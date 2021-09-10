Последняя из Романовых: Удивительная судьба Великой княгини Ольги Александровны

Больше ста лет прошло с жестокой казни семьи Романовых большевиками. История бесконечно обросла выдумками и вскрывшимися спустя годы, подробностями. До сих пор это кажется непостижимым: настолько хладнокровно уничтожить всю семью.

За прошедшие десятилетия не раз объявлялись самозванцы, утверждающие, что являются выжившими членами императорской семьи. На само же деле был лишь один представитель рода Романовых, который не только пережил революцию, но и умер своей смертью в глубокой старости.

Великая княгиня Ольга Александровна

Великая княгиня Ольга Александровна Романова была последней ниточкой, связывающей русскую аристократию с Императорской Россией.

Великая княгиня Ольга Александровна, около 1908 года.

Родилась она в петергофском дворце Санкт-Петербурга в 1882 году. В её честь прозвучал громогласный салют из 101 ружья. Ольга стала шестым и последним ребёнком из пяти оставшихся в живых детей императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. После кончины любимого отца в 1894 году её старший брат Николай стал царём Николаем II, последним императором России. Девочке тогда было всего 12 и это был очень тяжёлый удар для неё.

Уже будучи дамой в возрасте, Ольга скажет, что любимый Ники совершенно не годился на роль императора.

Он был хорошим солдатом, но абсолютно не наученным государственному делу.

Последняя царская семья Романовых.

Несчастная судьба

Ольга никогда не была красавицей, даже в детстве. Её это не особо волновало. Она была очень доброй, отзывчивой, её любили все члены семьи. Когда Ольге исполнилось 19 лет в 1901 году, встал вопрос о замужестве. Мать, Мария Фёдоровна, ни за что не желала расставаться с любимой дочерью. Именно она настояла на самой неудачной кандидатуре.

Сёстры Романовы.

Дело в том, что особа царских кровей могла выйти замуж лишь за равного. Принцы же были все заграничные. В России на то время нашёлся только один — принц Ольденбургский. Пётр Александрович может был неплохим человеком, только более плохого варианта просто не существовало. Дело даже не в том, что принц был заядлым азартным игроком, а в том, что его в принципе не интересовали женщины.

Великая княгиня Ольга Александровна и её первый муж, Пётр Александрович, принц Ольденбургский, около 1901 года.

После того как пара поженилась, они жили отдельно. Ольга с ума сходила по детям. Она обожала всех своих племянников и охотно с ними нянчилась. Самой же о детях приходилось лишь мечтать. О том, как они появляются на свет Великая княгиня узнала лишь спустя год после свадьбы. Она не могла понять почему же их у неё нет и спросила у замужних подруг. Узнав страшную тайну, Ольга была в отчаянии. Супруг никогда не прикасался к ней, да и не собирался делать это в будущем. Шансов не было.

Вскоре судьба подарила несчастной женщине возможность стать счастливой. Ольга познакомилась с Николаем Александровичем Куликовским. Это был офицер, состоящий на службе в Кирасирском Её Величества лейб-гвардии полка, которым командовал родной младший брат Николая Второго, Великий Князь Михаил Александрович. Чувства их оказались взаимными и принцесса Ольденбургская стала просить императора позволить ей развестись с мужем.

Великая княгиня Ольга Александровна, фотография 1915 года.

Ольга Александровна засыпала брата слёзными письмами, умоляя дать ей шанс на женское счастье. Царь был непреклонен. Тринадцать лет понадобилось женщине, чтобы брат сдался. Все эти годы Ольга прожила целомудренно. Муж был абсолютно не против адюльтера, но принцесса была порядочной до мозга костей — она не могла себе позволить столь низко пасть.

Долгий путь и обретение долгожданного счастья

После начала Первой мировой войны Ольга не сидела на месте. Она отправилась вслед за любимым. Принцесса стала простой сестрой милосердия в госпитале. Великая княгиня не гнушалась никакой грязной работой. Её руки раненые солдаты считали волшебными. Она умела поддержать каждого. Для всех у неё было доброе слово и улыбка. Член царской семьи не морщась выносил утки и подмывал лежачих. Часто госпиталь оказывался под обстрелами.

Сестра милосердия царских кровей.

