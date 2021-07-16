За сколько Россия купила Прибалтику?

Большую часть своих территорий Российское государство получило по договорам купли-продажи. Даже те, что завоевало в боях

Экономическое положение стран Балтии настолько плачевно, что они не перестают лихорадочно искать хоть какой-то источник существования. Исторически так сложилось, что за 50 лет советской «оккупации» в экономику Эстонии, Литвы и Латвии вливались огромные деньги. В постсоветские годы промышленность, созданная на заработанные всем Союзом средства, активно уничтожалась Евросоюзом. Теперь же государства, так стремившиеся получить независимость от Кремля, с завидным постоянством пытаются требовать от Москвы компенсации – за нанесенный им этой самой «оккупацией» «ущерб». Однако все действия Риги, Таллина и Вильнюса, как это ни странно, ведут к обратному эффекту: прибалты собственными руками разрушают международно-договорную базу, которая обеспечивает их целостность и суверенитет.

Несколько фактов:

14 июня 2021 года литовский сейм принял резолюцию с требованием «компенсации за советскую оккупацию». Тем самым Вильнюс своими руками делает ничтожным российско-литовский договор 1997 года об основах межгосударственных отношений. По этому соглашению две страны отказались от взаимных территориальных и финансовых претензий.

Если договор 1997 года прекращает действие, то Литва лишается каких-либо законных прав на Клайпеду, Вильнюсский край, Вилкавишкский район, которые были переданы по итогам Второй мировой войны не Литовской ССР, а Советскому Союзу.

16 июня 2021 года латвийский сейм принял закон об «исторических землях», в котором предъявил претензии на Пыталовский район Псковской области. Тем самым собственными руками делает ничтожным российско-латвийский договор 2007 года о государственной границе. По этому соглашению обе страны отказались от взаимных территориальных претензий. Если договор 2007 года прекращает действие, то Латвия теряет легитимные права на Латгалию.

1 июля 2021 года кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас заявил о территориальных претензиях на Печорский район Псковской области и Ивангород Ленинградской области. В последующие дни с ним солидаризировались остальные претенденты на высший пост в государстве. Тем самым Таллин отказался от признания делимитации российско-эстонской границы, которая была проведена в 1994 году. Но эта делимитация является единственным международно-правовым актом, которым была оформлена эстонская принадлежность Принаровья.

Главное же заключается в том, что все три прибалтийские республики демонстративно не признают легитимность СССР. Это означает возврат к статус-кво до 1917 года. Применительно к Эстонии и Латвии это означает восстановление действия Ништадтского мирного договора 1721 года и Митавского соглашения 1795 года, а по отношению к Литве – Петербургской конвенции 1797 года.

Смотрим эти соглашения.

По Ништадтскому мирному договору 1721 года Российская империя приобрела у Швеции Эстонию (Эстляндию) и большую часть Латвии (Лифляндию). Заплатила 2 миллиона талеров (ефимков) или 56 тонн серебра.

По Митавскому соглашению 1795 года Российская империя приобрела у герцога Курляндского Западную Латвию (Курляндию). За это осуществила единоразовую выплату в 500 000 червонцев (2 млн рублей или 2,4 тонн золота), а также несколько ежегодных выплат по 100 тысяч талеров (по 50 тыс. червонцев или по 0,17 тонн золота) в год.

По Петербургской конвенции 1797 года Российская империя приобрела у великого князя литовского Литву, оплатив его долги. Размер выплат был сопоставим с выплатами на приобретение Курляндии.

Как видим, все эти соглашения выгодны современной России. Ведь согласно действующей Конституции Российская Федерация сохраняет правопреемственность от Русского царства и Российской империи. Получается, что балтийские государства, образовавшиеся после распада Российской империи, сами же подводят к тому, чтобы Россия задействовала эту норму своего Основного закона. По сути, Москва должна будет забрать то, что ею было раньше приобретено.

