«Уходя — уходи»: как отпустить тех, кого мы любили

Мы можем изо всех сил пытаться спасти брак или надеяться, что сумеем «начать все сначала» с бывшим. А после провала задаваться вопросом: как он смог перевернуть страницу и пойти дальше? Почему мы не можем? И как вообще могло случиться, что та единственная любовь обернулась расставанием, хотя нам казалось, что это навсегда? Попробуем разобраться вместе.

Неважно, сколько времени мы провели с партнером, — расставаться, как правило, в любом случае больно, страшно, неприятно. Нам кажется, что из нашего тела «вырвали кусок», что мы потеряли какую-то важную часть себя. Почему это так сложно? Тому есть несколько причин.

Страх перемен

Банально, но факт: мы привыкаем быть в отношениях, привыкаем к определенному укладу жизни, и нам страшно что-то в нем менять. Людям вообще свойственно сопротивляться переменам: слишком уж мы не любим неопределенность. И поэтому предпочитаем сохранять статус-кво, лишь бы продолжать чувствовать стабильность и не гадать, что ждет нас завтра.

Сила привязанности

В основе теории привязанности лежит мысль о том, что социальные связи и взаимодействия когда-то были эволюционной необходимостью. Без них бы мы просто не выжили, да и сейчас, когда отношения заканчиваются, мы переходим в режим «выживания».

Химические реакции

Известно, что, когда мы влюблены, химия мозга меняется: в нем происходит высвобождение таких веществ, как дофамин, адреналин и норадреналин. Они обладают разным действием: благодаря дофамину мы испытываем эйфорию, а адреналин и норадреналин отвечают за ускоренное сердцебиение и стремление делать все что угодно, лишь бы оставаться рядом с объектом нашей любви.

Наш организм «подсаживается» на этот эффект, поэтому, когда чувства уходят и эти вещества перестают выбрасываться в кровь, мы буквально на физическом уровне ощущаем, что лишились чего-то важного.

Почему кому-то расставания даются легче, чем другим

Возможно, вам случалось смотреть на благополучно пережившую развод подругу и думать: как ей удалось так быстро оправиться? Почему я не могу «просто все забыть и идти дальше»? Почему все еще скучаю и грущу, хотя прошло уже так много времени?

Дело в том, что отношения дают всем разный опыт, который мы проживаем по-разному. А значит, нам нужно разное время и количество усилий, чтобы окончательно прийти в себя.

Как себе помочь

Единственного ответа, то есть лекарства, которое могло бы мгновенно залечить любовные раны, нет — в противном случае его создатель давно бы удостоился всех главных премий мира. И все же есть ряд простых способов облегчить собственное состояние:

положитесь на семью и друзей,

сосредоточьтесь на своем здоровье,

если есть возможность, обратитесь за психологической помощью,

каждый день делайте то, что вызывает у вас улыбку,

чаще выбирайтесь из дома,

радуйте себя — например, любимыми блюдами или маленькими подарками,

придерживайтесь утренних и вечерних ритуалов,

демонстрируйте благодарность,

отпишитесь от бывшего партнера в соцсетях.

Повторимся, универсального средства нет: то, что поможет одним, окажется бесполезным для других, и это нормально. Каждый из нас уникален, и не стоит сравнивать себя с окружающими.

Процесс исцеления может занять не только месяцы, но и годы. Ваша задача — вернуть уверенность в себе и позаботиться о своем физическом и психическом здоровье.

Вы удивитесь, но во время этого внутреннего путешествия можно многое узнать о себе. Например, понять, что вам помогает, а что — нет. Выработать механизмы самоподдержки и самопомощи. Определиться с тем, чего вы ждете от потенциального партнера и следующих отношений. Научиться быть честными с собой.

Да, сразу после разрыва мы не можем представить себе будущее без партнера. Кажется, что там, впереди, ничего нет, что нам уже не суждено влюбиться снова — и снова быть любимыми другим. Но это не так. Все обязательно будет, даже если прямо сейчас в это верится с трудом. Просто дайте себе еще один шанс.

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