Ольга была награждена орденом Святого Георгия генералом Маннергеймом, который впоследствии стал президентом Финляндии. Самоотверженность и преданность Ольги не остались незамеченными и её братом. Николай Второй посетил госпиталь, где она трудилась. Он был поражён стойкостью сестры, и его сердце смягчилось. Император подарил ей шанс на счастье, оформив развод. Это было одним из последних решений Николая, как русского царя. Ольга Александровна и Николай Александрович поженились сразу же.

Тихая свадьба Ольги и Николая.

Великая октябрьская революция

Когда брат отрёкся от престола в 1917 году, Ольга всё ещё работала медсестрой. Узнав об этом она и её супруг решили бежать, но их перехватили между Ялтой и Севастополем в Крыму. Вместе с матерью Ольги, вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной, пара была помещена под домашний арест.

Портрет Ольги Александровны, сделанный до 1917 года.

17 июля 1918 года брат Ольги Николай II и его жена Александра вместе с пятью детьми были казнены большевиками в подвале в Екатеринбурге. Эта казнь положила конец династии Романовых, правившей Россией на протяжении 300 лет. Ольга избежала казни, потому что штаб коммунистов в Ялте и штаб коммунистов в Севастополе никак не могли решить, кто должен принять на себя ответственность. Прежде чем это произошло, в Крым вторглась немецкая армия, которая, в свою очередь, сдала порт сторонникам белых.

Ольга, Николай и двое их сыновей, около 1922 года.

Ольга и Николай наотрез отказались покидать родину. Чтобы пережить смутное время, они перебрались на Кавказ. Когда стало ясно, что победа будет за большевиками, пара и двое их сыновей бежали в Данию. Там они воссоединились с Марией Фёдоровной. Семья Куликовских-Романовых жила с вдовствующей императрицей в Копенгагене вплоть до её смерти в 1928 году. После они переехали на ферму в Баллерупе. Там они проживали до конца Второй мировой войны, когда советские войска заняли датский остров Борнхольм.

Бегство в Канаду

Власти Дании помогли семье переехать в Канаду. Сначала супруги добрались до Лондона, а оттуда 2 июня 1948 года на борту «Императрицы Канады», они отплыли навстречу своей новой жизни. Семья приобрела ферму недалеко от Кэмпбеллвилля, Онтарио, примерно в 70 километрах к западу от Торонто. Канада — страна с суровым климатом, не для всех, что называется. Ольга же и Николай почувствовали там себя как дома. Они говорили, что бескрайние канадские просторы напоминают им Россию и дают ни с чем не сравнимое чувство комфорта.

Жизнь на ферме проходила тихо и размеренно. Ольга ухаживала за домашними животными, а всё свободное от работы время посвящала любимому делу — живописи. В 1951 году её акварели были выставлены в галерее Eaton's Gallery в Торонто.

Портрет Ольги Александровны в детстве.

Несмотря на то, что Ольга родилась в одной из самых богатых семей в мире, она вела весьма скромную жизнь и не питала никаких амбициозных иллюзий. Ей и в голову не приходило стремиться вернуться к старому царскому образу жизни. Ольга часто позволяла детям своих соседей играть со своими статуэтками Фаберже стоимостью в тысячи долларов каждая.

В 1952 году Ольга и Николай переехали в меньший дом с пятью спальнями в Куксвилле, ныне Миссиссога, Онтарио. К этому времени оба сына Ольги переехали в Торонто по работе, и паре становилось всё труднее и труднее справляться с большим хозяйством. Ольгу иногда посещали с неофициальными визитами высокопоставленные лица. В 1959 году на короткий срок Ольге удалось заново вкусить королевской роскоши, когда она была приглашена королевой Елизаветой и принцем Филиппом.

Ольга Александровна с сыновьями.

Британские монархи были в турне по Канаде и останавливались в Торонто, недалеко от дома Ольги. Друзья и семья уговорили её даже купить новую одежду по этому случаю. Когда перед этим мероприятием собралась половина города, Великая княгиня заявила: «Вся эта возня, просто, чтобы навестить Лиззи и Филиппа!»

Великая княгиня в преклонном возрасте.

Любимый муж Ольги скончался в 1958 году. После этого она стала вести затворнический образ жизни. Через два года у женщины диагностировали рак. Она пережила своего возлюбленного супруга всего на два года. Последние месяцы Великая княгиня провела в Торонто, в компании семьи русских иммигрантов, с которыми она подружилась. Они жили в квартире, расположенной над салоном красоты. Последняя Великая княгиня скончалась 25 ноября 1960 года. Потомки до сих пор живут в Канаде.

