как высушенные экскременты собак.

Скорпионы – средство для лечения импотенции

Во многих провинциях Бангкока существует давняя традиция лечить с помощью скорпионов различные заболевания – в частности, импотенцию. В соответствии с традициями, скорпионов вымачивают в вине – так они, судя по всему, приобретают лечебные свойства. Поразительно, но жители Бангкока следуют этим традициям и в наши дни и выбирают для избавления от сексуальных проблем именно маринованных в вине скорпионов.

Порошок из мумий – аспирин в арабских странах

В XII веке арабы захватили большую часть Северной Африки, включая Египет, после чего решили использовать найденных там мумий в медицинских целях. Мумий в прямом смысле крошили в порошок, который применяли как наружно, так и внутрь, в самых разных случаях – от головной боли до спазмов в животе.

Экстази – лекарство от маниакальной депрессии

В 60-х и начале 70-х популярный на Западе лозунг «Секс, наркотики и рок-н-ролл» мощно повлиял даже на мышление консервативных ученых. Иначе как объяснить тот факт, что среди психиатров появилась тенденция прописывать пациентам в качестве терапии не что иное, как экстази – наркотик, который позднее, в 90-е годы, унес тысячи жизней.

Помет крокодила – средство контрацепции

Еще один шедевр медицинской мысли, популярный в Древнем Египте. Высушенный помет крокодила (который, кстати, стоил недешево) следовало, по убеждению античных врачей, использовать внутривагинально, чтобы(благодаря температуре тела) активизировать необходимые свойства и обеспечить эффект контрацептива. К сожалению, такие эксперименты с женским здоровьем часто приводили к инфекциям, а иногда даже к смерти.Кровопускание – способ «вывести» болезнь из тела

Идея кровопускания в целях мгновенного избавления от какого угодно заболевания появилась в Древнем Египте и Древней Греции, после чего получила огромную популярность в разных странах. Пускать кровь из вены рекомендовали, в частности, при акне и нарушениях пищеварения, а впоследствии и при гипертонии. Что удивительно, кровопускание сохраняло популярность очень долго – врачи отказались от него лишь в конце XIX века.

Парафин – препарат, устраняющий признаки старения

Если вы считаете, что ботокс и прочие средства для омоложения внешности – достижения последних десятилетий, то спешим вас разуверить: уже в XIX веке очень многие врачи западных стран использовали инъекции парафина – во-первых, для разглаживания морщин на лице, а во-вторых, для придания упругости бюсту.

Паста из мертвых мышей – лекарство от зубной боли

Именно так зубную боль лечили в Древнем Египте: измельчали тело мертвой мыши, смешивали порошок с другими ингредиентами – вуаля, лекарство от зубной боли готово. Стоит ли говорить, что пациенты, которым«повезло» испробовать на себе столь оригинальную терапию, нередко погибали от заболеваний, связанных с разного рода инфекциями, которые содержались в «лекарстве».

Каннибализм – метод избавления от мышечных спазмов

Кроме шуток: в Древнем Риме и Древней Греции медицина, основанная на использовании органов умерших людей, была чрезвычайно популарна, чему имеется ряд письменных подтверждений. Так, мужчинам, страдавшим от мышечной боли или от мигрени, врачи часто прописывали эликсир, содержавший человеческую кровь с частичками костей и мышц. А древние римляне очень любили использовать кровь гладиаторов для лечения эпилепсии, что привело, между прочим, к целому направлению в торговле лекарствами, на котором некоторые античные дельцы сколотили неплохое состояние.

«Сахарная кома» — спасение от шизофрении

В сравнительно недавнем прошлом (включая двадцатый век) наличие серьезного умственного заболевания было для пациента приговором: с ним обращались зачастую невероятно жестоко. Так, для человека, страдающего от тяжелой формы депрессии или шизофрении, врачи обычно не находили ничего лучше лоботомии.

Лишь немногим «счастливчикам» доставалась более «мягкая» форма лечения – сахарная (или инсулиновая) кома. Несмотря на высокий риск, связанный с такой терапией, инсулиновая кома широко использовалась в Европе, и для ее проведения даже строились целые специализированные учреждения.

Малярия – способ лечения сифилиса

Справедливости ради стоит отметить, что малярия действительно может избавить человека от сифилиса – благодаря повышенной температуре тела, при которой вызывающие сифилис бактерии погибают. Врач, предложивший эту идею, австрийский психиатр Юлиус Вагнер-Яурегг, даже получил в 1927 году Нобелевскую премию.

Однако впоследствии врачи все же признали, что идея спасать пациента от одной болезни с помощью другой, да еще и способной его убить, — сомнительное достижение.

Раскаленное железо – инструмент для лечения геморроя

Современная медицина предлагает массу безболезненных способов избавления от геморроя, однако нашим предкам в этом смысле повезло чуть меньше: эффективных болеутоляющих не было, лазеров, позволяющих избавиться от неприятности хирургическим путем, — тоже. Единственное, что было в распоряжении врачей, — каутеры для прижигания. Если учесть, что анестезии в те времена еще не существовало, лечение геморроя было, мягко говоря, болезненной процедурой.

Лоботомия для лечения умственных заболеваний

Стоит отметить, что лоботомию врачи прекратили использовать совсем недавно – буквально несколько десятилетий назад. Эта чрезвычайно жестокая и, что самое главное, абсолютно не эффективная процедура заключалась в разрезании передних долей мозга, после чего пациент превращался в «овощ».

Мало кто знает, что ученый, которому медицина обязана столь негуманным методом лечения, португальский врач Антонио Эгас Мониц, получил в 1949 году Нобелевскую премию.

Резекция языка – лечение заикания

Такой суровый метод, к слову, используется в медицине до сих пор, в серьезных случаях, например, при раковом заболевании, когда удаление части языка представляет собой единственный способ сохранить пациенту жизнь. При этом, естественно, операция проводится при анестезии и с участием опытных врачей.

А вот в восемнадцатом веке таким образом лечили от заикания – без какого-либо обезболивающего, да и профессионализм врача мог оставлять желать лучшего. Если пациенту и удавалось не погибнуть от потери крови в результате такой терапии, то проблема заикания для него становилась неактуальной – он попросту терял способность говорить.

Трепанация – лекарство от головной боли

Несколько столетий назад мигрень, эпилептические припадки, умственные отклонения или травмы головы, вызывавшие боль или нарушения в поведении, лечились по принципу «клин клином»: врачи не находили ничего лучше как просверлить пациенту череп. Напомню, анестезии в те времена не было.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2224136934096111761/

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