В этом случае возникнет прецедент, распространяющийся на все страны, которые обвиняют СССР в «тоталитаризме», «преступлениях», «нелегитимности». Отношения с ними возвращаются к статус-кво до 1917 года. Это означает восстановление тех договоров купли-продажи, по которым Русское царство (Российская империя) приобрело свои земли. Уточним, что практически все земли Русского царства (Российской империи) были приобретены. Причём Россия расплачивалась даже за те территории, которые формально переходили в ей состав по итогам какой-то войны.

Вот лишь некоторые примеры:

По итогам войн с Речью Посполитой и Османской империей в состав Русского царства (Российской империи) вошли земли современных Украины и Белоруссии. При этом Москва (затем Санкт-Петербург) заплатила за вновь приобретенные территории.

По «Мартовским статьям» 1654 года, заключённым с Войском Запорожским, более 3 млн золотых в год или более 80 тонн золота ежегодно на протяжении нескольких десятилетий;

200 тысяч рублей (9,7 тонн серебра) Варшаве по Андрусовскому перемирию 1667 года;

Ещё 7 тонн серебра (146 тысяч рублей) — за город Киев и его окрестности. Такая выплата была закреплена «Вечным миром» с Речью Посполитой 1686 года.

По Петербургской конвенции 1797 года — несколько ежегодных траншей по 200 тысяч дукатов (по 0,7 тонн золота), а также погашение польских долгов на более чем 40 миллионов злотых (135 тонн серебра).

Помимо этого, Крымское ханство (Крым и юг современной Украины) обошлось российской казне в несколько траншей по 200 тысяч рублей (по 0,24 тонн золота).

По итогам войны со Швецией в состав Российской империи вошла Финляндия. За её передачу по Фридрихсгамскому договору 1809 года была выплачена компенсация. Стокгольм получил право на ежегодный беспошлинный вывоз с российской территории 50.000 четвертей хлеба.

Присоединение Польши к Российской империи произошло по итогам войны с Наполеоном. По Парижской конвенции 1816 года российский император выкупил у французского короля Варшавское герцогство, согласившись погасить польские долги в размере 200 млн франков.

Та же история была с Закавказьем. Его включение в состав Российской империи произошло по итогам русско-персидских войн. В данном случае Россия также заплатила компенсацию. В обмен на земли Дагестана, Грузии, Абхазии, Азербайджана, Армении она отменила так называемый «запретительный» тариф на ввоз персидских товаров, снизив его с 23% до менее чем 5%.

Огромные суммы были выплачены за приобретения на Востоке. В современной историографии присоединение Средней Азии почему-то принято называть «завоеванием». Характер этого «завоевания» очень хорошо иллюстрирует следующий пример. При оформлении вхождения в состав Российской империи Младшего и Среднего жузов (современный Казахстан), российское правительство выплатило крупные компенсации их ханам и старшинам. Помимо этого, российская казна взяла на себя все траты по созданию системы защиты от набегов джунгар, кокандцев, бухарцев, афганцев. В то же время новые подданные были освобождены от уплаты налогов.

Добавим, что, согласно современным исследованиям, Россия потратила на приобретение тех или иных земель суммы, эквивалентные 100 тысячам тонн золота. Речь идёт как о прямых выплатах, так и об инвестициях. Нашей стране выгодно поднять все эти счета, т.к. по договорам купли-продажи действует принцип «обязательности исполнения договора». Если товар был продан, то его следует передать законному приобретателю.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что Петр I купил территорию стран Балтии у шведской королевы Ульрики Элеоноры со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными. И не только купил, но и дал Балтии СВОБОДУ. (..) Любой историк подтвердит, что сделка была заключена 10 сентября 1721 года (так в тексте – Ред.) За часть Ингрии, Карелии, Эстонии и Видземе Петр Алексеевич заплатил два миллиона рублей. В нынешних ценах это составляет около 350 миллионов долларов без учета процентов».

Непонятно только, почему литовцы, эстонцы и латыши забыли об этом.Ведь именно русский царь освободил их от шведского рабства и эксплуатации, которое длилось веками!!!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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