Квартира в Торонто, где Ольга провела последний год своей жизни.

Источник

Больше ста лет прошло с жестокой казни семьи Романовых большевиками. История бесконечно обросла выдумками и вскрывшимися спустя годы, подробностями. До сих пор это кажется непостижимым: настолько хладнокровно уничтожить всю семью.

За прошедшие десятилетия не раз объявлялись самозванцы, утверждающие, что являются выжившими членами императорской семьи. На само же деле был лишь один представитель рода Романовых, который не только пережил революцию, но и умер своей смертью в глубокой старости.

Великая княгиня Ольга Александровна

Великая княгиня Ольга Александровна Романова была последней ниточкой, связывающей русскую аристократию с Императорской Россией.

Великая княгиня Ольга Александровна, около 1908 года.

Родилась она в петергофском дворце Санкт-Петербурга в 1882 году. В её честь прозвучал громогласный салют из 101 ружья. Ольга стала шестым и последним ребёнком из пяти оставшихся в живых детей императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. После кончины любимого отца в 1894 году её старший брат Николай стал царём Николаем II, последним императором России. Девочке тогда было всего 12 и это был очень тяжёлый удар для неё.

Уже будучи дамой в возрасте, Ольга скажет, что любимый Ники совершенно не годился на роль императора. Он был хорошим солдатом, но абсолютно не наученным государственному делу.

Последняя царская семья Романовых.

Несчастная судьба

Ольга никогда не была красавицей, даже в детстве. Её это не особо волновало. Она была очень доброй, отзывчивой, её любили все члены семьи. Когда Ольге исполнилось 19 лет в 1901 году, встал вопрос о замужестве. Мать, Мария Фёдоровна, ни за что не желала расставаться с любимой дочерью. Именно она настояла на самой неудачной кандидатуре.

Сёстры Романовы.

Дело в том, что особа царских кровей могла выйти замуж лишь за равного. Принцы же были все заграничные. В России на то время нашёлся только один — принц Ольденбургский. Пётр Александрович может был неплохим человеком, только более плохого варианта просто не существовало. Дело даже не в том, что принц был заядлым азартным игроком, а в том, что его в принципе не интересовали женщины.

Великая княгиня Ольга Александровна и её первый муж, Пётр Александрович, принц Ольденбургский, около 1901 года.

После того как пара поженилась, они жили отдельно. Ольга с ума сходила по детям. Она обожала всех своих племянников и охотно с ними нянчилась. Самой же о детях приходилось лишь мечтать. О том, как они появляются на свет Великая княгиня узнала лишь спустя год после свадьбы. Она не могла понять почему же их у неё нет и спросила у замужних подруг. Узнав страшную тайну, Ольга была в отчаянии. Супруг никогда не прикасался к ней, да и не собирался делать это в будущем. Шансов не было.

Вскоре судьба подарила несчастной женщине возможность стать счастливой. Ольга познакомилась с Николаем Александровичем Куликовским. Это был офицер, состоящий на службе в Кирасирском Её Величества лейб-гвардии полка, которым командовал родной младший брат Николая Второго, Великий Князь Михаил Александрович. Чувства их оказались взаимными и принцесса Ольденбургская стала просить императора позволить ей развестись с мужем.

Великая княгиня Ольга Александровна, фотография 1915 года.

Ольга Александровна засыпала брата слёзными письмами, умоляя дать ей шанс на женское счастье. Царь был непреклонен. Тринадцать лет понадобилось женщине, чтобы брат сдался. Все эти годы Ольга прожила целомудренно. Муж был абсолютно не против адюльтера, но принцесса была порядочной до мозга костей — она не могла себе позволить столь низко пасть.

Долгий путь и обретение долгожданного счастья

После начала Первой мировой войны Ольга не сидела на месте. Она отправилась вслед за любимым. Принцесса стала простой сестрой милосердия в госпитале. Великая княгиня не гнушалась никакой грязной работой. Её руки раненые солдаты считали волшебными. Она умела поддержать каждого. Для всех у неё было доброе слово и улыбка. Член царской семьи не морщась выносил утки и подмывал лежачих. Часто госпиталь оказывался под обстрелами.

Сестра милосердия царских кровей.

Ольга была награждена орденом Святого Георгия генералом Маннергеймом, который впоследствии стал президентом Финляндии. Самоотверженность и преданность Ольги не остались незамеченными и её братом. Николай Второй посетил госпиталь, где она трудилась. Он был поражён стойкостью сестры, и его сердце смягчилось. Император подарил ей шанс на счастье, оформив развод. Это было одним из последних решений Николая, как русского царя. Ольга Александровна и Николай Александрович поженились сразу же.

