Великая княгиня Елена Глинская – иностранка, правившая Великим княжеством Московским

О Елене Глинской чаще всего упоминают как о матери Ивана Грозного. Однако умалчивают о том, что, будучи регентом при малолетнем сыне, она достаточно много сделала для укрепления централизованного государства в пору смут, придворных интриг и мятежей.

Кто эта женщина на княжеском престоле?

Елена имеет литовские корни. Она родилась в семье князя Василия Львовича из литовского рода Глинских. Точная дата рождения не известна, но примерно это событие произошло в 1508 году.



Портрет Елены Глинской

Чтобы понять каким образом молодая девушка оказалась в Московском княжестве, следует окунуться в предысторию данного события.

И так, родной дядя Елены, князь Михаил Львович Глинский был значимым государственным деятелем Великого княжества Литовского и Русского. Однако, когда начался период польской экспансии, Михаил поднимает восстание, в котором участвовали и его браться. Но мятеж Глинских потерпел крах, поэтому они вынужденны были бежать в соседнее государство – Московию. Земли, которыми владели Глинские были изъяты.

В числе беглецов была и Елена

Поскольку Михаил был амбициозным и неуемным политиком, то он достаточно быстро сыскал любовь великого князя Василия ІІІ. Вскоре Глинский получил чин боярства.

Таким образом при дворе оказалась и Елена. Молодая девушка славилась красотой и умом. Поэтому не осталась без внимания Василия ІІІ.







В итоге, в 1526 году Елена становится второй женой великого московского князя. До нее он был женат на Соломонии из знатного рода Сабуровых, но в силу определенных обстоятельств, среди которых весомым аргументом было отсутствие детей в течение двадцати лет брака, князь решил с ней развестись и его поддержали Боярская дума и часть духовенства. После развода Соломония была отправлена в монастырь где приняла подстричь под именем Софии.

Василий ІІІ же очень сильно увлекся молодой красавицей. Елена была воспитана по-европейски, прекрасно знала немецкий и польский языки, говорила и писала по-латыни. Ради нее Василий даже бороду сбрил, что в то время было неприемлемым. А в 1530 году у князя наконец-то появился наследник сын Иван, а несколько позже сын Юрий, который был болезненным и слабым ребенком.

Как власть досталась Елене

Еще при жизни Василия ІІІ на Руси появилась оппозиция, которая отвергала укрепление самодержавной власти в государстве. Ярыми противниками были представители аристократии, которые еще недавно были самостоятельными князьями. Среди них стоит выделить Шуйских, Курбских, Ростовский и т.д. Также стоит отметить, что получить власть, земли и богатство хотели и родственники великого князя, хотя они и не были обижены.

Василий III

Поэтому, когда Василий ІІІ заболел, он первым делом написал завещание и принял меры относительно наследника. Точно известно, что именно сына Ивана он благословил на княжий трон. А поскольку ему было только три года от роду, то естественно до его совершеннолетия, при нем должен быть взрослый наставник. Точно не известно, кому же передавалась власть по завещанию Василия ІІІ: регентам, Боярской думе или опекунам. Все претенденты еще у постели умирающего начали делить власть. Через несколько дней после смерти великого князя короновали трехлетнего Ивана и вот тут начались серьезные разборки. Нужно отметить, что на место регента претендовала и молодая вдова Елена, которая свое горе от потери мужа утешала молодым и красивым фаворитом Иваном Овичной-Телепневым. Последний нашел поддержку у Боярской думы.

В результате так называемых «дворцовых переворотов» власть досталась Елене Глинской.

За 5 лет которые она правила, в государстве было введено ряд новшеств. Мудрая женщина заключила перемирие с Великим Княжеством Литовским, утвердила мирные связи с рядом ханств, Ногайской ордой и Ливонией. Также она укрепила московский Кремль, возвела Китай-город и построила оборонительную систему вокруг города. Благодаря ее стараниям были восстановлены Тверь, Владимир, Ярославль.

Елена ввела монополию на чеканку монет, тем самым была проведена денежная реформа, в результате была введена единая денежная единица.



Елена Васильевна Глинская

Было ограничено землевладение монастырей, положено начало реформирование системы управление на местах, укреплена армия.

Однако несмотря на положительные изменения, весь период правления Елены был обозначен постоянными мятежами и борьбой за власть, в которых она брала активное участие, устраняя своих соперников. Но в итоге, по одной из версий, Елена была отравлена Шуйскими. Умерла она 4 апреля 1538 года и похоронена в Кремле.

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