Самые громкие провалы лучших спецслужб мира

Работа шпиона не очень подходит для тех, кто ищет славы. Удачные операции тщательно скрываются, чтобы не выдать каналы поставки информации и не подставить оперативников, неудачи скрываются еще более тщательно, поскольку каждый провал выдает противнику огромное количество ценных данных, не говоря уже о серьезном ударе по репутации. Впрочем, те немногие выплывшие на публику просчеты вызывают серьезные вопросы не только к профессионализму, но и к адекватности бойцов невидимого фронта.









Убийство Фиделя Кастро

За 15 лет, с 1960 по 1965 года ЦРУ предприняло целых 12 попыток устранить Фиделя Кастро. Информация об этом появилась лишь в 1975 году, что конечно возмутило весь мир: целых десять лет США на голубом глазу рассказывали о собственной политике невмешательства и тут такое. Надо сказать, что все попытки убийства выглядели максимально странно. Фиделя пробовали устранить подводным костюмом с ядом, птицей-убийцей и даже взрывающейся сигарой. Ощущение, будто в ЦРУ мультфильмов пересмотрели.





Пионерский презент

Американский посол на ялтинской встрече (9 февраля 1945 года) получил от советских пионеров чудесный подарок: огромное деревянное панно, изображающее американский герб. Специалисты КГБ свою работу знали туго — посол слыл большим любителем таких украшений.

Он и в самом деле повесил подарочек в рабочем кабинете. А в 1952 году при ремонте панно упало и обнаружилось, что «пионеры» впаяли в поделку микрофон, через который и прослушивали все разговоры.





Шпионы высшего класса

В начале 1942 года Германия попыталась высадить на территорию США группу из 10 диверсантов. То ли задание досталось самым нерадивым, то ли национальная прямолинейность сыграла свою роль, но провал операции получился громким. Попав в страну, парни тут же завербовали первого встречного работягу, даже не удивившись, как легко американец предает родину за 250 долларов. На следующую встречу пришла вся группа диверсантов. При допросе немцы громко возмущались двуличностью проклятого предателя.





Нет никакого самолета

Самолет разведчика Френсиса Пауэрса советские ПВО сбили через день после публичного заявления Эйзенхауэра, уверявшего будто США никогда в жизни не летали над территорией СССР. В живом, но довольно испуганном Пауэрсе спецслужбы Америки признали сбившегося с пути метеоролога, невесть как заполучившего в самолет новейшую разведывательную аппаратуру.





Неудачный снимок

Одна фотография из журнала «Огонек» свела на нет долгие годы работы советских чекистов. В 1958 году Дэвид Митчел, старший аналитик ЦРУ обратил внимание на снимок из статьи о советских электростанциях. Сопоставив данные из общего доступа с заретушированными местами фотографии Дэвид сумел установить всю схему электроснабжения Уральского региона. Это, в свою очередь, позволило американцам довольно точно выяснить производственные мощности заводов по обогащению урана.



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