Тихая свадьба Ольги и Николая.

Великая октябрьская революция

Когда брат отрёкся от престола в 1917 году, Ольга всё ещё работала медсестрой. Узнав об этом она и её супруг решили бежать, но их перехватили между Ялтой и Севастополем в Крыму. Вместе с матерью Ольги, вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной, пара была помещена под домашний арест.

Портрет Ольги Александровны, сделанный до 1917 года.

17 июля 1918 года брат Ольги Николай II и его жена Александра вместе с пятью детьми были казнены большевиками в подвале в Екатеринбурге. Эта казнь положила конец династии Романовых, правившей Россией на протяжении 300 лет. Ольга избежала казни, потому что штаб коммунистов в Ялте и штаб коммунистов в Севастополе никак не могли решить, кто должен принять на себя ответственность. Прежде чем это произошло, в Крым вторглась немецкая армия, которая, в свою очередь, сдала порт сторонникам белых.

Ольга, Николай и двое их сыновей, около 1922 года.

Ольга и Николай наотрез отказались покидать родину. Чтобы пережить смутное время, они перебрались на Кавказ. Когда стало ясно, что победа будет за большевиками, пара и двое их сыновей бежали в Данию. Там они воссоединились с Марией Фёдоровной. Семья Куликовских-Романовых жила с вдовствующей императрицей в Копенгагене вплоть до её смерти в 1928 году. После они переехали на ферму в Баллерупе. Там они проживали до конца Второй мировой войны, когда советские войска заняли датский остров Борнхольм.

Бегство в Канаду

Власти Дании помогли семье переехать в Канаду. Сначала супруги добрались до Лондона, а оттуда 2 июня 1948 года на борту «Императрицы Канады», они отплыли навстречу своей новой жизни. Семья приобрела ферму недалеко от Кэмпбеллвилля, Онтарио, примерно в 70 километрах к западу от Торонто. Канада — страна с суровым климатом, не для всех, что называется. Ольга же и Николай почувствовали там себя как дома. Они говорили, что бескрайние канадские просторы напоминают им Россию и дают ни с чем не сравнимое чувство комфорта.

Жизнь на ферме проходила тихо и размеренно. Ольга ухаживала за домашними животными, а всё свободное от работы время посвящала любимому делу — живописи. В 1951 году её акварели были выставлены в галерее Eaton's Gallery в Торонто.

Портрет Ольги Александровны в детстве.

Несмотря на то, что Ольга родилась в одной из самых богатых семей в мире, она вела весьма скромную жизнь и не питала никаких амбициозных иллюзий. Ей и в голову не приходило стремиться вернуться к старому царскому образу жизни. Ольга часто позволяла детям своих соседей играть со своими статуэтками Фаберже стоимостью в тысячи долларов каждая.

В 1952 году Ольга и Николай переехали в меньший дом с пятью спальнями в Куксвилле, ныне Миссиссога, Онтарио. К этому времени оба сына Ольги переехали в Торонто по работе, и паре становилось всё труднее и труднее справляться с большим хозяйством. Ольгу иногда посещали с неофициальными визитами высокопоставленные лица. В 1959 году на короткий срок Ольге удалось заново вкусить королевской роскоши, когда она была приглашена королевой Елизаветой и принцем Филиппом.

Ольга Александровна с сыновьями.

Британские монархи были в турне по Канаде и останавливались в Торонто, недалеко от дома Ольги. Друзья и семья уговорили её даже купить новую одежду по этому случаю. Когда перед этим мероприятием собралась половина города, Великая княгиня заявила: «Вся эта возня, просто, чтобы навестить Лиззи и Филиппа!»

Великая княгиня в преклонном возрасте.

Любимый муж Ольги скончался в 1958 году. После этого она стала вести затворнический образ жизни. Через два года у женщины диагностировали рак. Она пережила своего возлюбленного супруга всего на два года. Последние месяцы Великая княгиня провела в Торонто, в компании семьи русских иммигрантов, с которыми она подружилась. Они жили в квартире, расположенной над салоном красоты. Последняя Великая княгиня скончалась 25 ноября 1960 года. Потомки до сих пор живут в Канаде.

Квартира в Торонто, где Ольга провела последний год своей жизни.

Источник

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